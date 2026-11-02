Miért tűnnek annyira valóságosnak a rémálmok? Ez történik az agyunkban alvás közben

Bár a halloween időszaka sokaknak a rémtörténetekről és az ijesztő hagyományokról szól, vannak, akiknek a legdurvább horrorfilmekhez még csak a tv-t sem kell bekapcsolniuk. Elég, ha lehunyják a szemüket, és az agyuk máris olyan rémségeket vetít eléjük, amik annyira valóságosak, mintha csak ébren élnék át a legmélyebb félelmeiket...
Miért vannak rémálmaink? Az agy szerepe az álmokban
Életünk során legalább egyszer mindannyian átéltünk már olyan rossz, vagy ijesztő álmot, ami felkelés után napokig, vagy akár hetekig a gondolatainkban maradt. Bár könnyű azt hinni, hogy ilyenkor csupán a tudatalattink játszik velünk, a nyomasztó álmok hátterében egy sokkal összetettebb agyi folyamat áll. Ezt Dr. Szakács Zoltán alvásszakértő főorvos is megerősítette a Fanny magazinnak.
– A REM-, vagyis az álomfázis során az agyunk feladata a szelektálás. Az előző napi információk egy részét el kell felejtenünk, a fontosabbakat pedig át kell küldenünk a hosszú távú memóriába, az agykéregbe. A cifraság az egészben az, hogy a memória közelében helyezkedik el az érzelmi központunk, az amigdalának nevezett agyterület. Amit ez a terület megjelöl, mert fájdalommal, veszéllyel vagy éppen örömmel járt, az nagyobb eséllyel rögzül az emlékezetünkben – árulja el a szakértő. Hozzáteszi azt is, hogy ez a rémálmok kialakulásában is szerepet játszhat, hisz a napközben átélt félelmek és feszültségek éjszaka is visszatérhetnek, miközben az agyunk feldolgozza ezeket a nyomasztó élményeket. De vajon miért tűnnek olyan valósnak, és miért érezzük magunkat teljesen tehetetlennek a rémálmok alatt?
– Álomfázisban gyakran teljes tónustalanság, vagyis egyfajta természetes bénultság van, emiatt érezzük azt, hogy hiába próbálnánk menekülni, képtelenek vagyunk megmozdulni. Ráadásul ilyenkor még a lehetetlen helyzeteket sem vonjuk kétségbe. Ennek egyik oka, hogy bár a látásért felelős agyterületeink aktívak, a saját élményeink kritikus értékelésének képessége nem működik a megszokott módon – részletezi. Az alvás közben tapasztalt szokatlan jelenségek közé tartozik az alvajárás és az éjszakai felriadás is. Ezek a paraszomniák közé tartozó jelenségek a mélyalvás során jelentkezhetnek, amikor az agy különböző területei nem egyszerre váltanak alvó, illetve éber állapotba.
– Az agy bizonyos magcsoportjai azt az utasítást kapják, hogy nincs semmi baj, aludj tovább, miközben más magcsoportok azt a parancsot adják, hogy nagy a baj, tessék menekülni. Aszerint, hogy a motoros aktivitás milyen teret kap ebben az ellentétes parancsban, beszélünk alvás közbeni beszédről, alvás közbeni járásról vagy az alvás közbeni igazi menekülésről, amit pavor nocturnusnak nevezünk. Ilyenkor a motoros területek már felébrednek, de a tudat nem tér vissza, tehát az illető valójában alszik – osztja meg.
Milyen hatással vannak a rémálmok az egészségre?
A gyakori rémálmok azonban koránt sem veszélytelenek. Ha éjszakánként többször is felriadunk, az a lelki állapotunkra, és a szervezetünkre is hatással van, hisz tönkreteszi az alvásciklusunkat.
