Egy szakember szerint ébredés után nem érdemes rögtön intenzív erősítéssel kezdeni. Sokkal fontosabb a tetünk fokozatos átmozgatása, amelyet néhány egyszerű gyakorlattal otthon is elvégezhetünk. Cikkünkből megtudhatsz öt hasznos reggeli torna gyakorlatot!

Egyszerű reggeli tornagyakorlatok, hogy átmozgassuk a testünket (illusztráció) Forrás: Pexels/KoolShooters

Öt egyszerű reggeli tornagyakorlat, amellyel tíz perc alatt átmozgathatod a tested

A sportortopéd szakorvos olyan rövid edzést javasol, amely az ízületek mobilizálását és az izmok erősítését ötvözi. A gyakorlatsor öt, egyenként kétperces szakaszból áll.

Ízületek átmozgatása : Kezdj vállkörzéssel, majd óvatosan forgasd át a háti gerincedet, és végezz néhány könnyű guggolást.

: Kezdj vállkörzéssel, majd óvatosan forgasd át a háti gerincedet, és végezz néhány könnyű guggolást. Fekvőtámasz : Végezz kontrollált ismétléseket, szükség esetén rövid pihenőkkel. A gyakorlat nehézségét igazítsd az erőnlétedhez.

: Végezz kontrollált ismétléseket, szükség esetén rövid pihenőkkel. A gyakorlat nehézségét igazítsd az erőnlétedhez. Guggolás vagy kitörés : Ezekkel a mozdulatokkal elsősorban a lábizmaidat dolgoztathatod meg.

: Ezekkel a mozdulatokkal elsősorban a lábizmaidat dolgoztathatod meg. Törzsizom-erősítés : Próbáld ki a lábemelést vagy a könnyebb dead bug gyakorlatot, amely során hanyatt fekve, kontrolláltan mozgatod a karjaidat és lábaidat.

: Próbáld ki a lábemelést vagy a könnyebb dead bug gyakorlatot, amely során hanyatt fekve, kontrolláltan mozgatod a karjaidat és lábaidat. Húzó gyakorlatok: Végezz húzódzkodást, segítséggel végzett húzódzkodást vagy gumiszalagos evezést.

Miért fontos, hogy fokozatosan terheljük az izmainkat?

A reggeli átmozgatás célja nem az, hogy minél intenzívebben nyújtsd az izmaidat. Ennél fontosabb, hogy kontrollált mozdulatokkal készítsd fel az ízületeidet és az izomzatodat a terhelésre. Az ízületek megfelelő működéséhez ugyanis nemcsak hajlékonyságra, hanem izomstabilitásra is szükség van.

A tízperces gyakorlatsor természetesen nem helyettesíti a teljes értékű erősítő edzést, de jó kiindulópont lehet, ha kevés időd van reggelente, és szeretnéd rendszeressé tenni a mozgást – írja a Focus Online.

Az izomépítés 50 felett sem késő

Az életkor előrehaladtával nem kell feltétlenül elveszítenünk az erőnlétünket és a vitalitásunkat. Az izomépítés 50 felett is elérhető cél, amely hozzájárulhat a hosszú, aktív élethez. A megfelelő izomzat segít szabályozni a vércukorszintet, javítja az inzulinérzékenységet, és csökkentheti a kettes típusú cukorbetegség, valamint az elhízás kockázatát. Emellett az erős izmok védik a csontokat és az ízületeket, mérsékelve a sérülések és a csontritkulás veszélyét.