Mi történne, ha megsérülne a paksi atomreaktor? Eddig juthatna a sugárszennyezés

- Egy paksi reaktorbaleset nem jelentene automatikusan nukleáris robbanást vagy országos sugárszennyezést.
- A radioaktív anyagok terjedését elsősorban a kibocsátás nagysága, a szél és a csapadék határozná meg.
- Súlyos baleset esetén a hatóságok elzárkózást, jódtabletta-bevételt vagy kitelepítést is elrendelhetnének.
- A radioaktív jód, a cézium és más radionuklidok különböző egészségügyi és környezeti kockázatokat jelentenek.
- A súlyos reaktorbalesetek megelőzését több, egymástól független biztonsági rendszer szolgálja.
A paksi atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének egyik meghatározó létesítménye. Négy működő blokkja nyomottvizes, VVER–440/V213 típusú reaktorral üzemel. Bár ezeket a berendezéseket többszintű biztonsági rendszerekkel tervezték, a nukleáris biztonság egyik alapelve, hogy a rendkívül kis valószínűségű, de súlyos következményekkel járó eseményekre is fel kell készülni. Egy elképzelt súlyos paksi balesetnél a legfontosabb kérdés nem önmagában az lenne, hogy történt-e robbanás, hanem az, hogy megsérült-e a reaktor üzemanyaga, épségben maradtak-e a radioaktív anyagokat visszatartó védelmi rendszerek, és jutott-e radioaktív anyag a környezetbe.
Mi történne, ha robbanás következne be a paksi atomerőműben?
Először is fontos tisztázni egy gyakori félreértést: egy atomerőmű reaktora nem tud úgy felrobbanni, mint egy atombomba. A két berendezés működési elve és műszaki kialakítása alapvetően különbözik.
Egy atomerőműben ugyanakkor történhet gőzrobbanás, hidrogénrobbanás vagy más súlyos műszaki esemény. Ezek önmagukban nem feltétlenül járnak jelentős radioaktív kibocsátással.
A veszély akkor válhat igazán súlyossá, ha a reaktor hűtése tartósan megszűnik, a nukleáris üzemanyag túlmelegszik, és károsodnak a radioaktív anyagokat visszatartó védelmi rendszerek. A legsúlyosabb elképzelhető forgatókönyvek egyikében a reaktormag részben vagy jelentős mértékben megolvadhat. Ha eközben a védelmi rendszerek sem képesek megakadályozni a kibocsátást, radioaktív anyagok kerülhetnek a környezetbe.
Ez azonban nem automatikus következménye egy robbanásnak. Egy reaktorban bekövetkező műszaki baleset és egy nagy mennyiségű radioaktív anyag kibocsátásával járó nukleáris katasztrófa között jelentős különbség van.
Meddig terjedhetne a sugárzás egy paksi atombaleset után?
A radioaktív szennyeződés terjedése attól függene, milyen anyagok jutnak ki a reaktorból, mekkora mennyiségben, milyen magasságban és mennyi időn keresztül. Legalább ilyen fontos a szél iránya, sebessége és az, hogy esik-e az eső.
A magyar nukleárisbaleset-elhárítási tervezés három fontos zónát különböztet meg a paksi atomerőmű körül:
3 km: megelőző Óvintézkedési Zóna
Súlyos veszélyhelyzetben már a jelentős radioaktív kibocsátás előtt szükség lehet az előre megtervezett védelmi intézkedésekre.
30 km: sürgős óvintézkedések zónája
A lakosság elzárkóztatása, jódprofilaxis vagy szükség esetén kimenekítés is indokolttá válhat.
300 km: élelmiszer-fogyasztási korlátozási óvintézkedések zónája
A tervezés kiterjed az élelmiszerek, a mezőgazdasági termékek és az ivóvíz ellenőrzésére, szükség esetén fogyasztási korlátozásokra.
Ezek veszélyhelyzeti tervezési távolságok, nem pedig a sugárzás tényleges terjedésének határai. Nem jelentik azt, hogy egy baleset esetén a 30 kilométeren belül mindenki veszélyes dózist kapna, vagy hogy 300 kilométeren belül minden terület radioaktívan szennyeződne.Súlyos kibocsátás esetén a szél akár több száz kilométerre is elszállíthat radioaktív részecskéket. A távoli kimutathatóság azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy az adott területen egészségkárosító sugárterhelés alakulna ki.
Budapestet is elérhetné a radioaktív felhő?
Elméletileg igen. Budapest légvonalban nagyjából 100 kilométerre fekszik Pakstól, így bizonyos meteorológiai körülmények között a főváros irányába is szállíthatna radioaktív anyagokat a szél.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Budapestet egy súlyos paksi baleset automatikusan veszélyes mértékű sugárterhelésnek tenné ki. A következményekhez ismerni kellene a kibocsátott radionuklidok mennyiségét, a kibocsátás időtartamát és a részletes meteorológiai adatokat. A radioaktív anyagok koncentrációja a távolsággal általában csökken, de az eső bizonyos területeken fokozhatja a lerakódást.
