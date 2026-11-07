Horthy Miklós régen, Bodrogi Gyula nemrég vásárolt Magyarország utolsó pipaboltjában

Késő délután érkezünk meg a Régi posta utca 7. szám alá, ahol Magyarország utolsó pipaboltja működik. A szürkületben kiszűrődnek a hely meleg fényei, már-már beinvitálva minket az ajtón. Amikor benyitunk, egy régi csengő hangja hallatszik, a hátsó szobából pedig másodperceken belül a pult mögé érkezik Zöllner Viktor, aki 20 éve viszi a Gallwitz pipa-,és sétabot szaküzletet. Eredetileg az ükapja, Gallwitz Lipót alapította a boltot a Párizsi utcában, és bár a helyszín azóta változott, a hangulata egy cseppet sem. Beljebb lépve mintha az időben utaznánk vissza: balra tőlünk egy bársonyfotel, a falakon régi családi képek, korhű berendezés, és a pipák árasztotta jellegzetes illat idézi a múltat, egy polgári nappali ezredforduló előtti hangulatát.

Gallwitz pipabolt, Budapest

Fotó: Origo

Úri huncutság: több mint 100 éves a Gallwitz pipabolt

Idén 146 éve, hogy alázatosan szolgálja ki vevőit a Gallwitz cég, amely a történelem viharai ellenére a mai napig őrzi az 1800-as és 1900-as évek hagyományait. Manapság elsősorban a pipáikról ismerik a helyet, de szép számmal akadnak kézműves, egyedi tervezésű sétabotok is. A régi időkben ezeken kívül számos más termékért is ide járt a budapesti polgárság, hiszen színházi látcsőt, elefántcsont faragásokat, borostyánból és gyöngyből készült ékszereket, ezüst borítású púderdobozokat is lehetett kapni. Mi több, a Gallwitz-család tagjai voltak az elsők, akik behozták hazánkba a kínai dominójátékot, a madzsongot, sőt a játék szabályzatát is ők fordították magyarra. Egy szóval ez volt az exkluzív tárgyak boltja.

„A belvárosban mindig is ismertek minket, szerették az üzletet” – kezdte az Origónak Zöllner Viktor. „A bolt virágkora a második világháborúig tartott, '45-ben egy kézigránáttal is eltalálták. Onnan még sikerült felállni, még egy reklámfilm is készült annak idején az újjáépítésről.”

A vállalatot aztán 1952-ben államosították, így a család kénytelen volt a lakóépületük félemeletén folytatni a kereskedést, miután a politikai enyhülést követően kiváltották az iparengedélyt.

Habár már nem volt meg a vállalkozás régi fénye, a pesti polgár tudta, hogy itt mit talál

– tette hozzá Viktor. Nem csak a pesti polgárok, hanem hírességek, hercegek, grófok is ellátogattak az üzletbe, hiszen az már akkor messze földön híres volt. Olyan neves színészek is betértek, mint Rózsahegyi Kálmán, Páger Antal, vagy az első magyar filmsztár, Jávor Pál.

Egy alkalommal Horthy Miklós is ellátogatott a kereskedésbe, ahol a családi legendárium szerint egy elefántcsontból készült biliárd golyót vásárolt.

„Egy pipának hatalmas presztízse volt, számos komoly gyűjtő is élt Budapesten. Az egyik leghíresebb Váci István volt, aki olyan darabokat tudhatott magáénak, amelyek a mai napig muzeális modelleknek tekinthetők. A faragott tajtékpipa például mint művészeti tárgy megkérdőjelezhetetlen a gyűjtők körében, akik annak idején pipaszívót is alkalmaztak, hiszen ahhoz, hogy a tárgy felülete aranysárga legyen, rendszeresen és egyenletesen kellett szívni a pipát” – magyarázta Zöllner Viktor. Kiemelte: a pipának ma is megvan a presztízse adott közösségeken belül, illetve gyűjtői körben.