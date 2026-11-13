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babona

Légy óvatos ma az esős időben – ha ezt a hibát elköveted, balszerencsét hoz rád péntek 13.

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Péntek 13. és szakadó eső: ennél baljósabb kombinációt nehéz elképzelni a babonások számára. Ha ma esernyővel indulsz útnak, egy ártatlannak tűnő mozdulatra különösen érdemes odafigyelned. A néphiedelem szerint ugyanis könnyen magadra vonhatod a balszerencsét!
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A péntek 13. évszázadok óta a szerencsétlenségtől való félelem egyik legismertebb jelképe. Habár tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ezen a napon több baj történne, a babonák még ma is sokak mindennapjait befolyásolják. A Charles ciklon okozta esős idő pedig egy különösen érdekes hiedelmet is aktuálissá tesz.

Fiatal nő az esőben egy fekete esernyő alatt péntek 13-án
Péntek 13-án különösen balszerencsét hozhat, ha lakáson belül nyitjuk ki az esernyőt

Péntek 13.: ezt sose tedd az esernyőddel a babona szerint

Ha hazaérsz az esőből, eszedbe se jusson odabent kinyitni az ernyőd – erre figyelmeztet az egyik legismertebb, balszerencséhez kapcsolódó babona. A hiedelem eredetére több magyarázat is létezik: egy népszerű elmélet az ókori Egyiptomhoz köti, ahol a napernyőknek vallási jelentőséget tulajdonítottak. A fáraók korában a napernyő a hatalom és az előkelő társadalmi rang jelképe volt. 

A népszerű eredetmonda szerint a napernyő árnyékát szentnek tartották, ezért annak zárt térben történő kinyitásával megsérthették Ré napistent, aki balszerencsével sújthatta az illetőt.

Egy másik értelmezés Nut égistennőhöz kapcsolja a hiedelmet, akinek teste az egyiptomi mitológia szerint boltívként borult a világ fölé. A napernyő formája ezt az égi védelmet idézhette.

Nincs bizonyíték

A szájról szájra terjedő, Egyiptomhoz kapcsolódó hiedelmekről nem maradt fenn olyan ókori bizonyíték, amely a lakásban kinyitott ernyőt kifejezetten balszerencsésnek nevezné. A mai babona eredetét ezért sokan inkább a 18-19. századi Angliában keresik, ahol a merev, fémvázas esernyők beltéri kinyitása könnyen balesetet – sérülést vagy anyagi kárt – okozhatott. A lakásban kinyitott esernyővel kapcsolat félelem tehát gyakorlati óvatossággal is összefonódhatot. Mindenesetre egy dolog biztos: a vizes ernyőt érdemes megfelelő helyen megszárítani, nehogy eláztassa a padlót.

7 dolog, amit semmiképp se tegyél péntek 13-án

A babonák szerint péntek 13-án különösen óvatosnak kell lenned! Ne törj össze tükröt, mert hét év balszerencse várhat rád! Ne sétálj át létra alatt, ne szórd ki a sót, ne tedd a cipőd az asztalra, és ne ülj az asztal sarkára! A 13 fős vacsorát is baljósnak tartják, ahogyan azt is, ha véletlenül bal lábbal kelsz fel az ágyból.

Tényleg balszerencsét hoz a fekete macska?

Ha fekete macska keresztezi az utadat, jobb, ha visszafordulsz? A babona gyökerei részben a középkori Európába nyúlnak vissza, amikor a fekete macskákat gyakran a boszorkánysággal hozták összefüggésbe. Érdekesség, hogy egyes kultúrákban éppen ellenkezőleg: a fekete macska a szerencse és a jólét jelképe. A szőrszín természetesen semmit sem árul el a jövődről.

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