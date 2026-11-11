„Napjainkban sem könnyebb, mint évtizedekkel korábban” – pszichológussal jártunk utána, mi okozza a párkeresés nehézségeit

Cikkünkben bemutatjuk, mitől nehéz napjainkban is az ismerkedés és a pártalálás.

Hogyan alakultak át a párkapcsolatok és a szingliség a 21. századra.

Hogyan hozhatjuk helyre a már nem működő kapcsolatunkat.

November 11-én a Szinglik világnapja alkalmából Bánóczi Péter pszichológussal és life coach-csal jártunk utána annak, mi okozza a párkeresés nehézségeit, és hogyan befolyásolja a közösségi média térnyerése a társkeresést és a kapcsolatok stabilitását.

A párkeresés nehézségei nem szűntek meg a közösségi média és az online társkeresők térnyerésével sem. Fotó: 1234RF

Minden évben november 11-én tartják a Szingliség világnapját. Nem véletlen a dátum: a 11. hó 11-e a négy darab egyes számjeggyel az egyedülállóságot jelképezi. 1993-ban kínai egyetemisták indították el az ünnepet a Valentin-nap ellentéteként. A világnap célja, hogy megünnepelje az egyedülálló életmódot és felhívja rá a figyelmet, hogy szükség van önmagunk kényeztetésére és jutalmazására is.

A párkeresés nehézségei napjainkban: a több lehetőség nem mindig előny

Bánóczi Péter arról beszélt lapunknak, hogy a kutatásai és munkatapasztalatai alapján egyáltalán nem lehet kijelenteni azt, hogy manapság könnyebb lenne a társkeresés, mint például 30 évvel korábban. Habár manapság rendkívül gyorsan tudhatunk meg információt a másikról és sokkal szélesebb rálátásunk van a lehetséges partnerek kínálatára, ezzel újfajta problémák ütötték fel a fejüket: a bőség zavara és a felületes ismerkedés.

„Elsőre furcsának tűnhet, de gondoljunk csak bele: 2-3 szilvás gombóc finom, de mondjuk 20-30 után már csömört kapunk tőle, és hosszú ideig rá sem tudunk nézni” – szemléltette a problémát a szakember. Péter szerint a közösségi média térnyerésének sok előnye volt, azonban ennek hatására megváltoztak a prioritások és a párkeresés módja is.

„Könnyebbséget jelent, hogy például a közösségi média segítségével sokkal több lehetőségünk van az előnyeink kidomborítására. Korábban esetleg csak néhány mondatos írásos bemutatkozásra volt lehetőségünk, ellenben a kommunikációs készségek, erősségek vagy gyengeségek hamarabb megmutatkoztak a személyes találkozók során, aminek meghatározó szerepe volt.”