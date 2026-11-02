Mi történne, ha megsérülne a paksi atomreaktor? Eddig juthatna a sugárszennyezés

Egy paksi reaktorbaleset nem jelentene automatikusan nukleáris robbanást vagy országos sugárszennyezést.

A radioaktív anyagok terjedését elsősorban a kibocsátás nagysága, a szél és a csapadék határozná meg.

Súlyos baleset esetén a hatóságok elzárkózást, jódtabletta-bevételt vagy kitelepítést is elrendelhetnének.

A radioaktív jód, a cézium és más radionuklidok különböző egészségügyi és környezeti kockázatokat jelentenek.

A súlyos reaktorbalesetek megelőzését több, egymástól független biztonsági rendszer szolgálja.

A paksi atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének egyik meghatározó létesítménye. Négy működő blokkja nyomottvizes, VVER–440/V213 típusú reaktorral üzemel. Bár ezeket a berendezéseket többszintű biztonsági rendszerekkel tervezték, a nukleáris biztonság egyik alapelve, hogy a rendkívül kis valószínűségű, de súlyos következményekkel járó eseményekre is fel kell készülni. Egy elképzelt súlyos paksi balesetnél a legfontosabb kérdés nem önmagában az lenne, hogy történt-e robbanás, hanem az, hogy megsérült-e a reaktor üzemanyaga, épségben maradtak-e a radioaktív anyagokat visszatartó védelmi rendszerek, és jutott-e radioaktív anyag a környezetbe.

A paksi atomerőmű turbinacsarnoka

Fotó: Wikpedia/Dencey

Mi történne, ha robbanás következne be a paksi atomerőműben?

Először is fontos tisztázni egy gyakori félreértést: egy atomerőmű reaktora nem tud úgy felrobbanni, mint egy atombomba. A két berendezés működési elve és műszaki kialakítása alapvetően különbözik.

Egy atomerőműben ugyanakkor történhet gőzrobbanás, hidrogénrobbanás vagy más súlyos műszaki esemény. Ezek önmagukban nem feltétlenül járnak jelentős radioaktív kibocsátással.

A veszély akkor válhat igazán súlyossá, ha a reaktor hűtése tartósan megszűnik, a nukleáris üzemanyag túlmelegszik, és károsodnak a radioaktív anyagokat visszatartó védelmi rendszerek. A legsúlyosabb elképzelhető forgatókönyvek egyikében a reaktormag részben vagy jelentős mértékben megolvadhat. Ha eközben a védelmi rendszerek sem képesek megakadályozni a kibocsátást, radioaktív anyagok kerülhetnek a környezetbe.

Ez azonban nem automatikus következménye egy robbanásnak. Egy reaktorban bekövetkező műszaki baleset és egy nagy mennyiségű radioaktív anyag kibocsátásával járó nukleáris katasztrófa között jelentős különbség van.