A vérnyomás, a nyugalmi pulzus és a derékkörfogat olyan fontos jelzéseket adhat, amelyekre érdemes odafigyelni.

Néhány egyszerű otthoni méréssel a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az anyagcsereproblémák kockázatára is fény derülhet.

A rendszeresen elvégzett ellenőrzések segíthetnek felismerni azokat az eltéréseket, amelyekkel érdemes orvoshoz fordulni.

Az egészségünk megőrzéséhez nem elég akkor odafigyelnünk a szervezetünkre, amikor már kellemetlen tüneteket tapasztalunk. Az alábbi három otthoni teszt egyszerű és gyors, és lehetőséget ad arra, hogy időben észrevegyük azokat az apró változásokat, amelyekre érdemes komolyabban odafigyelnünk.

Otthoni teszt: derékkörfogat-mérés. Míg a mérleg csak az összsúlyt mutatja, a derékkörfogat közvetlenül a zsigeri zsír mennyiségére utal.

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Otthoni teszt drága műszerek nélkül

Az otthoni tesztek előre jelzik, mikor van itt az idő orvoshoz fordulni.

1. Vérnyomásmérés

A magas vérnyomást nem véletlenül nevezik néma, alattomos gyilkosnak: egy ideig semmilyen egyértelmű tüet nem jelentkezik, csakhogy hosszú távon jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke és más szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Így végezd el a tesztet!

Használj megbízható, felkaros digitális vérnyomásmérőt.

A mérés előtt legalább öt percig pihenj nyugodtan.

Előtte fél órával már ne fogyassz koffeint, ne dohányozz, és ne végezz intenzív testmozgást.

Ülj egyenes háttal, a lábad legyen a padlón, a karodat pedig helyezd szívmagasságba.

Mérj kétszer, körülbelül egyperces különbséggel, és jegyezd fel az eredményeket.

Az otthoni teszt és a rendszeres egészségügyi ellenőrzés segíthet időben felismerni a figyelmeztető jeleket.

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Milyen értékekre figyelj?

Az American Heart Association besorolása szerint a 120/80 Hgmm alatti vérnyomás tekinthető normálisnak. A 130–139 Hgmm közötti felső vagy 80–89 Hgmm közötti alsó érték már magasabb vérnyomáskategóriába tartozik, a 140/90 Hgmm vagy afeletti érték pedig gyógyszeres kezelést is indokolttá tehet.

Természetesen egyetlen mérésből még nem lehet diagnózist felállítani. Ha rendszeresen magas értékeket mérsz, keresd fel az orvosodat, és mutasd meg neki a feljegyzéseidet.

2. Derékkörfogat és testmagasság

Őszintén, mikor mérted meg utoljára a derékkörfogatodat? A túlzott hasi zsírfelhalmozódás összefüggésbe hozható többek között a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával. A brit egészségügyi szolgálat, az NHS is ajánlja a derék-magasság arány figyelembevételét a testsúly és az egészségi kockázatok értékelésekor.