Helikopteres mentés, terrortámadás és mesés kereset: egy magyar nő elképesztő évei az óceánjárón

- A fedélzeti fertőzések és vészhelyzetek miatt sokakban felmerül, mennyire biztonságos egy tengeri körutazás.
- Villő felszolgálóként helikopteres mentésnek és menekültek kimentésének is tanúja volt, szeptember 11. híre pedig a tengeren érte.
- Három és fél év hajós munkával bejárta a világ számos pontját, és egy budai garzon árát is összegyűjtötte.
Óceánjáró hajó fedélzetén több országot bejárni, reggelente más kikötő látványára ébredni, közben éttermek, medencék és esti műsorok közül választani: érthető, miért vonzó ez az utazási forma. A hazai kereslet erősödéséről a hazai utazásszervezők is beszámoltak. A foglalást fontolgatókban ugyanakkor felmerülhet, mi történik, ha valaki súlyosan megbetegszik a tengeren, vagy fertőzés miatt nem engedik partra az utasokat.
Óceánjáró hajó a járvány fogságában: amikor a kikötés sem magától értetődő
Idén tavasszal az MV Hondius története mutatta meg, milyen súlyos következménye lehet egy hajóúthoz kapcsolódó fertőzésnek. Az expedíciós hajó április 1-jén a tűzföldi Ushuaiából indult, útja során pedig hantavírusos megbetegedéseket azonosítottak. A járványhoz három haláleset kapcsolódott. A Zöld-foki Köztársaság kezdetben nem engedélyezte az utasok partraszállását, a segítségre váró hajó a partok előtt várakozott.
Végül május 10-én Tenerifén megkezdődött az utasok ellenőrzött kiszállítása és hazajuttatása. A WHO július 2-i összesítése tizenhárom megbetegedést tartott nyilván; addigra a járványt sikerült megfékezni. Vagyis a hajó fogadása valóban nehézségekbe ütközött, de az utasok végül szervezett segítséget kaptak.
A kockázatokat és a védekezés lehetőségeit együtt érdemes nézni. A közös terek és a tartós közelség kedvezhetnek a fertőzések terjedésének, egy komolyabb rosszullétnél pedig a szárazföldi kórház távolsága jelenthet gondot. Ugyanakkor a hajók egészségügyi részlegei sokféle panaszt helyben ellátnak, szükség esetén pedig megszervezik a beteg továbbszállítását. Az ellátás lehetőségei hajónként eltérnek.
Sokan a terrortámadások lehetőségét sem hagyják figyelmen kívül. Szeptember 11. után a hajók és kikötők védelme is új hangsúlyt kapott: az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organization) szerint a terrorizmus valós biztonsági kockázat a tengeri közlekedésben. Ebből azonban nem következik, hogy minden utasszállítót konkrét támadás fenyegetne. A veszélyek felmérését és csökkentését szolgáló nemzetközi ISPS-kódex 2004-ben lépett hatályba, éppen a szeptember 11. utáni biztonsági intézkedések részeként.
Utazás hajón: a nyaralók mögött egy másik világ dolgozik
Az utasok ugyanakkor csak néhány napot vagy hetet töltenek a fedélzeten, a hajók személyzetének tagjai viszont hónapokra költöznek oda. Nekik a hajó egyszerre munkahely és izgalmas lehetőség: idegen nyelvet gyakorolhatnak, pénzt tehetnek félre, a kikötések között pedig olyan helyekre juthatnak el, amelyekre saját keresetükből talán soha nem jutnának el.
Clifforth-Etédi Villő ezért jelentkezett 2000-ben felszolgálónak, miközben még egyetemre járt, amelynek halasztásával végül négy szerződést vállalt.
Összesen három és fél évet töltött a tengeren, és bejárta a Karib-térséget, Mexikót, az Egyesült Államok partvidékeit és Kanadát.Az indulást komoly állásinterjú, orvosi vizsgálat és egy hónapos kemény, floridai képzés előzte meg. A Fantasy nevű hajón elméleti és gyakorlati felkészítést kapott; aki nem teljesítette a vizsgát, annak haza kellett utaznia. Villőnek sikerült, ám hamar megtapasztalta, mennyi munka áll az utasok gondtalan nyaralása mögött.
