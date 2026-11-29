Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) útmutatója szerint a penész elleni védekezés kulcsa a nedvesség szabályozása. A levegőben terjedő, szabad szemmel láthatatlan penészspórák nedves felületre kerülve szaporodásnak indulhatnak.

Megjelent a penész a lakásban? A szakértők szerint így szabadulhat meg tőle.

Így károsíthatja egészségünket a penész

A penész allergiás reakciókat és irritációt válthat ki. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, a szem kivörösödése és a bőrkiütés. A penészre allergiás asztmásoknál akár asztmás rohamot is előidézhet.

A penészgombák a szemet, a bőrt, az orrot, a torkot és a tüdőt azoknál is irritálhatják, akik nem allergiásak rájuk.

Ezt a hibát ne kövessük el a penész eltávolításakor

A penészes felületek egyszerű átfestése nem jelent megoldást. A nedvesség forrásának megszüntetése nélkül ugyanis a probléma nagy valószínűséggel visszatér.

A szakemberek a következőket javasolják:

A kemény felületeket tisztítószeres vízzel súroljuk le, majd teljesen szárítsuk meg.

A penészes szőnyegeket és más porózus anyagokat szükség esetén dobjuk ki.

Tisztítás közben viseljünk megfelelően illeszkedő részecskeszűrő maszkot, gumikesztyűt és védőszemüveget.

A klóros fehérítőt ne alkalmazzuk rutinszerűen, és soha ne keverjük ammóniatartalmú tisztítószerekkel.

Ha a penészes terület meghaladja a megközelítőleg egy négyzetmétert, érdemes szakemberhez fordulni.

Így előzhető meg a penész kialakulása

Az EPA szerint a lakás relatív páratartalmát lehetőség szerint 60 százalék alatt, ideális esetben 30–50 százalék között kell tartani.

A rendszeres szellőztetés, a páramentesítés, valamint a főzés és zuhanyozás során keletkező pára elvezetése egyaránt segíthet. A beázás vagy csőtörés miatt átnedvesedett felületeket lehetőleg 24–48 órán belül ki kell szárítani.