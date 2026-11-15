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óvodapedagógus

Egyre nő az önállótlan, fókuszálatlan gyerek száma – Egyre rosszabb a helyzet az óvodapedagógus szerint

19 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Rohanunk, egyszerre több dologra figyelünk, digitális eszközeinkkel pedig már-már szorosabb kapcsolatot ápolunk, mint a körülöttünk élőkkel. De vajon milyen lenyomatot hagy ez a felgyorsult, információs zajtól telített világ a felnövő gyerekekben? Egyáltalán miben mások a mai óvodások, mint akik 20 évvel ezelőtt voltak kicsik? Óvodapedagógus vall őszintén a – finoman szólva is meghökkentő – tapasztalatairól.
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  • Ezért okozhat gondot egyre több kisgyereknek az önállóság az óvodában
  • Milyen félelmekkel és szorongásokkal küzdenek az óvodások?
  • Így (de)formálták a digitális eszközök mindennapos jelenléte a gyerekek kommunikációs és társasági szokásait

Minden gyermek más, így nem lehet általános érvényű megállapításokat tenni, az óvodai mindennapokban azonban jól érzékelhető néhány red flag önállóság, figyelem, és a társas kapcsolatok terén. Egy közel húsz éve a pályán lévő óvodapedagógus, W. Fruzsina osztotta meg a mai óvodásokkal kapcsolatos tapasztalatait az Origóval. Meghökkentő részletek következnek. 

Óvodapedagógus óvodás gyerekkel
Kevesebb pedagógusra maximális létszámú (25-30 fős) csoportok jutnak - Nemcsak az óvodások változtak meg, hanem a társadalmi elvárások és az élettempó is.
Forrás: 123RF

Az önállóság nem magától értetődő az óvodások számára

Amikor beérkeznek az oviba, egy nadrágletolás, egy cipőfelvétel, a cipzár felhúzása vagy a cipőfűző megkötése még nem elvárható mindenkitől. Azt viszont szeretnénk, hogy a gyereknek legalább minimális igényük legyen arra, hogy megpróbáljanak önállóan öltözködni” – meséli Fruzsina óvodapedagógus, aki úgy véli, a jelenség mögött nem feltétlenül a gyerekek képességeinek hiánya, hanem a megváltozott életritmus, a rohanó tempó áll. 

Gyereket öltöztet az anyja
Nem lehet általánosítani, de a szakemberek szerint kitolódott az az életkor, amikortól a kicsik teljesen önállóan képesek felöltözni és levetkőzni.
Forrás: 123RF

És valóban, a reggeli indulás sok háztartásban időre megy: a szülő munkába siet, a gyermek még álmos, és ilyenkor egyszerűbb felhúzni a cipőt a gyerek lábára, mint kivárni, amíg ő maga próbálkozik vele. Csakhogy, ami ma néhány megspórolt percet jelent, az hosszabb távon hátrány lehet. A gyerekeknek ugyanis nemcsak arra van szükségük, hogy valaki gondoskodjon róluk, hanem arra is, hogy megtapasztalják: képesek önállóan megoldani helyzeteket. Az apró sikerekből épül az önbizalom, az önállóság pedig éppen az ismétlődő próbálkozások során alakul ki. Az óvodában ezért sokszor ott kezdődik a munka, ahol otthon a reggeli rohanásban elfogyott az idő.

Nem egyszer tapasztaljuk, hogy a kisgyerek csak álldogál, nézegeti a nadrágját, és nem tudja, mit kellene vele kezdenie. Természetesen ez sem mindenkire igaz, de míg régebben egy-egy ilyen gyermek volt egy csoportban, most akár tízzel is találkozhatunk

 – árulja el a szakember, majd hozzáteszi: „a családok életvitele, a munkaterhek, az egyedülálló szülők nehézségei és az állandó időhiány mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják, mennyi figyelem és türelem jut a gyerekekre. A szülőkkel nem mindig könnyű ezekről a kérdésekről beszélni, hiszen egy-egy észrevétel könnyen kritikának tűnhet.