Egy-egy szerződés nyolc-kilenc hónapra szólt, és azon belül nem volt olyan nap, amikor egyáltalán ne dolgoztunk volna. Hosszabb pihenésre csak a szerződések között jutott időnk: ilyenkor másfél-két hónapot tölthettünk otthon. A hajón tizennégy-tizenhat órás munkanapok is rendszeresek voltak. Hetente akadt egy könnyebb beosztásunk, de az is tíz órát jelentett.”
A reggeliztetéstől a vacsoráig, vagy az ebédtől az éjféli büféig tartó beosztások mellett kevés alvás jutott. Kabinja a vízszint alatt volt, éjszakánként a hajótestnek csapódó hullámokra aludt el. A megjelenést és a viselkedést szigorúan ellenőrizték: egy régi munkatársat például egy vendég panasza után káromkodás miatt küldtek el. A személyzeti életnek mégis megvolt a maga vonzereje. A közös munka és a ritka szabad órákban tartott bulik összekovácsolták a társaságot.
Ég és víz között
A felszolgálás közben olyan helyzeteket is látott, amelyek messze túlmutattak a munkakörén. Egyik vendége szívinfarktust kapott, máskor pedig a nyílt vízen kellett segítséget nyújtaniuk.
Az egyik hozzám tartozó vendég szívinfarktust kapott. Helikoptert küldtek érte, de leszállni nem tudott a gép, ezért hordággyal emelték fel. A beteg ott lengett a levegőben, alattunk a tenger, fölötte a helikopter. Nagyon ijesztő volt végignézni, de megoldották. Egy másik alkalommal egy csónakból kubai menekülteket vettünk fel a nyílt vízen.”
A kimentett embereket napokig a személyzet bárrészlegében helyezték el. A parton is akadt félelmetes esemény: Saint Croix-n egy magyar kollégáját fegyverrel rabolták ki. Ezt követően a hajó többet nem is kötött ki ezen a szigeten.
Ráják között és az inkák városában
A szabad órákat Villő igyekezett kihasználni. A Kajmán-szigeteken rájákkal úszott, Saint Martinon a leszálló repülőket figyelte, Mexikóban Tulum romjait járta be. Jamaicában Bob Marley szülőházát és a Dunn’s River Falls vízesést is felkereste. Máskor a hajó mellett úszó delfinek, felbukkanó bálnák adták az élményt; Floridában pedig egy űrhajó indítását nézhette végig a fedélzetről.
Amikor a hajó karbantartásra szárazdokkba került, két hét szabadságot is választhattak. Villő az egyik ilyen alkalommal Peruba utazott: kisrepülőből látta a Nazca-vonalakat, eljutott Machu Picchuba és az Urubamba-völgybe. Limából a tankok és katonai alakulatok látványa is megmaradt benne, hiszen éppen abban az időben járt az országban, amikor az akkori perui elnök, Alberto Fujimori megbukott. Egy másik alkalommal az Egyesült Államok nyugati részét járta be, Las Vegastól a Grand Canyonig; a Hoover-gátat helikopterből is megnézte.
A támadás előtti napon hajóztak ki New Yorkból
New Yorkhoz – amely egyébként az egyik kedvenc helyszíne volt – azonban egészen más emlék köti. Hajójuk 2001. szeptember 10-én indult Kanadába, sok New York-i utassal. A terrortámadások híre másnap érte őket. Villő az előző héten még az ikertornyokban járt, ahol fényképezett és vásárolt; egy ott vett kardigánt azóta is őriz.
Az első napokban nem is tudtunk hírt adni magunkról. A családunk itthon aggódott, és csak négy-öt nap elteltével sikerült Kanadából telefonálnunk. A megszokott útvonalunk is felborult. New Yorkba többet nem mehettünk vissza, ezért Boston vette át a báziskikötő szerepét. A hajón minden kabint átkutattak, robbanóanyagot kerestek. A bizonytalanság és a feszültség mindenkire ránehezedett.”
A három és fél év végére a megkeresett pénzből egy kis budai garzont vásárolhatott. Hazahozta a trópusi karácsonyok, a tengeri szilveszterek és a közös utazások emlékét is.
A fáradtságra ma is emlékszem, mert valóban sokat kivett belőlünk a munka. Ugyanakkor idővel megszerettük ezt az életet, és örültünk annak, amit cserébe kaptunk. Három és fél év volt, tele megterheléssel és élményekkel; olyan része az életemnek, amelyet nem lehetne semmi mással pótolni.”
Nézd meg a videót is arról, hogy milyen a személyzet élete egy óceánjáró hajón:
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