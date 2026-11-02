November 13-ig semmi sem lesz a régi: a retrográd Merkúr ezt a 4 csillagjegyet sújtja a legjobban

Kapaszkodj meg, mert alaposan felforgathatja az életedet a retrográd Merkúr! A bolygó látszólagos hátráló mozgása november 13-ig négy csillagjegyre lehet különösen erős hatással a horoszkóp szerint. Váratlan fordulatokkal, érzelmi hullámvasúttal és zűrzavaros helyzetekkel teli időszak következhet, amikor minden, amit eddig biztosnak hittél, egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állhat.
- A retrográd Merkúr november 13-ig négy csillagjegy életét forgathatja fel különösen erősen.
- A Skorpió, a Bika, az Ikrek és a Vízöntő szülötteire nehéz, váratlan fordulatokkal teli időszak várhat.
- Rég lezártnak hitt konfliktusok, múltbeli kapcsolatok és eltemetett érzések kerülhetnek ismét felszínre.
- A félreértések, a munkahelyi problémák és a párkapcsolati feszültségek is megszaporodhatnak.
- Az asztrológusok szerint érdemes elhalasztani a fontos döntéseket, és inkább az önismeretre, valamint a régi problémák rendezésére koncentrálni.
A múlt most ismét bekopogtathat az ajtódon: rég nem látott emberek bukkanhatnak fel újra az életedben, és olyan mélyre temetett érzések is felszínre törhetnek, amelyekről azt hitted, már régen magad mögött hagytad őket. Az asztrológusok szerint ezért érdemes óvatosnak lenni, és egyelőre elhalasztani a sorsfordító döntéseket. Négy csillagjegy szülötteire pedig különösen intenzív, sorsfordító időszak várhat november 13-ig.
Retrográd Merkúr 2026: erre a 4 csillagjegyre nehéz időszak vár
1. Skorpió
Skorpióként most különösen felkavaró időszak várhat rád, hiszen a Merkúr éppen a te jegyedben halad retrográd mozgásban. Rég lezártnak hitt beszélgetések kerülhetnek ismét napirendre, és olyan emberek is felbukkanhatnak a múltadból, akikről azt hitted, soha többé nem lesz dolgod velük.
Most különösen fontos, hogy megválogasd a szavaidat, mert egy indulatos pillanatban könnyen olyasmit mondhatsz, amit később megbánhatsz. Kommunikálj őszintén és egyértelműen, de kerüld a felesleges vitákat. Ne ragaszkodj mindenáron a saját igazadhoz, mert november 13. után, amikor a Merkúr ismét direkt mozgásba vált, egészen másként láthatod a dolgokat.
2. Bika
Bikaként most komoly próbatétel elé kerülhetnek a kapcsolataid. Valaki ismét előhozhat egy rég lezártnak hitt konfliktust, de az is előfordulhat, hogy te magad kezdesz kételkedni egy olyan kapcsolatban, amelybe rengeteg energiát fektettél.
Az asztrológusok szerint mindez nem véletlen: a retrográd Merkúr most olyan visszatérő mintákra világíthat rá, amelyek már régóta jelen vannak az életedben, de nem szolgálják a boldogságodat. Itt az ideje, hogy felismerd, milyen hibákat követsz el újra és újra, és végre megtörd ezt az ördögi kört. Ne ragaszkodj a régi, rossz szokásaidhoz, inkább merj változtatni azon, ami már nem működik.
3. Ikrek
Ikrekként most különösen nehéz időszak várhat rád, hiszen a Merkúr a jegyed uralkodó bolygója, így a retrográd mozgása téged érinthet az egyik legerősebben. Felborulhat a megszokott napirended, megszaporodhatnak a munkahelyi problémák és a félreértések. Ráadásul egy régóta halogatott ügy is előkerülhet, amellyel most már kénytelen leszel foglalkozni.
Bár fontos, hogy szembenézz a problémákkal, ne hagyd, hogy a stressz teljesen maga alá temessen. Szánj időt a pihenésre és az érzéseid rendezésére. Egy kis egyedüllét, meditáció vagy akár a gondolataid leírása is segíthet abban, hogy megőrizd a belső egyensúlyodat, és könnyebben átvészeld ezt a zűrzavaros időszakot.
4. Vízöntő
Vízöntőként most váratlan fordulatokra számíthatsz a karrieredben. Bár az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztál a szakmai előmeneteleden, a retrográd Merkúr most egészen más irányba terelheti a terveidet. Egy korábban elszalasztott lehetőség ismét felbukkanhat, vagy egy szakmai beszélgetés hatására teljesen új megvilágításba kerülhet a jövőd.
Mindez azonban nem feltétlenül jelent visszalépést. Az asztrológusok szerint most különösen fontos, hogy ne hozz elhamarkodott döntéseket a munkáddal kapcsolatban. Gondold át, hogy a jelenlegi céljaid valóban összhangban vannak-e azzal, amit hosszú távon szeretnél elérni. Könnyen lehet, hogy ez a váratlan kitérő végül egy sokkal ígéretesebb útra vezet.
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