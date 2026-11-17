Magyarországon a lakott lakások mintegy 13 százaléka panelfalazatú.

A panelházakban becslések szerint több mint egymillió ember élhet.

A megfelelően karbantartott panelépületek akár 80–100 évig vagy tovább is használhatók lehetnek.

Galéria a panelházak építéséről.

A magyarországi panelépítés az 1960-as évektől gyorsult fel igazán, az 1970-es és 1980-as években pedig hatalmas lakótelepek nőttek ki a földből. Az előregyártott vasbeton elemeket házgyárakban készítették, majd teherautókkal szállították az építkezésekre, ahol daruk segítségével illesztették őket a helyükre. A módszerrel viszonylag gyorsan lehetett nagy mennyiségű lakást építeni. A panelházak építése sok család számára komoly előrelépést jelentett: a korábbi, gyakran komfort nélküli otthonok után saját fürdőszobát, központi fűtést és meleg vizet kínáltak.

A panelházakból álló lakótelepek megoldást nyújtottak a lakhatási gondokra.

Fotó: Fortepan/Kiss Géza

Hány panelház van Magyarországon, és hányan élnek bennük?

A Központi Statisztikai Hivatal 2022-es népszámlálási adatai szerint Magyarországon több mint négymillió lakott lakás volt, amelyek 13 százaléka, mintegy 515 ezer otthon panelfalazatú.

Mivel egy lakásban átlagosan valamivel több mint két ember él, a panelépületek lakóinak száma megközelítheti az 1,2 millió főt. Ez becslés, nem külön közzétett népszámlálási létszámadat.

Meddig bírják még a panelházak?

Gyakran hallani a panelházak élettartamával kapcsolatban, hogy mindössze 50 évre tervezték, ám ez nem jelenti azt, hogy fél évszázad után automatikusan életveszélyessé válnának. A panelépületeknek nincs olyan általános lejárati idejük, amely után szükségszerűen le kellene bontani őket.

A tartósság elsősorban a vasbeton szerkezetek és az elemek közötti kapcsolatok állapotától, az építés minőségétől, a nedvesség okozta károsodásoktól, valamint a karbantartástól függ. Megfelelő műszaki állapot mellett az épületek akár jóval az eredetileg feltételezett használati időn túl is lakhatók maradhatnak.

A nyílászárók, a vízvezetékek, a fűtési rendszerek és a homlokzati szigetelés korszerűsítése jelentősen javíthatja a lakások komfortját és energiahatékonyságát. Az egyes panelházak tényleges állapotát és várható további használhatóságát azonban csak szakszerű műszaki vizsgálattal lehet megítélni.