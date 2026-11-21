- A vérnyomás, a nyugalmi pulzus és a derékkörfogat olyan fontos jelzéseket adhat, amelyekre érdemes odafigyelni.
- Néhány egyszerű otthoni méréssel a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az anyagcsereproblémák kockázatára is fény derülhet.
- A rendszeresen elvégzett ellenőrzések segíthetnek felismerni azokat az eltéréseket, amelyekkel érdemes orvoshoz fordulni.
Az egészségünk megőrzéséhez nem elég akkor odafigyelnünk a szervezetünkre, amikor már kellemetlen tüneteket tapasztalunk. Az alábbi három otthoni teszt egyszerű és gyors, és lehetőséget ad arra, hogy időben észrevegyük azokat az apró változásokat, amelyekre érdemes komolyabban odafigyelnünk.
Otthoni teszt drága műszerek nélkül
Az otthoni tesztek előre jelzik, mikor van itt az idő orvoshoz fordulni.
1. Vérnyomásmérés
A magas vérnyomást nem véletlenül nevezik néma, alattomos gyilkosnak: egy ideig semmilyen egyértelmű tüet nem jelentkezik, csakhogy hosszú távon jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke és más szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Így végezd el a tesztet!
- Használj megbízható, felkaros digitális vérnyomásmérőt.
- A mérés előtt legalább öt percig pihenj nyugodtan.
- Előtte fél órával már ne fogyassz koffeint, ne dohányozz, és ne végezz intenzív testmozgást.
- Ülj egyenes háttal, a lábad legyen a padlón, a karodat pedig helyezd szívmagasságba.
- Mérj kétszer, körülbelül egyperces különbséggel, és jegyezd fel az eredményeket.
Milyen értékekre figyelj?
Az American Heart Association besorolása szerint a 120/80 Hgmm alatti vérnyomás tekinthető normálisnak. A 130–139 Hgmm közötti felső vagy 80–89 Hgmm közötti alsó érték már magasabb vérnyomáskategóriába tartozik, a 140/90 Hgmm vagy afeletti érték pedig gyógyszeres kezelést is indokolttá tehet.
Természetesen egyetlen mérésből még nem lehet diagnózist felállítani. Ha rendszeresen magas értékeket mérsz, keresd fel az orvosodat, és mutasd meg neki a feljegyzéseidet.
2. Derékkörfogat és testmagasság
Őszintén, mikor mérted meg utoljára a derékkörfogatodat? A túlzott hasi zsírfelhalmozódás összefüggésbe hozható többek között a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával. A brit egészségügyi szolgálat, az NHS is ajánlja a derék-magasság arány figyelembevételét a testsúly és az egészségi kockázatok értékelésekor.
Így végezd el a tesztet!
- Állj egyenesen, lazán, és ne húzd be a hasadat.
- Mérőszalaggal mérd meg a derekadat a bordák alsó része és a csípő felső széle közötti távolság felénél.
- Mérd meg a testmagasságodat is.
- Oszd el a derékkörfogatodat a testmagasságoddal, mindkét értéket ugyanabban a mértékegységben használva.
Mit jelent az eredmény?
Az NHS egyszerű szabálya szerint érdemes arra törekedni, hogy a derékkörfogatunk kisebb legyen, mint a testmagasságunk fele. Például ha 170 centiméter magas vagy, akkor a 85 centiméternél kisebb derékkörfogat az ajánlott célérték. A 0,5–0,59 közötti derék-magasság arány már fokozott, a 0,6-os vagy magasabb érték pedig jelentősen emelkedett hasi zsírfelhalmozódásra utalhat.
Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen mérés alapján betegséget lehet megállapítani, de jó okot adhat arra, hogy tudatosabban foglalkozz az anyagcseréddel és a szív-érrendszeri kockázataiddal.
3. Pulzusellenőrzés
A nyugalmi pulzus és annak szabályossága fontos információkat adhat a szív működéséről. Ehhez még vérnyomásmérőre sem lesz szükséged. A szabálytalan szívverés például szívritmuszavarra, többek között pitvarfibrillációra is utalhat. A pitvarfibrilláció növelheti a vérrögképződés és a stroke kockázatát, ráadásul nem mindenkinél okoz feltűnő panaszokat.
Így ellenőrizd a pulzusodat!
- Ülj le, és pihenj legalább öt percet.
- Fordítsd felfelé az egyik tenyeredet.
- A másik kezed mutató- és középső ujját helyezd a csuklód belső oldalára, a hüvelykujj tövének közelébe.
- Finoman nyomd a bőrödhöz az ujjaidat, amíg meg nem érzed a pulzusodat.
- Figyeld legalább 30 másodpercig, hogy egyenletes vagy szabálytalan-e a szívverésed.
A British Heart Foundation tájékoztatása szerint a felnőttek nyugalmi pulzusa percenként 60–100 ütés közé esik. Ez azonban egyénenként változhat, például a rendszeresen sportolóknál ennél alacsonyabb érték is teljesen természetes lehet.
Mikor érdemes orvoshoz fordulnod?
Ha a pulzusod több alkalommal is szabálytalannak tűnik, vagy szívdobogásérzést, szédülést, szokatlan fáradtságot tapasztalsz, érdemes kivizsgáltatnod magad, ehhez EKG-vizsgálatra lesz szükség.
Ha mellkasi fájdalom, súlyos légszomj vagy ájulás jelentkezik, azonnal kérj sürgősségi segítséget.
Nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, de fontos jelzéseket adhatnak
A három egyszerű ellenőrzés közös előnye, hogy néhány perc alatt elvégezhető, és segíthet abban, hogy jobban megismerd a saját szervezeted működését. Ne feledd azonban, hogy a kedvezőtlen értékek önmagukban nem jelentenek diagnózist. Ha valami szokatlant tapasztalsz, vagy tartósan eltérő értékeket mérsz, ne halogasd az orvosi konzultációt.
Így mérd meg helyesen a derékkörfogatodat:
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