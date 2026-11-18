A Kaliforniai Egyetem San Franciscó-i és San Diegó-i intézményeinek kutatói mintegy 23 ezer ember alvási szokásait vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, milyen kapcsolat van az alvás rendszeressége és a pszichés állapot között. A vizsgálat során azt is elemezték, hogy a rendszertelen alvás milyen összefüggést mutat a depressziós tünetekkel, a szorongással és a magányérzettel – számolt be róla a Fitbook.
A résztvevők átlagéletkora 46 év volt, és átlagosan 154 napon keresztül viseltek olyan okosgyűrűt, amely rögzítette az elalvás és az ébredés időpontját. A kutatásban több műszakban dolgozók nem vettek részt.
Hogyan függ össze a rendszertelen alvás és a depresszió?
A kutatók az összegyűjtött adatok alapján megvizsgálták, mennyire változtak a résztvevők alvási szokásai napról napra.
Az eredmények szerint minél rendszertelenebbül aludt valaki, annál súlyosabb depressziós és szorongásos tünetekről számolt be. A változó lefekvési és ébredési időpontokkal rendelkezők körében a magányérzet is gyakrabban jelentkezett.
Az összefüggés attól függetlenül is megfigyelhető volt, hogy a résztvevők összesen hány órát aludtak.
A különbségek pontosabb meghatározásához a szakemberek egy 0-tól 100-ig terjedő skálát, az úgynevezett alvásrendszerességi indexet használták. Minél magasabb pontszámot ért el valaki, annál állandóbb volt az alvásritmusa.
A vizsgálat során jelentős eltérést tapasztaltak:
- A depressziós tüneteket nem vagy alig mutató résztvevők átlagosan 84 pontot értek el.
- A súlyos depressziós tünetekkel küzdők átlagos pontszáma 75 volt.
Hasonló összefüggést figyeltek meg a szorongás és a magányérzet esetében is.
Miért befolyásolhatja a mentális egészséget az alvásritmus?
A jelenség hátterében a szervezet belső biológiai órája állhat. Ez szabályozza többek között az alvás és az ébrenlét váltakozását, de hatással van a testhőmérsékletre, az anyagcserére és bizonyos hormonok termelődésére is.
Ha valaki egyik nap korán, másnap pedig jóval később fekszik le vagy ébred fel, az alvásritmusa eltávolodhat ettől a természetes ciklustól. Ez különböző testi folyamatokra, köztük a hangulat és az érzelmek szabályozására is hatással lehet.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az összefüggés nem feltétlenül jelent ok-okozati kapcsolatot. A depresszió ugyanis önmagában is megváltoztathatja az alvási szokásokat. A vizsgálat ezért nem tudta megállapítani, hogy a rendszertelen alvás hozzájárul-e a pszichés problémák kialakulásához, vagy azok következménye.
Mennyire fontos, hogy mindennap ugyanakkor feküdjünk le?
A szakemberek szerint az alvás rendszeressége az elegendő alvásidő mellett szintén fontos lehet az egészség megőrzésében. Különösen nagy eltérések alakulhatnak ki a munkanapok és a hétvégék között. Sokan hétköznap korán kelnek, szabadnapjaikon viszont jóval később fekszenek le és ébrednek fel.
Ez az úgynevezett szociális jetlag jelenségéhez vezethet, amikor az alvási szokások nincsenek összhangban a szervezet természetes biológiai ritmusával. Hosszabb távon ez az eltérés olyan folyamatokat is befolyásolhat, amelyek a mentális egészség szempontjából jelentősek.
Egyelőre azonban nincs tudományosan meghatározott határérték arra, hogy pontosan hány perc vagy óra eltérés jelenthet problémát a lefekvési és ébredési időpontok között.
A kutatás mindenesetre arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészséges alvás szempontjából nemcsak az alvással töltött órák száma, hanem a rendszeres alvásritmus fenntartása is lényeges lehet.
A belső óra működését elsősorban a természetes fény befolyásolja, amely segít a szervezetnek alkalmazkodni a nappalok és éjszakák váltakozásához.