Cipőfűzővel bajólódó ovis
A modern gyerekruhák (tépőzáras cipők vagy a gumis derekú nadrágok) miatt a gyerekek kevesebbet gyakorolják a finommotorikát igénylő mozdulatokat.
Forrás: 123RF

Nemcsak a cipőfűzővel, a kudarcokkal is nehezebb boldogulni

Az óvodapedagógus szerint nemcsak az önállóság területén érzékelhető változás: az utóbbi években határozottan nőtt a szorongó gyermekek száma is. 

Régen is voltak szorongó gyerekek, de most sokkal többen vannak és több minden miatt aggódnak. Magukra maradnak olyan helyzetekkel, amelyekre korukból fakadóan még nincs válaszuk, és amiket nem tudnak önállóan feldolgozni. Ilyen lehet egy rossz álom, egy óvodai konfliktus vagy a gonosz farkas a mesében. A gyermeknek szüksége van valakire, aki meghallgatja és segít nevet adni a félelmeinek, az érzéseinek. És aki megnyugtatja, hogy nincs egyedül a problémájával.

Szorongó óvodáskorú gyerek
A kicsik számára az ismeretlen és a bizonytalanság a legnagyobb félelemforrás -  sokszor az óvodapedagógusokra hárul a szorongó gyerekekkel való kommunikáció és félelemfeloldás.
Forrás: 123FR

A figyelem fenntartása is egyre nehezebb

Belekezd egy játékba, de rövid időn belül más kezdi érdekelni. Beszélget, majd újabb elfoglaltság után néz. Mintha a felnőttekre jellemző állandó váltogatás, az egyik feladatról a másikra ugrás, a »multitasking« már óvodáskorban is megjelenne” – avat be Fruzsina, de ismét hangsúlyozza, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a mai generáció ne tudna elmélyülten fókuszálni. 

Azt azonban hozzáteszi, hogy nem biztos, hogy a hatéves kor az ideális az iskolakezdésre. Sok esetben inkább a hétéves kor lenne megfelelő.

 

Speciális igényű gyerek
A szülők sokat dolgoznak, így a családi fészek nyújtotta biztonságérzet meginoghat.
Forrás: 123RF

A cumitól a tabletig 

Az óvodapedagógusok a nap végén nem egyszer látják, hogy a szülő az öltözőben inkább odaadja a kütyüt, csak ne legyen nyűgös a gyerek. 

Régen a cumit tették a gyerekek szájába, most a digitális eszközöket adják a kezükbe. Utóbbinak természetesen van sok pozitív, fejlesztő hatása is – a probléma inkább akkor kezdődik, ha a digitális eszköz válik a legkézenfekvőbb megoldássá.”

Kislány tablettel
A digitális világ nem ad lehetőséget a valós érzelemszabályozás és a társas konfliktusok élő gyakorlására. 
Forrás: 123RF

Fruzsina egy másik fontos következményre is felhívja a figyelmet: 

„A kommunikáció, a nonverbális jelek érzékelése elmaradottabb, mint tíz évvel ezelőtt. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az óvodás gyermekek között vannak, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak olvasni az emberi arckifejezésekből, mimikából, így sokszor a másik ember érzelmeit, szándékait sem ismerik fel, pontosabban lassabban ismerik fel. A gyerekek sokszor említik, mit láttak a mesében, amit tableten néztek, de a valódi emberi kapcsolatokban egészen más készségekre van szükség. A közös játék folyamatos alkalmazkodást kíván – ezek a tapasztalatok nem helyettesíthetők digitális tartalmakkal.”

A fentiek alapján a gyerekek nem is annyira mások, mint a legtöbben gondolnánk, „csupán” egy egészen más világban kénytelenek megtanulni eligazodni, miközben érzelmi szükségleteik, vágyaik és félelmeik mit sem változtak. Kérdés, hogy miközben mi felnőttek igyekszünk felkészíteni őket a rohanó világ kihívásaira, akarjuk-e, hogy jusson elég időnk arra, hogy megadjuk nekik azt, amire minden generációnak szüksége van: a valódi figyelmet és az emberi kapcsolódás élményét? 

Így erősítsd a gyermeked koncentrációs képességét, mielőtt túl késő lenne:

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