Nem csak a recept számít: így tálald otthon a kedvenc ételeidet

Az első még mindig a menüsor

Ha szeretnél egy igazán jó élményt jelentő vacsorát összehozni, először mindig a menüsort ajánlott összeállítani. Mégiscsak ez lesz a központi elem, a tálalás ennek a kiegészítése, magasabb szintre emelése. Szóval állítsd össze az ételeket, találd meg, mi mihez passzol, majd jöhet a „kiegészítők” megtervezése. Természetesen más edényre lehet szükség a leves, a főétel és a desszert elkészítéséhez, valamint tálalásához, így előzetesen is tudni kell, mire lesz igény az este folyamán.

Ha neked a tálalás minősége is számít, ne az ételmennyiségre helyezd a hangsúlyt

Fotó: kondela.hu

Egy hiba, amit sokan el szoktak követni: a darabszám nem azonos a személyek számával. Ha egy 18 részes készletet vásárolsz, az például hat lapos-, hat mély- és hat desszertes tányérból is állhat, azaz nem lesz elég például egy tízfős alkalomhoz. Éppen ezért vásárlás előtt mindig ellenőrizd a pontos tartalmat! Az étkészletek Kondela webshopon keresztül is beszerezhetők, ilyenkor a szetteknél a csomag tartalmát, a tányérok méretét és a használati előírásokat érdemes összevetni.

Ügyelj a megfelelő tányérválasztásra

A fenti gondolatot folytatva, a tányér választásánál is a praktikusság legyen a fő szempont. Ha szaftos fogás lesz a menüben, hiába tűnik tökéletesnek egy lapos tányér, nem lesz majd kényelmes a használata. Ebben az esetben olyan megoldás a praktikus, amelynek pereme segít az ételt a tányéron tartani. Ez sokaknak alapvető, ám a tervezésnél, étkészlet vásárlásánál erre is ajánlott figyelni.

A lapos tányér esetében a cél az áttekinthető, kényelmesen fogyasztható fogás, azaz nem ajánlott púposan megpakolni azt. Persze, van egy iskola, ami erre esküszik Magyarországon, ám ha neked a tálalás minősége is számít, ne az ételmennyiségre helyezd a hangsúlyt. A desszerthez használt kisebb tányér kapcsán pedig az fontos, hogy ne csak a sütemény férjen el rajta, de jusson hely a gyümölcsöknek és az önteteknek is.

Praktikusság, tisztíthatóság

A már említett praktikusság a használat során is erény. A tálalóedények kiválasztásakor például lényeges lesz a méret mellett az is, hogyan lehet belőlük szedni. Egy példa: a salátástálban a keveréshez és a tálalóeszközök használatához is kell hely, így érdemes mindig egy kicsit nagyobbat választani. Hosszabb asztal esetén két kisebb kínálótál mindig praktikusabb egy nagy helyett, mert így kevesebbet kell felállni, átnyúlni a másik felett, illetve egymásnak adogatni a dolgokat. Soha ne töltsd csurig az edényeket, mert úgy mozgatáskor könnyen kilöttyenhet vagy lepottyanhat az étel. Egy ilyen baki az egész ünnepi tálalást agyoncsaphatja.