Rippl-Rónai József 1927. november 25-én hunyt el, 99 évvel ezelőtt.

A magyar modern festészet úttörője Párizsban ismerkedett meg az új művészeti irányzatokkal.

Fekete korszaka után híres kukoricás korszakában élénk színekkel, mozaikszerű ecsetvonásokkal festette meg alkotásait.

Rippl-Rónai József a magyar modern festészet egyik legjelentősebb alakja volt, akinek művei ma is könnyen felismerhetők egyéni színvilágukról és ábrázolásmódjukról. A kaposvári születésű festő 1927. november 25-én, 66 éves korában hunyt el.

Rippl-Rónai József önarcképe rózsaszín háttérrel.

Fotó: Wikipédia

Ki volt Rippl-Rónai József, és melyek a leghíresebb festményei?

Pályafutása során Párizsban is dolgozott, ahol a korszak legfontosabb művészeti irányzataival ismerkedett meg. Hazatérése után sajátos stílusával új irányt mutatott a magyar festészetben. Képein gyakran családtagjai, barátai, otthonának részletei és a mindennapi élet jelenetei elevenednek meg.

Rippl-Rónai József 1861-ben született Kaposváron. Eredetileg gyógyszerésznek tanult, majd Münchenben folytatott képzőművészeti tanulmányokat. Később Párizsba költözött, ahol Munkácsy Mihály mellett dolgozott, ám hamarosan saját művészi útját kezdte keresni.

A francia fővárosban kapcsolatba került a Nabis művészcsoporttal, amelynek tagjai a dekoratív formákat és a színek kifejezőerejét helyezték előtérbe. Ekkoriban született egyik legismertebb alkotása, az Öreganyám című portré is, amely visszafogott színeivel és egyszerű kompozíciójával tűnik ki.

A fekete korszak után jöttek az élénk színek

Rippl-Rónai korai festészetét a sötét tónusok uralták, ezért ezt az időszakát gyakran fekete korszaknak nevezik. Később azonban egyre világosabb, élénkebb színeket használt.

Az Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett című festménye.

Fotó: Wikipédia

Az 1900-as évek elején kialakult úgynevezett kukoricás korszakában apró, mozaikszerű színfoltokból építette fel kompozícióit. Ennek egyik legismertebb példája az Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett című festmény. Szintén Piacsek bácsit ábrázolja egy másik Rippl-Rónai festmény, amely 2017-ben a magyar árverési piac őszi szezonjának rekordárán, 80 millió forintért kelt el.