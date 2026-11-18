A Kaliforniai Egyetem San Franciscó-i és San Diegó-i intézményeinek kutatói mintegy 23 ezer ember alvási szokásait vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, milyen kapcsolat van az alvás rendszeressége és a pszichés állapot között. A vizsgálat során azt is elemezték, hogy a rendszertelen alvás milyen összefüggést mutat a depressziós tünetekkel, a szorongással és a magányérzettel – számolt be róla a Fitbook.

A rendszertelen alvás összefügghet a depressziós tünetekkel és a szorongással

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A résztvevők átlagéletkora 46 év volt, és átlagosan 154 napon keresztül viseltek olyan okosgyűrűt, amely rögzítette az elalvás és az ébredés időpontját. A kutatásban több műszakban dolgozók nem vettek részt.

Hogyan függ össze a rendszertelen alvás és a depresszió?

A kutatók az összegyűjtött adatok alapján megvizsgálták, mennyire változtak a résztvevők alvási szokásai napról napra.

Az eredmények szerint minél rendszertelenebbül aludt valaki, annál súlyosabb depressziós és szorongásos tünetekről számolt be. A változó lefekvési és ébredési időpontokkal rendelkezők körében a magányérzet is gyakrabban jelentkezett.

Az összefüggés attól függetlenül is megfigyelhető volt, hogy a résztvevők összesen hány órát aludtak.

A különbségek pontosabb meghatározásához a szakemberek egy 0-tól 100-ig terjedő skálát, az úgynevezett alvásrendszerességi indexet használták. Minél magasabb pontszámot ért el valaki, annál állandóbb volt az alvásritmusa.

A vizsgálat során jelentős eltérést tapasztaltak:

A depressziós tüneteket nem vagy alig mutató résztvevők átlagosan 84 pontot értek el.

A súlyos depressziós tünetekkel küzdők átlagos pontszáma 75 volt.

Hasonló összefüggést figyeltek meg a szorongás és a magányérzet esetében is.

Miért befolyásolhatja a mentális egészséget az alvásritmus?

A jelenség hátterében a szervezet belső biológiai órája állhat. Ez szabályozza többek között az alvás és az ébrenlét váltakozását, de hatással van a testhőmérsékletre, az anyagcserére és bizonyos hormonok termelődésére is.

Ha valaki egyik nap korán, másnap pedig jóval később fekszik le vagy ébred fel, az alvásritmusa eltávolodhat ettől a természetes ciklustól. Ez különböző testi folyamatokra, köztük a hangulat és az érzelmek szabályozására is hatással lehet.