Ezért egy valódi baleset során nem egyszerű távolságmérés, hanem sugárzásmérő hálózatok és légköri terjedési modellek alapján döntenének a lakosságvédelmi intézkedésekről.
Milyen erősségű lenne a sugárzás Magyarországon?
Egy feltételezett paksi baleset sugárzási szintjét nem lehet hitelesen megadni pusztán abból az információból, hogy megsérült egy reaktor.
A sugárterhelés jellemzésére több mértékegységet használnak. A sievert (Sv), illetve annak ezredrésze, a millisievert (mSv) a sugárzás emberi szervezetre gyakorolt hatásának értékelésére szolgál. A környezeti dózisteljesítményt gyakran mikrosievert/óra (µSv/h) egységben adják meg.
Összehasonlításként:
|Sugárterhelés
|Mit jelent?
|Évi néhány mSv
|A természetes háttérsugárzásból származó éves dózis nagyságrendje
|100 mSv
|Olyan dózis, amelynél a későbbi daganatos kockázat növekedése már epidemiológiai adatok alapján is kimutatható
|Körülbelül 1000 mSv, rövid idő alatt
|Akut sugárbetegség kialakulásának lehetősége
|Több ezer mSv, rövid idő alatt
|Súlyos, akár életveszélyes sugárkárosodás veszélye
A táblázat általános sugárvédelmi összehasonlítás, nem a Pakson várható dózisok előrejelzése. A biológiai következmények a dózis mellett attól is függenek, milyen gyorsan és mely szerveket éri a sugárzás.
Egy súlyos nukleáris baleset után a környezeti sugárzás helyenként megemelkedhet, de az, hogy ez mekkora egészségügyi kockázatot jelentene, csak a tényleges mérések és a várható dózisok ismeretében állapítható meg.
Milyen károkat okozhatna a radioaktív szennyezés?
A nukleáris balesetek egyik sajátossága, hogy a radioaktív anyagok nem feltétlenül maradnak a kibocsátás közvetlen közelében.
A különböző radionuklidok eltérően viselkednek a környezetben és az emberi szervezetben.
Radioaktív jód: a pajzsmirigyben halmozódhat fel. Különösen a gyermekek érzékenyek az ilyen jellegű sugárterhelésre. A megfelelő időben alkalmazott stabiljód-készítmény csökkentheti a radioaktív jód pajzsmirigybe történő beépülését.
Cézium–137: a környezetbe kerülve szennyezheti a talajt és a növényzetet. Körülbelül 30 éves fizikai felezési ideje miatt a tartós környezeti szennyeződés szempontjából is jelentős lehet.
Stroncium–90: a kalciumhoz hasonlóan viselkedhet a szervezetben, és beépülhet a csontszövetbe.
Egy súlyos baleset következményei között ezért nemcsak a közvetlen sugárterheléssel kellene számolni. A mezőgazdasági termelés korlátozása, a szennyezett élelmiszerek kivonása, a területek megtisztítása és egyes lakóhelyek átmeneti elhagyása is szükségessé válhatna.
A gazdasági veszteségek mellett komoly pszichés és társadalmi következmények is jelentkezhetnének, különösen akkor, ha embereknek hosszabb időre el kellene hagyniuk az otthonukat.
Mekkora az esélye egy súlyos paksi atombalesetnek?
A súlyos nukleáris balesetek bekövetkezésének valószínűségét a szakemberek rendkívül alacsonynak tekintik, de a kockázat nem nulla.
Az atomerőművek biztonsága több egymásra épülő védelmi szinten alapul. Ide tartoznak az automatikus reaktorleállító rendszerek, a hűtést biztosító berendezések, a tartalék áramellátás, valamint a radioaktív anyagok kijutását akadályozó műszaki megoldások.
A biztonsági elemzések azt is vizsgálják, mi történne több rendszer egyidejű meghibásodása, emberi hiba vagy rendkívüli külső esemény esetén. Az Országos Atomenergia Hivatal rendszeresen értékeli a magyar nukleáris létesítmények biztonsági teljesítményét, az üzemeltetési adatokat és a rendkívüli eseményeket.
A veszélyhelyzeti felkészülés ráadásul nem csupán elméleti. Az OAH tájékoztatása szerint 2026 júniusában olyan nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot is tartottak, amelynek forgatókönyve egy földrengés miatt megsérült paksi reaktor és az abból bekövetkező radioaktív kibocsátás volt. Ez szimulált esemény volt, nem valódi baleset.
Mi történne Magyarországon egy nukleáris veszélyhelyzetben?
