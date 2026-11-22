A rendszeres orrspray-használat károsíthatja az orrnyálkahártyát, fertőzéseket terkeszthet.

Az orrspray-ről való leszokásban segíthet a használatbevétel fokozatos csökkentése.

Sok családban előfordul, hogy közösen használják az orrspray-t, ha megfázás vagy nátha miatt bedugul az orruk. A német fül-orr-gégészek szerint azonban ez a hétköznapi szokás fertőzések terjedéséhez vezethet. Ráadásul az orrspray használata más kockázatokat is rejt, mivel bizonyos készítmények túlzott alkalmazása tartós orrdugulást és hozzászokást is okozhat. A két veszély nem ugyanabból fakad, ezért a megelőzésük is eltérő – olvasható a Focus Online cikkében.

Nem elég megtisztítani az orrspray végét (illusztráció)

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Miért nem elég megtisztítani az orrspray végét?

A közösen használt flakon adagolófeje érintkezhet az orrnyálkahártyával, amelyen vírusok és baktériumok lehetnek. A kórokozók a készítménybe is bekerülhetnek, és a következő használó az orrába juttathatja őket.

Az adagolófej egyszerű letörlése vagy leöblítése a szakemberek szerint nem feltétlenül akadályozza meg a fertőzések átadását. Ezért minden családtagnak saját orrspray-t javasolnak, a flakonokat pedig érdemes névvel megjelölni.

Az orvosok azt is tanácsolják, hogy a fertőzés idején használt készítményt a betegség után ne tegyük félre a következő megfázásig. A gyermekeknek ráadásul az életkoruknak megfelelő, alacsonyabb hatóanyag-tartalmú készítményre lehet szükségük.

Az orrspray túlzott használata függőséghez is vezethet

Más jellegű problémát okozhatnak az érösszehúzó hatóanyagú orrspray-k, például a xilometazolint vagy oximetazolint tartalmazó készítmények. Ezek gyorsan csökkentik az orrnyálkahártya duzzanatát, így rövid időre könnyebb lesz a légzés.

Ha azonban valaki a javasoltnál hosszabb ideig használja őket, a hatás elmúltával az orrdugulás erősebben térhet vissza. A beteg ezért újabb adaghoz nyúl, majd az átmeneti enyhülés után ismét bedugul az orra.

Kialakulhat egyfajta hozzászokás az orrsprayhez. A túlzó használat kiszáríthatja és irritálhatja az orrnyálkahártyát, csípő vagy égő érzést, illetve orrvérzést válthat ki. Egyes esetekben fejfájás, alvászavar, szapora szívverés vagy vérnyomás-emelkedés is jelentkezhet.

Figyelmeztető jel lehet, ha valaki már csak újabb fújás után tud elaludni, vagy néhány óránként ismét szükségét érzi a készítménynek.

Ez a veszély nem minden orrspray-re, hanem elsősorban az érösszehúzó készítmények tartós használatára vonatkozik.