– Az alvásnak három kulcsfontosságú tényezője van: az időzítése, a mennyisége és a folyamatossága. A napi 7 óránál kevesebb, vagy ennél több alvás egyaránt élettartam-csökkentő hatású. Ha viszont az alvás folyamatossága sérül, a szervezet nem tudja előállítani a mélyalvás során termelődő létfontosságú hormonokat. Emiatt fogyókúra során zsírszövet helyett izmot veszítünk, és elmarad a jóllakottságért felelős hormon termelődése is. Ráadásul a stresszhormonok fokozott kiáramlása magas vérnyomást és vércukorszint-emelkedést idéz elő. A gyakori felriadások miatt az agyunk sem képes regenerálódni, ami tompább gondolkodást és meglassult reflexeket eredményez – figyelmeztet Dr. Szakács Zoltán. De ez még nem minden. A krónikus alvászavar a folyamatos félelem miatt akár inszomniát is kiválthat.
– Rémálmok során az evolúciós „menekülési reakció” sokkszerűen kapcsol be, miközben a melatonint termelő tobozmirigy normál esetben lecsökkentené az alapanyagcserét. Az adrenalin megemeli a pulzust és a vérnyomást, ami felesleges stresszállapotot és cukorugrást okoz. A rendszeres éjszakai felriadások hosszú távon krónikusan károsítják a cukoranyagcserét, a vérnyomás szabályozását, és rontják a várható élettartamot. Emellett az immunrendszerünk is legyengül – világít rá.
Mi a különbség a rémálom, az éjszakai felriadás és az alvajárás között?
Azonban nem csak az alvásciklus felborulása jelenthet veszélyt az egészségünkre nézve. Míg a rémálmokból ijedten bár, de éber tudattal riadunk fel, addig a lassú hullámú mélyalvásban jelentkező paraszomniális jelenségek, például az alvajárás alatt a tudatunk még alszik, miközben a testünk már működésbe lép.
– Ha az agy a mélyalvás fázisában marad, de a testet bénító motoros gátlás megszűnik, egészen komplex cselekvésekre is képesek lehetünk. Ilyenkor a betegek súlyosan megsérthetik, sőt akár meg is ölhetik magukat, vagy másokat – árulja el a szakértő.
Mit tehetünk a rémálmok ellen?
Abban, hogy rémálomtól mentes éjszakákat tudhassunk magunk mögött, a rutinnak, az óvatosságnak és a rendszerességnek is hatalmas szerepe van. Hisz amíg a tartós szorongás vagy félelem miatti panaszok esetén pszichiátriai kezelés javasolt, addig enyhébb esetekben a külső ingerek minimálisra csökkentésével otthon is sokat tehetünk az alvásminőségünk javításáért.
Ha időben, még éjfél előtt lefekszünk, az jelentős javulást eredményez a hosszú távú életkilátásokban és a nappali közérzetben is. Emellett fontos a teljes sötétség, a tévé kikapcsolása, a szem letakarása, a kellemes szobahőmérséklet, és az is, hogy ne együk tele magunkat lefekvés előtt. Az emésztés ugyanis rendkívül nagy energiaigényű folyamat, minél kisebb terhelést kap a gyomrunk, annál könnyebb dolga lesz az agyunknak az alvás mélyítésében és fenntartásában
– hívja fel a figyelmet Dr. Szakács Zoltán.
Hasonló odafigyeléssel az alvajárókon is segíthetünk. Bár nincs kifejezetten erre a problémára szolgáló gyógyszeres kezelés, a háttérben álló kiváltó okok, például az alvási apnoé vagy a vashiányos nyugtalan láb szindróma felismerésével és kezelésével a panaszok is enyhíthetők.
Amit pedig otthon tehetünk, az a biztonságos környezet megteremtése. Ehhez zárjuk be az ajtókat és az ablakokat, rejtsük el a lakáskulcsot és az éles konyhai eszközöket, valamint készítsük fel a családot a szükséges óvintézkedésekre.
Ha a rémálmok rendszeressé válnak, és rontják az alvásminőséget, vagy ha alvás közben kikel az ágyból, sétál, akár mozdulataival megsérti önmagát vagy családtagját, forduljon szakemberhez.