Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással az ideális koleszterinszintért is sokat tehetünk, amit azonban nemcsak az befolyásol, hogy mit eszünk a főétkezések során, hanem a nassolnivalók is. A chips, a fagylalt és az édesített italok sokak nagy kedvencei, amikre könnyű rákapni, dr. Kaustubh Dabhadkar kardiológus szerint ráadásul gyakran automatikusan fogyasztjuk őket, anélkül, hogy belegondolnánk abba, pontosan mennyit ettünk belőlük. Aggodalomra azonban semmi ok: nem szükséges lemondani a nasizásról, egyszerűen fel kell cserélni egy maréknyi diófélével: ezek közül is a pisztácia egy különösen érdekes választás lehet a magas koleszterinszintűek számára.

Pisztácia: ropogós nasi, ami egyben valódi gyógyír / Fotó: / Shutterstock

Pisztácia: ropogós nasi, ami egyben valódi gyógyír

A pisztácia számos, a lipidanyagcseréhez - amely a szervezet zsírszállítását és zsírraktározását szabályozza -, fontos tápanyagot biztosít. Rost-, növényi szterin-, valamint egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavforrás. A növényi szterinek szerkezete hasonló a koleszterinhez, és versenyeznek vele az emésztőrendszerben való felszívódásért. Ennek eredményeként korlátozhatják a belekből felszívódó koleszterin mennyiségét. A pisztácia zsírösszetétele is fontos szerepet játszik.

A telített zsírban gazdag ételek telítetlen zsírokban gazdag ételekkel való helyettesítése emellett segíthet csökkenteni az LDL-koleszterinszintet. A pisztácia fehérjét, káliumot és magnéziumot biztosít, valamint L-arginint is tartalmaz, amely egy aminosav, ami részt vesz a nitrogén-monoxid termelésében, és szerepet játszik az érrendszer tónusának szabályozásában.

Dr. Travis Benzing kardiológus is a pisztáciát javasolja a nap folyamán fogyasztandó nassolnivalók egyikeként.

Egy kis marék délután valódi teltségérzetet ad, és segíthet átvészelni a délutáni energiahiányt, a rá vonatkozó kutatások pedig meglepően pozitívak

– hangsúlyozta.

A pisztácia így sikeresen helyettesítheti a chipset, a sütit és más, erősen feldolgozott harapnivalókat, ha valamilyen nassolnivalóra vágysz. A legjobb választás a sótlan változat, és csupán egy maroknyi. Ez a csere lehetővé teszi, hogy növeld a rost és a telítetlen zsír mennyiségét a napi étrendedben.

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