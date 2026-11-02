Miért tűnnek annyira valóságosnak a rémálmok? Ez történik az agyunkban alvás közben

Bár a halloween időszaka sokaknak a rémtörténetekről és az ijesztő hagyományokról szól, vannak, akiknek a legdurvább horrorfilmekhez még csak a tv-t sem kell bekapcsolniuk. Elég, ha lehunyják a szemüket, és az agyuk máris olyan rémségeket vetít eléjük, amik annyira valóságosak, mintha csak ébren élnék át a legmélyebb félelmeiket...

Mit tehetünk a rémálmok ellen?

Fotó: ChatGPT

Miért vannak rémálmaink? Az agy szerepe az álmokban

Életünk során legalább egyszer mindannyian átéltünk már olyan rossz, vagy ijesztő álmot, ami felkelés után napokig, vagy akár hetekig a gondolatainkban maradt. Bár könnyű azt hinni, hogy ilyenkor csupán a tudatalattink játszik velünk, a nyomasztó álmok hátterében egy sokkal összetettebb agyi folyamat áll. Ezt Dr. Szakács Zoltán alvásszakértő főorvos is megerősítette a Fanny magazinnak.

– A REM-, vagyis az álomfázis során az agyunk feladata a szelektálás. Az előző napi információk egy részét el kell felejtenünk, a fontosabbakat pedig át kell küldenünk a hosszú távú memóriába, az agykéregbe. A cifraság az egészben az, hogy a memória közelében helyezkedik el az érzelmi központunk, az amigdalának nevezett agyterület. Amit ez a terület megjelöl, mert fájdalommal, veszéllyel vagy éppen örömmel járt, az nagyobb eséllyel rögzül az emlékezetünkben – árulja el a szakértő. Hozzáteszi azt is, hogy ez a rémálmok kialakulásában is szerepet játszhat, hisz a napközben átélt félelmek és feszültségek éjszaka is visszatérhetnek, miközben az agyunk feldolgozza ezeket a nyomasztó élményeket. De vajon miért tűnnek olyan valósnak, és miért érezzük magunkat teljesen tehetetlennek a rémálmok alatt?

– Álomfázisban gyakran teljes tónustalanság, vagyis egyfajta természetes bénultság van, emiatt érezzük azt, hogy hiába próbálnánk menekülni, képtelenek vagyunk megmozdulni. Ráadásul ilyenkor még a lehetetlen helyzeteket sem vonjuk kétségbe. Ennek egyik oka, hogy bár a látásért felelős agyterületeink aktívak, a saját élményeink kritikus értékelésének képessége nem működik a megszokott módon – részletezi. Az alvás közben tapasztalt szokatlan jelenségek közé tartozik az alvajárás és az éjszakai felriadás is. Ezek a paraszomniák közé tartozó jelenségek a mélyalvás során jelentkezhetnek, amikor az agy különböző területei nem egyszerre váltanak alvó, illetve éber állapotba.