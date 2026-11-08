Matuzsálemi óriásteknős DNS-e segíthet legyőzni az öregedést

Jonathan, a világ legidősebb szárazföldi állata nemrégiben egyedülálló és különleges genetikai vizsgálaton esett át.

A kutatók olyan rejtett sejtszintű és működésbeli folyamatokat azonosítottak, amelyek magyarázatot adhatnak a rendkívüli élettartamra.

A friss tudományos eredmények hosszú távon teljesen új utakat nyithatnak meg az időskori emberi betegségek megelőzésében.

A Science Advances című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók Jonathan teljes genetikai állományát és az annak működését szabályozó epigenomját is górcső alá vették. Az elemzések során az óriásteknős szervezetében a szakemberek 287 olyan génváltozatot azonosítottak, amelyek közvetlenül hozzájárulhatnak a sejtek időskori károsodás elleni védelméhez.

Jonathan, az óriásteknős az 1990-es években meglehetősen magányos volt, ezért a gondozók hoztak mellé egy párt, Fredericát Forrás: 123RF

Lassan jár, tovább él? Megdöbbentő felfedezések Jonathan óriásteknősről

Habár szürkehályog miatt a látását már elveszítette, Jonathan a mai napig aktív életet él. A Cambridge-i Egyetem kutatója, Justin Gerlach szerint az óriásteknősök rendkívüli élettartama részben a rendkívül lassú anyagcseréjüknek köszönhető. A lassabb sejtszintű folyamatok miatt kevesebb olyan kémiai reakció zajlik le a szervezetükben, amely károsíthatná a sejteket és a DNS-t.

Jonathan génállománya emellett kiemelkedő hatékonysággal végzi a DNS-javítást és a gyulladások mérséklését.

Különösen figyelemre méltó, hogy a teknős még matuzsálemi korában is képes megfelelően szabályozni a génjei működését; ez a képesség az embereknél és a legtöbb élőlénynél az idősödéssel drasztikusan romlani szokott.

A DNS-vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott: Jonathan mitokondriumai és a DNS-javításért felelős génjei olyan tökéletes, „fiatalos” állapotban vannak, mint egy 5 éves teknősé. Forrás: 123RF

Energikus sejtek és jövőbeli gyógyszerek

A genetikai kód mellett a kutatók megvizsgálták Jonathan mitokondriumait is, amelyek a sejtek energiatermeléséért felelősek. Ezek a struktúrák meglepően épnek bizonyultak, és szinte teljesen megegyeztek a Seychelle-szigeteken élő, lényegesen fiatalabb fajtársai sejtjellemzőivel.

Stephen Clark, a tanulmány vezető szerzője rámutatott, hogy a mitokondriumok stabil működése a százéves kort megélő embereknél is kulcsfontosságú az egészséges öregedésben. Ebből kiindulva a tudósok már jelenleg is olyan létező gyógyszereket keresnek, amelyek képesek lehetnek javítani a sejt-energiaközpontok működését, és amelyeket a következő egy-két évben akár klinikai teszteken is kipróbálhatnak embereken.

Óvatosságra intő jelek

Habár az eredmények rendkívül izgalmasak, a tudományos közösség óvatosságra int. Mivel Jonathan idős kora miatt a fertőzésveszélyt minimálisra kellett csökkenteni, a mintákat nem vérvétellel, hanem egyszerű szájnyálkahártya-kenetből vették, ami korlátozta a genetikai vizsgálati módszerek spektrumát. Vincent Shadow-Lynch, a Buffalói Egyetem professzora szintén hangsúlyozta, hogy a kutatás során használt számítási modellek bizonyos elméleti feltételezéseken alapulnak, így a kapott eredményeket a jövőben független vizsgálatokkal kell megerősíteni.

A szakértők mindenesetre bíznak abban, hogy a természet ezen különleges túlélőinek vizsgálata hosszú távon segít majd a daganatos megbetegedések és az időskori sejtkárosodások elleni küzdelemben.

Nézd meg, hogyan él a világ legidősebb óriásteknőse, Jonathan:

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