Az öregedés elkerülhetetlen folyamat, de annak ütemét és az időskori egészségi állapotunkat az életmódunk is befolyásolhatja. A kutatók szerint különösen fontosak a harmincas éveink, amikor már megjelenhetnek az első, életkorral összefüggő változások az izomtömegben, a csontsűrűségben és az anyagcserében. Az ekkor kialakított egészséges szokások hosszú távon is segíthetnek megőrizni a fizikai és szellemi frissességet – írja a BBC.

Az öregedés folyamatát a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód is befolyásolhatja

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Eric Verdin, a kaliforniai Buck Öregedéskutató Intézet elnök-vezérigazgatója szerint megfelelő életmóddal sokan akár 90–95 éves korukig is jó egészségben élhetnének. Bár az egészségi állapotunkon bármely életkorban javíthatunk, a szakemberek szerint érdemes minél korábban elkezdeni a változtatásokat.

1. Már napi 15 perc séta is sokat számíthat

A rendszeres testmozgás az egyik legfontosabb tényező az egészséges öregedés szempontjából. Segíthet megőrizni az izomerőt, a mozgékonyságot és a szív- és érrendszer megfelelő működését.

Paul Morgan, a Manchester Metropolitan Egyetem szakembere szerint különösen fontos az alsó végtagok izmainak erősítése, mivel ezek alapvető szerepet játszanak az önálló mozgásban. Idősebb korban az izomerő és a mozgékonyság csökkenése növelheti az elesések kockázatát. A kutatások alapján azonban nem feltétlenül van szükség hosszú, megterhelő edzésekre.

Már egy étkezés utáni, 15 perces tempós séta is kedvezően hathat az egészségre

– hangsúlyozta Aditi Gurkar, a Pittsburghi Egyetem kutatója.

Egy másik tanulmány szerint akár napi öt perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgás is hozzájárulhat az agy öregedésének lassításához.

2. Érdemes olyan sportot választani, amelyet idősebb korban is folytathatunk

A rendszeres sportolás hosszú távon is segíthet megőrizni a fizikai állóképességet.

Kutatások szerint az ütős sportok, például a tenisz és a tollaslabda rendszeres űzése összefüggésbe hozható a hosszabb élettartammal.

Egy 2025-ös japán tanulmány pedig arra jutott, hogy a rendszeresen kerékpározó idősebb felnőttek kisebb valószínűséggel szorulnak tartós gondozásra, és körükben a korai halálozás kockázata is alacsonyabb.

A futás szintén előnyös lehet. Egyes kutatások szerint már heti 75 percnél több futás is lassíthatja az öregedés bizonyos folyamatait.