Bár manapság az utasszállító repülésről mindenkinek azonnal a Boeing és az Airbus hatalmas gépei jutnak eszébe, több mint kétszáz évvel ezelőtt még egészen másképp nézett ki az égbolt: a 18. században a Montgolfier fivérek hőlégballonjai hódították meg a levegőt.
A francia Joseph-Michel és Jacques-Étienne Montgolfier az 1780-as években kezdett el kísérletezni a repüléssel, és ma pontosan 243 éve hajtották végre az első emberes repülést.
Már régóta fejtörést okozott az emberiségnek a repülés ötlete
Nem titok, hogy a testvérpár hatalmas előrelépést tett a repülés történetében, hiszen gyakorlatilag velük indult el a modern légi közlekedés. Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem az ő fejükből pattant ki elsőként az ötlet, hogy az ember meghódítsa az eget.
A repülés vágya már az ókori görög mítoszokban is megjelent. A legismertebb Daidalosz és Ikarosz története, akik tollból és viaszból készült szárnyakkal menekültek el fogságukból, de Ikarosz túl közel repült a Naphoz, és lezuhant.
A valóságban egészen a 9. századig, Abbász ibn Firnász merész kísérletéig nyúlhatunk vissza. Az andalúziai polihisztor tollakkal borított fa- és selyemszárnyakkal ugrott le egy magaslatról Córdobában. Több másodpercig siklott a levegőben, de a farokrész hiánya miatt a földet érés már nem sikerült ilyen jól, és súlyosan megsérült.
Leonardo da Vincit is érdemes megemlíteni, aki a 15–16. század fordulóján részletes terveket készített csapkodó szárnyú gépekről, azaz ornitopterekről, helikopterszerű légcsavarról és ejtőernyőről. Bár életében nem építette meg ezeket, a madarak röptéről szóló megfigyelései tudományos alapot adtak a későbbi kutatóknak.
Hogyan született meg a hőlégballon ötlete?
A testvérpár kísérletei 1782 végén indultak meg Avignonban, amikor Joseph-Michel a kandalló felett szálló füstöt és a meleg levegőtől megemelkedő ruhákat figyelve rájött, hogy a hő képes felemelni a könnyű anyagokat. Elsőként egy egyszerű, selyemből készült, alul nyitott tasakkal kísérletezett, amelyet a tűz fölé tartva a szoba mennyezetéig reptetett. A siker után testvérével, Jacques-Étienne-nel együtt családi papírgyárukban, Annonay-ban folytatták a munkát, ahol egyre nagyobb méretű, papírral bélelt vászonballonokat készítettek. Eleinte tévesen azt hitték, hogy az égés során keletkező különleges gáz emeli a ballont, ezért erős füstöt adó nedves szalmát és gyapjút égettek alatta.
A zártkörű próbák után 1783. június 4-én tartották az első nyilvános bemutatójukat, amelyen egy tizenegy méter átmérőjű, utas nélküli léggömb közel kétezer méter magasra emelkedett. Néhány hónappal később, szeptember 19-én Versailles-ban, a királyi udvar szeme láttára már állatokat - egy juhot, egy kacsát és egy kakast - küldtek a magasba, hogy bebizonyítsák, a felsőbb légrétegekben is biztonságos a levegő.
Ezt követően egy párizsi tapétagyáros, Jean-Baptiste Réveillon segítségével megépítették a díszes, huszonhárom méter magas, aranyozott motívumokkal borított végleges ballont. Ezzel az eszközzel először október közepén végeztek kötéllel rögzített, emberes próbákat. Majd a kezdeti papírzacskós kísérlettől számítva szinte pontosan egy év múlva, 1783. november 21-én sor kerülhetett az első szabad, emberes repülésre is. Jean-François Pilâtre de Rozier és François Laurent d’Arlandes márki a párizsi Boulogne-i erdő szélén álló Château de la Muette kastély kertjéből indultak el a ballonnal, és 25 perc alatt nagyjából 900 méteres magasságban 9 kilométert tettek meg.
Természetesen itt nem álltak meg, az 1783. novemberi történelmi siker után további nagyszabású kísérleteket végeztek. A testvérpár 1784 januárjában Lyonban megépítette a Le Flesselles nevű óriásballont, amely több mint harminc méter magas volt. Ezzel a léggömbbel hét utas - köztük maga Joseph-Michel is - emelkedett a magasba, és bár a ballon szövete tizenöt perc után elszakadt, mindenki sértetlenül megúszta a kényszerleszállást. A francia forradalom kitörése és Jacques-Étienne 1799-es halála azonban lezárta a közös léghajós munkát. Joseph-Michel a későbbiekben ejtőernyős kísérleteket végzett, és más találmányoknak szentelte az idejét.
Hogyan jutottunk el napjaink repülőgépéig?
A repülés történetében a hőlégballont szinte azonnal követte a hidrogénballon. Alig tíz nappal a Montgolfier-féle első emberes repülés után Jacques Charles fizikus már hidrogénnel töltött léggömbbel emelkedett a levegőbe. A 19. század második felében Henri Giffard gőzgéppel hajtott léghajót épített, majd a századfordulón Ferdinand von Zeppelin megalkotta a merev vázas, motorral irányítható óriásléghajókat - ezek már nem voltak kiszolgáltatva a szél irányának.
Ezzel párhuzamosan megkezdődött a levegőnél nehezebb szerkezetek kora is. Az 1890-es években a német Otto Lilienthal több mint kétezer siklórepülést hajtott végre saját építésű sárkányrepülőivel, tudományos alapokra helyezve az aerodinamikát. Az ő eredményeire építve az amerikai Wright testvérek 1903. december 17-én végrehajtották az első irányított, motoros repülést, amellyel kezdetét vette a modern repülőgépek korszaka. A végső eredményekért pedig manapság már csak fel kell pillantani az égre.