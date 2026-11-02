November 13-ig semmi sem lesz a régi: a retrográd Merkúr ezt a 4 csillagjegyet sújtja a legjobban

Kapaszkodj meg, mert alaposan felforgathatja az életedet a retrográd Merkúr! A bolygó látszólagos hátráló mozgása november 13-ig négy csillagjegyre lehet különösen erős hatással a horoszkóp szerint. Váratlan fordulatokkal, érzelmi hullámvasúttal és zűrzavaros helyzetekkel teli időszak következhet, amikor minden, amit eddig biztosnak hittél, egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állhat.

Retrográd Merkúr 2026: erre a 4 csillagjegyre nehéz időszak vár Fotó: magnific.com

A retrográd Merkúr november 13-ig négy csillagjegy életét forgathatja fel különösen erősen.

A Skorpió, a Bika, az Ikrek és a Vízöntő szülötteire nehéz, váratlan fordulatokkal teli időszak várhat.

Rég lezártnak hitt konfliktusok, múltbeli kapcsolatok és eltemetett érzések kerülhetnek ismét felszínre.

A félreértések, a munkahelyi problémák és a párkapcsolati feszültségek is megszaporodhatnak.

Az asztrológusok szerint érdemes elhalasztani a fontos döntéseket, és inkább az önismeretre, valamint a régi problémák rendezésére koncentrálni.

A múlt most ismét bekopogtathat az ajtódon: rég nem látott emberek bukkanhatnak fel újra az életedben, és olyan mélyre temetett érzések is felszínre törhetnek, amelyekről azt hitted, már régen magad mögött hagytad őket. Az asztrológusok szerint ezért érdemes óvatosnak lenni, és egyelőre elhalasztani a sorsfordító döntéseket. Négy csillagjegy szülötteire pedig különösen intenzív, sorsfordító időszak várhat november 13-ig.

Retrográd Merkúr 2026: erre a 4 csillagjegyre nehéz időszak vár

1. Skorpió

Skorpióként most különösen felkavaró időszak várhat rád, hiszen a Merkúr éppen a te jegyedben halad retrográd mozgásban. Rég lezártnak hitt beszélgetések kerülhetnek ismét napirendre, és olyan emberek is felbukkanhatnak a múltadból, akikről azt hitted, soha többé nem lesz dolgod velük.

Most különösen fontos, hogy megválogasd a szavaidat, mert egy indulatos pillanatban könnyen olyasmit mondhatsz, amit később megbánhatsz. Kommunikálj őszintén és egyértelműen, de kerüld a felesleges vitákat. Ne ragaszkodj mindenáron a saját igazadhoz, mert november 13. után, amikor a Merkúr ismét direkt mozgásba vált, egészen másként láthatod a dolgokat.