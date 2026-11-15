Helikopteres mentés, terrortámadás és mesés kereset: egy magyar nő elképesztő évei az óceánjárón

A fedélzeti fertőzések és vészhelyzetek miatt sokakban felmerül, mennyire biztonságos egy tengeri körutazás.

Villő felszolgálóként helikopteres mentésnek és menekültek kimentésének is tanúja volt, szeptember 11. híre pedig a tengeren érte.

Három és fél év hajós munkával bejárta a világ számos pontját, és egy budai garzon árát is összegyűjtötte.

Óceánjáró hajó fedélzetén több országot bejárni, reggelente más kikötő látványára ébredni, közben éttermek, medencék és esti műsorok közül választani: érthető, miért vonzó ez az utazási forma. A hazai kereslet erősödéséről a hazai utazásszervezők is beszámoltak. A foglalást fontolgatókban ugyanakkor felmerülhet, mi történik, ha valaki súlyosan megbetegszik a tengeren, vagy fertőzés miatt nem engedik partra az utasokat.

Egy óceánjáró hajó rengeteg munkát, de izgalmas lehetőségeket is biztosít azoknak, akik szerencsét próbálnának a fedélzeten a személyzet tagjaiként, ahogy Villő is tette.

Fotó: Clifforth-Etédi Villő

Óceánjáró hajó a járvány fogságában: amikor a kikötés sem magától értetődő

Idén tavasszal az MV Hondius története mutatta meg, milyen súlyos következménye lehet egy hajóúthoz kapcsolódó fertőzésnek. Az expedíciós hajó április 1-jén a tűzföldi Ushuaiából indult, útja során pedig hantavírusos megbetegedéseket azonosítottak. A járványhoz három haláleset kapcsolódott. A Zöld-foki Köztársaság kezdetben nem engedélyezte az utasok partraszállását, a segítségre váró hajó a partok előtt várakozott.

Végül május 10-én Tenerifén megkezdődött az utasok ellenőrzött kiszállítása és hazajuttatása. A WHO július 2-i összesítése tizenhárom megbetegedést tartott nyilván; addigra a járványt sikerült megfékezni. Vagyis a hajó fogadása valóban nehézségekbe ütközött, de az utasok végül szervezett segítséget kaptak.

A kockázatokat és a védekezés lehetőségeit együtt érdemes nézni. A közös terek és a tartós közelség kedvezhetnek a fertőzések terjedésének, egy komolyabb rosszullétnél pedig a szárazföldi kórház távolsága jelenthet gondot. Ugyanakkor a hajók egészségügyi részlegei sokféle panaszt helyben ellátnak, szükség esetén pedig megszervezik a beteg továbbszállítását. Az ellátás lehetőségei hajónként eltérnek.

Sokan a terrortámadások lehetőségét sem hagyják figyelmen kívül. Szeptember 11. után a hajók és kikötők védelme is új hangsúlyt kapott: az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organization) szerint a terrorizmus valós biztonsági kockázat a tengeri közlekedésben. Ebből azonban nem következik, hogy minden utasszállítót konkrét támadás fenyegetne. A veszélyek felmérését és csökkentését szolgáló nemzetközi ISPS-kódex 2004-ben lépett hatályba, éppen a szeptember 11. utáni biztonsági intézkedések részeként.