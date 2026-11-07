Horthy Miklós régen, Bodrogi Gyula nemrég vásárolt Magyarország utolsó pipaboltjában

Késő délután érkezünk meg a Régi posta utca 7. szám alá, ahol Magyarország utolsó pipaboltja működik. A szürkületben kiszűrődnek a hely meleg fényei, már-már beinvitálva minket az ajtón. Amikor benyitunk, egy régi csengő hangja hallatszik, a hátsó szobából pedig másodperceken belül a pult mögé érkezik Zöllner Viktor, aki 20 éve viszi a Gallwitz pipa-,és sétabot szaküzletet. Eredetileg az ükapja, Gallwitz Lipót alapította a boltot a Párizsi utcában, és bár a helyszín azóta változott, a hangulata egy cseppet sem. Beljebb lépve mintha az időben utaznánk vissza: balra tőlünk egy bársonyfotel, a falakon régi családi képek, korhű berendezés, és a pipák árasztotta jellegzetes illat idézi a múltat, egy polgári nappali ezredforduló előtti hangulatát.
Úri huncutság: több mint 100 éves a Gallwitz pipabolt
Idén 146 éve, hogy alázatosan szolgálja ki vevőit a Gallwitz cég, amely a történelem viharai ellenére a mai napig őrzi az 1800-as és 1900-as évek hagyományait. Manapság elsősorban a pipáikról ismerik a helyet, de szép számmal akadnak kézműves, egyedi tervezésű sétabotok is. A régi időkben ezeken kívül számos más termékért is ide járt a budapesti polgárság, hiszen színházi látcsőt, elefántcsont faragásokat, borostyánból és gyöngyből készült ékszereket, ezüst borítású púderdobozokat is lehetett kapni. Mi több, a Gallwitz-család tagjai voltak az elsők, akik behozták hazánkba a kínai dominójátékot, a madzsongot, sőt a játék szabályzatát is ők fordították magyarra. Egy szóval ez volt az exkluzív tárgyak boltja.
„A belvárosban mindig is ismertek minket, szerették az üzletet” – kezdte az Origónak Zöllner Viktor. „A bolt virágkora a második világháborúig tartott, '45-ben egy kézigránáttal is eltalálták. Onnan még sikerült felállni, még egy reklámfilm is készült annak idején az újjáépítésről.”
A vállalatot aztán 1952-ben államosították, így a család kénytelen volt a lakóépületük félemeletén folytatni a kereskedést, miután a politikai enyhülést követően kiváltották az iparengedélyt.
Habár már nem volt meg a vállalkozás régi fénye, a pesti polgár tudta, hogy itt mit talál
– tette hozzá Viktor. Nem csak a pesti polgárok, hanem hírességek, hercegek, grófok is ellátogattak az üzletbe, hiszen az már akkor messze földön híres volt. Olyan neves színészek is betértek, mint Rózsahegyi Kálmán, Páger Antal, vagy az első magyar filmsztár, Jávor Pál.
Egy alkalommal Horthy Miklós is ellátogatott a kereskedésbe, ahol a családi legendárium szerint egy elefántcsontból készült biliárd golyót vásárolt.
„Egy pipának hatalmas presztízse volt, számos komoly gyűjtő is élt Budapesten. Az egyik leghíresebb Váci István volt, aki olyan darabokat tudhatott magáénak, amelyek a mai napig muzeális modelleknek tekinthetők. A faragott tajtékpipa például mint művészeti tárgy megkérdőjelezhetetlen a gyűjtők körében, akik annak idején pipaszívót is alkalmaztak, hiszen ahhoz, hogy a tárgy felülete aranysárga legyen, rendszeresen és egyenletesen kellett szívni a pipát” – magyarázta Zöllner Viktor. Kiemelte: a pipának ma is megvan a presztízse adott közösségeken belül, illetve gyűjtői körben.
„Napjainkban is több híresség jár hozzánk. Sándor György Kossuth- és Jászai Mari-díjas író pipákért tér be időről időre, Szabó István Oscar-díjas filmrendező rendszeresen vásárol sétabotokat, Ganxta Zoli a csípőműtéte előtt vett egy koponyadíszítéssel ellátott sétabotot, de Árpa Attila is egy hasonlóval látható az egyik tévécsatornán. Azt a botot meg is kellett hosszabbítsam a testmagasságához. Pár hónapja pedig Bodrogi Gyula tért be, szintén egy botért” – elevenítette fel a tulajdonos.
