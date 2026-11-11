„Napjainkban sem könnyebb, mint évtizedekkel korábban” – pszichológussal jártunk utána, mi okozza a párkeresés nehézségeit

- Cikkünkben bemutatjuk, mitől nehéz napjainkban is az ismerkedés és a pártalálás.
- Hogyan alakultak át a párkapcsolatok és a szingliség a 21. századra.
- Hogyan hozhatjuk helyre a már nem működő kapcsolatunkat.
November 11-én a Szinglik világnapja alkalmából Bánóczi Péter pszichológussal és life coach-csal jártunk utána annak, mi okozza a párkeresés nehézségeit, és hogyan befolyásolja a közösségi média térnyerése a társkeresést és a kapcsolatok stabilitását.
Minden évben november 11-én tartják a Szingliség világnapját. Nem véletlen a dátum: a 11. hó 11-e a négy darab egyes számjeggyel az egyedülállóságot jelképezi. 1993-ban kínai egyetemisták indították el az ünnepet a Valentin-nap ellentéteként. A világnap célja, hogy megünnepelje az egyedülálló életmódot és felhívja rá a figyelmet, hogy szükség van önmagunk kényeztetésére és jutalmazására is.
A párkeresés nehézségei napjainkban: a több lehetőség nem mindig előny
Bánóczi Péter arról beszélt lapunknak, hogy a kutatásai és munkatapasztalatai alapján egyáltalán nem lehet kijelenteni azt, hogy manapság könnyebb lenne a társkeresés, mint például 30 évvel korábban. Habár manapság rendkívül gyorsan tudhatunk meg információt a másikról és sokkal szélesebb rálátásunk van a lehetséges partnerek kínálatára, ezzel újfajta problémák ütötték fel a fejüket: a bőség zavara és a felületes ismerkedés.
„Elsőre furcsának tűnhet, de gondoljunk csak bele: 2-3 szilvás gombóc finom, de mondjuk 20-30 után már csömört kapunk tőle, és hosszú ideig rá sem tudunk nézni” – szemléltette a problémát a szakember. Péter szerint a közösségi média térnyerésének sok előnye volt, azonban ennek hatására megváltoztak a prioritások és a párkeresés módja is.
„Könnyebbséget jelent, hogy például a közösségi média segítségével sokkal több lehetőségünk van az előnyeink kidomborítására. Korábban esetleg csak néhány mondatos írásos bemutatkozásra volt lehetőségünk, ellenben a kommunikációs készségek, erősségek vagy gyengeségek hamarabb megmutatkoztak a személyes találkozók során, aminek meghatározó szerepe volt.”
Ez alapján azt láthatjuk, hogy az ismerkedés és a megfelelő partner kiválasztása teljesen átalakult. Nem véletlen, hogy sokan hosszú évek randizgatása alatt sem tudják megtalálni az igazit, vagy a csalódások hatására inkább feladják a reményt.
Ezt tedd, ha úgy érzed, hogy örök szingliségre ítéltek téged
Az egyedülállókat ellátta néhány jó tanáccsal a pszichológus.
Ha nehéz dönteni, hogy kit szeretnénk, érdemes abból kiindulni, hogy kit nem szeretnénk. Egyfajta perspektívaváltással sikerülhet megfelelően szelektálni
– ajánlotta a szakember. Péter rámutatott arra is, hogy az életkor változásával hogyan alakulnak át a párkeresési prioritások és igények.
„Míg például a húszas éveinkben nagyon fontos lehet, hogy a másik milyen fizikai adottságokkal rendelkezik, később ez a szempont sokkal komplexebbé válik. Egyre inkább előtérbe kerül a jellem, az érzelmi intelligencia, a státusz, valamint a hosszabb távú lehetőségek mérlegelése. Itt pedig már egyre több változóval kell számolnunk.”
Ennél fogva ha valaki nem foglalkozik a személyiségfejlődéssel vagy önfejlesztéssel, és ugyanúgy próbál ismerkedni, mint a 20-as éveiben, egyre többször érheti csalódás.
Mi van, ha valaki nem a saját döntéséből vált szinglivé?
Sok olyan ember él, aki nem azért egyedülálló, mert még nem találta meg az igazit, hanem azért, mert egy komoly szakítás után nem érzi magában az erőt vagy a vágyat, hogy új emberek felé nyisson. Péter számukra is segítséget nyújt.
„A szakítás egyfajta érzelmi trauma, amelyet én a gyászfolyamathoz hasonlítok. Rendszeresen vannak klienseim, akik ilyen élethelyzetben keresnek meg, és a kapcsolat helyreállítása, illetve folytatása terén is szoktam jó eredményeket elérni. Persze vannak olyan helyzetek, amelyek ezt nagyon megnehezítik. Ilyen például a bántalmazás, a lelki zsarolás, a súlyos féltékenység vagy valamilyen korábban nem tapasztalt, jelentős személyiségbeli változás.”
Ennek ellenére a pszichológus szerint nem feltétlen kell feladnunk, ha úgy érezzük, hogy az exünk volt az igazi. Rengeteg kapcsolat javítható, ha betartunk bizonyos szabályokat, és ha mindkét fél hajlandó tenni érte. Rossz kapcsolatban maradni nem jó, de fontos tisztában lennünk vele, hogy miért ment tönkre a dolog. Egy harmadik fél miatt, vagy azért, mert elfáradt a kapcsolat? Esetleg valamelyikük már nem tud a másikkal együtt fejlődni és idővel elhaladtak egymás mellett?
Egy kapcsolatban folyamatosan jelen kell lennünk, és képesnek kell lennünk reagálni a változásokra
– szögezte le a szakértő.
Egyáltalán miért van az embernek szüksége párkapcsolatra?
Péter szerint erre a kérdésre egyszerű a válasz: mert az ember alapvetően társas lény.
„Szükségünk van arra, hogy valakit szeressünk, és viszont szeressenek bennünket. Szükségünk van ölelésre, intimitásra, beszélgetésre, egy szóval interakcióra és bensőségességre. Ezek hiányában elszigetelődhetünk, és idővel önmagunkat sem feltétlenül látjuk reálisan” – zárta sorait a szakértő, akinek Facebook-oldalán további érdekességeket és információkat találni a témában.
Ha a Szinglik világnapjával kapcsolatban érdekelnek további információk, nézd meg az alábbi videót:
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