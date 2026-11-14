Nem csak a gyomorégés jelezheti a refluxot: ezekre a tünetekre figyelj

A reflux gyomorégés mellett tartós köhögést, rekedtséget és torokköszörülést is okozhat.

A kezelésben az étkezési szokások, a testsúly és az éjszakai testhelyzet is számít.

Egy közel 43 ezer nő adatait elemző kutatás az életmód jelentőségét is alátámasztja.

A reflux hátterében gyakran a nyelőcső és a gyomor találkozásánál lévő záróizom elégtelen működése áll. Ha nem zár megfelelően, a gyomortartalom visszajuthat a nyelőcsőbe, ahol irritációt, gyulladást okozhat. Ehhez nem feltétlenül szükséges túlzott savtermelés. A visszaáramlást elősegítheti rekeszizomsérv, hasi túlsúly, elhízás, kiadós étkezés és a szoros ruházat miatt megnövekedő hasűri nyomás. Az alkalmi gyomorégés még nem jelent refluxbetegséget, a rendszeres panaszokkal azonban foglalkozni kell.

Ezekkel a reflux betegségre utaló tünetekkel már ne halogasd az orvost!

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Melyek a reflux tünetei, és mikor szükséges kivizsgálás?

Jellemző a szegycsont mögötti égés és a savas felböfögés, amely étkezés után, előrehajolva vagy fekve erősödhet. Rekedtség, köhögés, torokköszörülés és gombócérzet is társulhat hozzá, akár gyomorégés nélkül. Ezek más betegségből is eredhetnek, ezért tartós fennállásuk kivizsgálást igényel. Nyelési nehézség, fájdalmas nyelés vagy megmagyarázhatatlan fogyás esetén mielőbb forduljunk orvoshoz; véres hányás vagy fekete, szurokszerű széklet esetén sürgős ellátás szükséges. A mellkasi fájdalmat se könyveljük el automatikusan refluxként.

Az orvos a panaszok alapján dönt a vizsgálatokról. A gyomortükrözés megmutathatja a nyelőcső gyulladását, sérüléseit vagy szűkületét. Szükség esetén a nyelőcső savterhelését mérő pH-monitorozás, illetve a visszaáramlást érzékelő impedanciamérés segítheti a diagnózist.

Gyakran a nyelőcső és a gyomor találkozásánál lévő záróizom nem megfelelő működése felelős a refluxos panaszok jelentkezéséért.

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A reflux kezelése: mit változtassunk, és mit mutat a kutatás?

A reflux diéta során együnk kisebb adagokat, és kerüljük a lefekvés előtti étkezést. A reflux étrend összeállításakor figyeljük meg saját kiváltó tényezőinket: a zsíros, csípős ételek, a csokoládé, a kávé, az alkohol vagy a szénsavas italok nem mindenkinél okoznak egyformán panaszt. Éjszaka a felsőtest megemelése segíthet; a reflux párna a mellkast is támassza meg. A reflux tea nem helyettesítheti a kezelést, a mentatartalmú ital pedig sok beteg számára ronthatja a tüneteket.