Egyre nő az önállótlan, fókuszálatlan gyerek száma – Egyre rosszabb a helyzet az óvodapedagógus szerint

Ezért okozhat gondot egyre több kisgyereknek az önállóság az óvodában

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Minden gyermek más, így nem lehet általános érvényű megállapításokat tenni, az óvodai mindennapokban azonban jól érzékelhető néhány red flag önállóság, figyelem, és a társas kapcsolatok terén. Egy közel húsz éve a pályán lévő óvodapedagógus, W. Fruzsina osztotta meg a mai óvodásokkal kapcsolatos tapasztalatait az Origóval. Meghökkentő részletek következnek.

Kevesebb pedagógusra maximális létszámú (25-30 fős) csoportok jutnak - Nemcsak az óvodások változtak meg, hanem a társadalmi elvárások és az élettempó is.

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Az önállóság nem magától értetődő az óvodások számára

„Amikor beérkeznek az oviba, egy nadrágletolás, egy cipőfelvétel, a cipzár felhúzása vagy a cipőfűző megkötése még nem elvárható mindenkitől. Azt viszont szeretnénk, hogy a gyereknek legalább minimális igényük legyen arra, hogy megpróbáljanak önállóan öltözködni” – meséli Fruzsina óvodapedagógus, aki úgy véli, a jelenség mögött nem feltétlenül a gyerekek képességeinek hiánya, hanem a megváltozott életritmus, a rohanó tempó áll.

Nem lehet általánosítani, de a szakemberek szerint kitolódott az az életkor, amikortól a kicsik teljesen önállóan képesek felöltözni és levetkőzni.

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És valóban, a reggeli indulás sok háztartásban időre megy: a szülő munkába siet, a gyermek még álmos, és ilyenkor egyszerűbb felhúzni a cipőt a gyerek lábára, mint kivárni, amíg ő maga próbálkozik vele. Csakhogy, ami ma néhány megspórolt percet jelent, az hosszabb távon hátrány lehet. A gyerekeknek ugyanis nemcsak arra van szükségük, hogy valaki gondoskodjon róluk, hanem arra is, hogy megtapasztalják: képesek önállóan megoldani helyzeteket. Az apró sikerekből épül az önbizalom, az önállóság pedig éppen az ismétlődő próbálkozások során alakul ki. Az óvodában ezért sokszor ott kezdődik a munka, ahol otthon a reggeli rohanásban elfogyott az idő.

Nem egyszer tapasztaljuk, hogy a kisgyerek csak álldogál, nézegeti a nadrágját, és nem tudja, mit kellene vele kezdenie. Természetesen ez sem mindenkire igaz, de míg régebben egy-egy ilyen gyermek volt egy csoportban, most akár tízzel is találkozhatunk

– árulja el a szakember, majd hozzáteszi: „a családok életvitele, a munkaterhek, az egyedülálló szülők nehézségei és az állandó időhiány mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják, mennyi figyelem és türelem jut a gyerekekre. A szülőkkel nem mindig könnyű ezekről a kérdésekről beszélni, hiszen egy-egy észrevétel könnyen kritikának tűnhet.”