A világ minden tájáról találhatók portékák
A magyar manufaktúrákon túl olasz, német, angol, francia, amerikai és dán műhelyekből is találhatók pipák az üzletben, ahol pipák és botok javítását is vállalja Zöllner Viktor, lévén mekkora kultúrája van a régi pipák felújításának. Nem csoda, hiszen egy-egy felújított gyűjtői darab nagy értéket képvisel.
„Van olyan mester, aki 1000 euró (363 ezer forint) nem készít pipát, de egy nagyobb gyártó gyűjtői darabja több ezer euró is lehet. Az üzletben elérhetők 19. századi pipák is, de jelenleg a legdrágább az olasz Castello márka egy magas minőségű, konzervatív modellje, amely 545 ezer forint körül mozog. A kezdő pipák 6 és 20 ezer forint között mozognak, A középkategóriás pipák 50-100 ezer forintot kóstálnak, míg a kezdő darabok ára 6 és 20 ezer forint körül van. Az árat természetesen a minőség határozza meg, amelyről elsősorban nem a forma vagy a díszítés árulkodik, hanem az alapanyag, amelyből készült. Kevés a jó minőségű alapanyag” – mutatott rá Viktor. A vásárlásnál természetesen a vásárló egyedi ízlése is számít, az üzlet tulajdonosa szerint a döntés sokszor azon múlik, hogy kit milyen pipa szólít meg.
„Van Budapesten egy komoly pipás közösség, amely eseményeket, találkozókat szervez, és gyűjtik is a pipákat. Ezek a találkozók nem a dohány elfogyasztásáról szólnak, inkább amolyan spirituális tevékenységek. Ha csak havonta egyszer gyűjtanak is rá, a fiatalok körében is népszerű. Az egyetemista korosztályból sokan vesznek maguknak pipát, a motiváció általában az édesapa vagy a nagyapa” – árulta el Zöllner Viktor.
Változott, mégis időtálló
Habár az üzlet mára más helyen várja a vásárlóit, és az enteriőr is sokban változott, mégis olyan hangulatot áraszt, amelyet az eredeti üzlet is képviselt a Párizsi utcában. Ez nagyrészt a tulajdonos egy barátjának köszönhető, aki színházi díszlettervezőként keresi a kenyerét, és segített megtervezni Viktornak a belső teret annak minden részletével. Azóta, vagyis immáron 20 éve az üzlet változatlan, a padló már kopottas, a foteleket kiülték. A falon függő képek és a plafonról lógó csillár családi örökség, ezek együtt mind a múltat idézik, megdöbbenést kiváltva a boltba betérőkből. Léptükkel ugyanis évszázadokat utaznak vissza az időben, miközben megelevenedik előttük a régi polgárság nyüzsgése, a levegőben terjengő pipafüst és a hölgyek legyezőinek csapkodása. Becsukott szemmel mi is elképzeljük egy pillanatra a letűnt kor izgalmas jeleneteit, miközben kalapunkat emelve búcsút intünk, és behúzzuk magunk mögött a múlt ajtaját.
A hölgyeket is kiszolgálták
A Gallwitz szaküzlet nemcsak az urak számára biztosított pipákat és sétabotokat, a hölgyeket is tárt karokkal várták. A púderdobozok és ékszerek mellett gyöngyfűzéssel is foglalkoztak, valamint legyezőket is javítottak. A családnak annak idejént Sissi hercegnő legyezője is a birtokába került, a tárgyat az uralkodónő a fésülködőnőjének ajándékozta, tőle került aztán a legyező a Gallwitz-családhoz. Zöllner Viktor jelenleg Gödöllővel tárgyal, hogy a legyező az ottani hagyaték részét képezze.
A hasonló boltokat nagyítóval kell keresni
Ha a Gallwitzhoz hasonló szaküzletbe szeretnénk ellátogatni, akkor egészen Érdig kell mennünk, ahol a Riminyáki út 23. szám alatt található Anna trafikot kell keresnünk. Itt szintén találhatunk egyedi pipákat, azonkívül a borfogyasztás kultúráját népszerűsítik.
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