Bár manapság az utasszállító repülésről mindenkinek azonnal a Boeing és az Airbus hatalmas gépei jutnak eszébe, több mint kétszáz évvel ezelőtt még egészen másképp nézett ki az égbolt: a 18. században a Montgolfier fivérek hőlégballonjai hódították meg a levegőt.

1783. november 21.-én Párizsban indult meg a repülés története, a Montgolfier testvérek hőlégballonjával. Fotó: © Collection Roger-Viollet

A francia Joseph-Michel és Jacques-Étienne Montgolfier az 1780-as években kezdett el kísérletezni a repüléssel, és ma pontosan 243 éve hajtották végre az első emberes repülést.

Már régóta fejtörést okozott az emberiségnek a repülés ötlete

Nem titok, hogy a testvérpár hatalmas előrelépést tett a repülés történetében, hiszen gyakorlatilag velük indult el a modern légi közlekedés. Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem az ő fejükből pattant ki elsőként az ötlet, hogy az ember meghódítsa az eget.

A repülés vágya már az ókori görög mítoszokban is megjelent. A legismertebb Daidalosz és Ikarosz története, akik tollból és viaszból készült szárnyakkal menekültek el fogságukból, de Ikarosz túl közel repült a Naphoz, és lezuhant.

A valóságban egészen a 9. századig, Abbász ibn Firnász merész kísérletéig nyúlhatunk vissza. Az andalúziai polihisztor tollakkal borított fa- és selyemszárnyakkal ugrott le egy magaslatról Córdobában. Több másodpercig siklott a levegőben, de a farokrész hiánya miatt a földet érés már nem sikerült ilyen jól, és súlyosan megsérült.

Leonardo da Vincit is érdemes megemlíteni, aki a 15–16. század fordulóján részletes terveket készített csapkodó szárnyú gépekről, azaz ornitopterekről, helikopterszerű légcsavarról és ejtőernyőről. Bár életében nem építette meg ezeket, a madarak röptéről szóló megfigyelései tudományos alapot adtak a későbbi kutatóknak.

Helikopter modell Leonardo da Vinci rajza alapján. Fotó: © Collection Roger-Viollet

Hogyan született meg a hőlégballon ötlete?

A testvérpár kísérletei 1782 végén indultak meg Avignonban, amikor Joseph-Michel a kandalló felett szálló füstöt és a meleg levegőtől megemelkedő ruhákat figyelve rájött, hogy a hő képes felemelni a könnyű anyagokat. Elsőként egy egyszerű, selyemből készült, alul nyitott tasakkal kísérletezett, amelyet a tűz fölé tartva a szoba mennyezetéig reptetett. A siker után testvérével, Jacques-Étienne-nel együtt családi papírgyárukban, Annonay-ban folytatták a munkát, ahol egyre nagyobb méretű, papírral bélelt vászonballonokat készítettek. Eleinte tévesen azt hitték, hogy az égés során keletkező különleges gáz emeli a ballont, ezért erős füstöt adó nedves szalmát és gyapjút égettek alatta.