Magyarországon a nukleárisbaleset-elhárítás nem rögtönzött intézkedésekre épül. Az országos rendszer előre meghatározott feladatokat és eljárásokat tartalmaz. Súlyos veszélyhelyzet esetén az atomerőmű üzemeltetője megkezdené a műszaki esemény kezelését, és értesítené az illetékes szervezeteket. A nukleáris biztonsági szakemberek, a katasztrófavédelem és a többi érintett hatóság értékelné a reaktor állapotát, a lehetséges kibocsátást és a várható lakossági következményeket.
A veszélyhelyzet súlyosságától függően az alábbi intézkedések jöhetnének szóba:
- Lakossági riasztás és tájékoztatás. A veszélyeztetett térségekben szirénák, hivatalos közlemények és más tájékoztatási csatornák segítségével figyelmeztetnék az embereket.
- Elzárkózás elrendelése. A lakosságnak zárt épületbe kellene vonulnia, becsuknia az ajtókat és ablakokat, és szükség esetén leállítania a külső levegőt bejuttató szellőzést.
- Jódtabletták alkalmazása. Ha radioaktív jód kibocsátásának veszélye állna fenn, az illetékes hatóságok elrendelhetnék a stabiljód-készítmények bevételét.
- Kimenekítés vagy kitelepítés. A leginkább veszélyeztetett területekről szervezetten biztonságosabb helyre szállíthatnák a lakosságot.
- Sugárzásmérés és élelmiszer-ellenőrzés. A mérőhálózatok adatai alapján korlátozhatnák egyes helyi élelmiszerek, mezőgazdasági termékek vagy vízforrások használatát.
- Egészségügyi és környezeti ellenőrzés. Szükség esetén sugárterhelés-vizsgálatokat, egészségügyi ellátást és szennyezésmentesítést szerveznének.
A katasztrófavédelem hivatalos tájékoztatása szerint a paksi 30 kilométeres sürgős óvintézkedési zónában rendszeres szirénapróbákat tartanak, és jódtablettákat is tárolnak a felkészülés részeként.
Miért nem szabad azonnal autóba ülni és menekülni?
Egy nukleáris baleset hírére sokan ösztönösen elhagynák az otthonukat. Ez azonban nem feltétlenül lenne a legbiztonságosabb döntés. Ha radioaktív anyagokat tartalmazó felhő halad át egy térség felett, a szabadban tartózkodás növelheti a sugárterhelést. Bizonyos helyzetekben egy jól zárható épületben biztonságosabb várakozni, amíg a hatóságok kijelölik a megfelelő menekülési útvonalakat. A magyar katasztrófavédelem ezért az elzárkózást is a lehetséges elsődleges óvintézkedések között tartja számon.A jódtablettát sem szabad saját döntés alapján, megelőzésként beszedni. A készítmény kizárólag a radioaktív jód pajzsmirigyben történő felhalmozódása ellen nyújt meghatározott védelmet, más radioaktív anyagokkal vagy a külső sugárzással szemben nem.
Lehetne-e Paksból újabb Csernobil vagy Fukusima?
A csernobili és a fukusimai baleset megmutatta, hogy a nukleáris katasztrófák következményei nemcsak a reaktor műszaki állapotától, hanem a biztonsági rendszerek működésétől és a veszélyhelyzet kezelésétől is függenek.
A három erőmű azonban nem azonos technológiával működik. Csernobilban RBMK típusú grafitmoderátoros reaktor szenvedett súlyos balesetet, Fukusimában forralóvizes reaktorok sérültek meg, míg a paksi blokkok nyomottvizes reaktorok. Ezért a csernobili vagy fukusimai következményeket nem lehet egyszerűen átmásolni egy feltételezett paksi balesetre. Az eltérő reaktortípusok, védelmi rendszerek és baleseti folyamatok más-más kockázati forgatókönyveket eredményeznek.
A legsúlyosabb eseményekre ugyanakkor éppen azért készülnek külön veszélyhelyzeti tervek, mert a kis valószínűség nem jelent teljes lehetetlenséget.
Kell-e tartani egy paksi nukleáris katasztrófától?
A rendelkezésre álló hivatalos tájékoztatások alapján nincs ok arra, hogy egy feltételezett paksi reaktorbalesetet közvetlenül fenyegető eseményként kezeljünk. A tudományos megközelítés ugyanakkor azt sem engedi meg, hogy egy súlyos nukleáris baleset lehetőségét teljesen kizárjuk.
A legfontosabb különbség a veszély lehetősége és a tényleges kockázat között van. Egy nagy radioaktív kibocsátással járó esemény következményei súlyosak lehetnének, de ennek bekövetkezése számos egymástól független műszaki és biztonsági feltétel együttes teljesülését igényelné.
Egy valódi veszélyhelyzetben pedig nem a találgatások, hanem a hivatalos sugárzásmérések, a meteorológiai előrejelzések és a hatósági utasítások alapján lehetne eldönteni, hol és milyen védekezés szükséges.
Az alábbi videó a csernobili atomkatasztrófa pillanatait jeleníti meg:
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