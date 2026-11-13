Sokan minden reggel ezt isszák, pedig hízáshoz is vezethet

Az olívaolaj önmagában történő fogyasztása egyre népszerűbb szokássá vált a közösségi médiában. A trend követői minden reggel egy kisebb pohárnyi olívaolajat isznak meg, gyakran éhgyomorra, abban a reményben, hogy ezzel javíthatják egészségüket, csökkenthetik a gyulladásokat a szervezetükben, és szebbé tehetik a bőrüket.

Az olívaolaj számos értékes tápanyagot tartalmaz, de túlzott fogyasztása súlygyarapodáshoz vezethet

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A módszert olyan hírességek is népszerűsítik, mint Kourtney Kardashian és Hailey Bieber. Harry Jowsey valóságshow-szereplő pedig egy héten keresztül minden reggel olívaolajból és citromléből készült keveréket fogyasztott, majd tapasztalatairól a közösségi médiában számolt be.

Állítása szerint az arca kevésbé volt puffadt, bőre pedig egyenletesebbnek tűnt. Más felhasználók a gyulladások csökkenéséről számoltak be, ezeket a személyes tapasztalatokat azonban nem támasztják alá ellenőrzött orvosi vizsgálatok.

Megan Meyer amerikai tudománykommunikációs szakértő a Fox Newsnak elmondta, hogy az ilyen egészségügyi trendek elsősorban újszerűségük és egyszerűségük miatt terjednek gyorsan.

A szakértő szerint sokan keresnek olyan gyors megoldásokat, amelyekkel különösebb erőfeszítés nélkül javíthatnak egészségükön. A kiegyensúlyozott étrendre való áttérés azonban időigényes folyamat, amelynek kedvező hatásai gyakran csak hosszabb idő elteltével jelentkeznek.

Milyen egészségügyi előnyei vannak az olívaolajnak?

Az olívaolaj valóban számos értékes összetevőt tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet egészséges működéséhez.

Különösen fontosak a benne található polifenolok, amelyek növényi eredetű vegyületek. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) szerint ezek az anyagok segíthetnek az oxidatív stressz elleni védekezésben, valamint a gyulladásos folyamatok mérséklésében.

Meyer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyes olívaolajok polifenoltartalma jelentősen eltérhet egymástól. Az extra szűz olívaolaj általában több ilyen vegyületet tartalmaz, mint a finomított változatok.

A Journal of the American College of Cardiology című tudományos folyóiratban 2022-ben megjelent tanulmány szerint azoknál a felnőtteknél, akik naponta több mint fél evőkanál olívaolajat fogyasztottak, 19 százalékkal alacsonyabb volt a szívbetegség miatti halálozás kockázata. Fontos azonban, hogy a megfigyeléses kutatás összefüggést mutatott ki, nem pedig közvetlen ok-okozati kapcsolatot bizonyított.