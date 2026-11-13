Sokan minden reggel ezt isszák, pedig hízáshoz is vezethet

Az olívaolaj önmagában történő fogyasztása egyre népszerűbb szokássá vált a közösségi médiában. A trend követői minden reggel egy kisebb pohárnyi olívaolajat isznak meg, gyakran éhgyomorra, abban a reményben, hogy ezzel javíthatják egészségüket, csökkenthetik a gyulladásokat a szervezetükben, és szebbé tehetik a bőrüket.
A módszert olyan hírességek is népszerűsítik, mint Kourtney Kardashian és Hailey Bieber. Harry Jowsey valóságshow-szereplő pedig egy héten keresztül minden reggel olívaolajból és citromléből készült keveréket fogyasztott, majd tapasztalatairól a közösségi médiában számolt be.
Állítása szerint az arca kevésbé volt puffadt, bőre pedig egyenletesebbnek tűnt. Más felhasználók a gyulladások csökkenéséről számoltak be, ezeket a személyes tapasztalatokat azonban nem támasztják alá ellenőrzött orvosi vizsgálatok.
Megan Meyer amerikai tudománykommunikációs szakértő a Fox Newsnak elmondta, hogy az ilyen egészségügyi trendek elsősorban újszerűségük és egyszerűségük miatt terjednek gyorsan.
A szakértő szerint sokan keresnek olyan gyors megoldásokat, amelyekkel különösebb erőfeszítés nélkül javíthatnak egészségükön. A kiegyensúlyozott étrendre való áttérés azonban időigényes folyamat, amelynek kedvező hatásai gyakran csak hosszabb idő elteltével jelentkeznek.
Milyen egészségügyi előnyei vannak az olívaolajnak?
Az olívaolaj valóban számos értékes összetevőt tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet egészséges működéséhez.
Különösen fontosak a benne található polifenolok, amelyek növényi eredetű vegyületek. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) szerint ezek az anyagok segíthetnek az oxidatív stressz elleni védekezésben, valamint a gyulladásos folyamatok mérséklésében.
Meyer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyes olívaolajok polifenoltartalma jelentősen eltérhet egymástól. Az extra szűz olívaolaj általában több ilyen vegyületet tartalmaz, mint a finomított változatok.
A Journal of the American College of Cardiology című tudományos folyóiratban 2022-ben megjelent tanulmány szerint azoknál a felnőtteknél, akik naponta több mint fél evőkanál olívaolajat fogyasztottak, 19 százalékkal alacsonyabb volt a szívbetegség miatti halálozás kockázata. Fontos azonban, hogy a megfigyeléses kutatás összefüggést mutatott ki, nem pedig közvetlen ok-okozati kapcsolatot bizonyított.
A kedvező hatások elsősorban az olívaolajban található egyszeresen telítetlen zsírsavaknak és polifenoloknak tulajdoníthatók.
Mi történik a szervezetünkkel, ha mindennap olívaolajat iszunk?
Bár az olívaolaj egészséges zsírokat tartalmaz, nagy mennyiségben fogyasztva jelentősen növelheti a napi kalóriabevitelt. Megan Meyer arra figyelmeztetett, hogy napi egy-két kisebb pohár olívaolaj akár több száz pluszkalóriát is jelenthet.
Egyetlen evőkanál olívaolaj körülbelül 120 kalóriát tartalmaz, így a nagyobb adagok rendszeres fogyasztása könnyen felboríthatja az energiabevitel egyensúlyát.
Amennyiben valaki tartósan több kalóriát fogyaszt, mint amennyit a szervezete felhasznál, az idővel súlygyarapodáshoz vezethet. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha az olívaolajat a megszokott étkezések mellett, azok kiegészítéseként fogyasztják.
A szakértő szerint ezért a közösségi médiában népszerű módszer hosszabb távon akár hízást is eredményezhet.
Veszélyes lehet az olívaolaj fogyasztása éhgyomorra?
A legtöbb egészséges ember számára egy kisebb adag olívaolaj önmagában történő elfogyasztása általában nem jelent komoly veszélyt. Bizonyos esetekben azonban kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket válthat ki.
Különösen az éhgyomorra, nagyobb mennyiségben fogyasztott olívaolaj okozhat panaszokat.
A lehetséges mellékhatások közé tartoznak:
- gyomorpanaszok és hasi kellemetlenségek;
- savas reflux és gyomorégés;
- puffadás;
- híg széklet vagy hasmenés.
Meyer szerint az epehólyag-problémákkal, krónikus refluxszal vagy érzékeny gyomorral küzdőknek különösen érdemes kerülniük ezt a módszert.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az olívaolaj egészségügyi előnyeinek kihasználásához egyáltalán nincs szükség arra, hogy valaki éhgyomorra, önmagában igya meg.
Hogyan érdemes fogyasztani az olívaolajat?
Megan Meyer nem javasolja az olívaolaj napi rendszerességgel, kis pohárból történő fogyasztását. Ehelyett azt ajánlja, hogy az emberek a megszokott étkezéseik részeként építsék be étrendjükbe.
Az olívaolaj például kiválóan használható zöldségek és más ételek pirításához, salátaöntetek készítéséhez, valamint levesek és mártások ízesítésére.
A szakértő szerint a legfontosabb a mértékletesség és a kiegyensúlyozott táplálkozás. Az olívaolaj értékes része lehet az egészséges étrendnek, de nagyobb mennyiségben fogyasztva ugyanúgy hozzájárulhat a túlzott kalóriabevitelhez, mint más zsiradékok.
Az egészségügyi előnyök tehát nem attól függnek, hogy valaki önmagában issza-e az olívaolajat, hanem attól, hogyan illeszti be a mindennapi étrendjébe.
Az olívaolaj rendszeres, mértékletes fogyasztása a szív- és érrendszer egészségére is kedvező hatással lehet.