Sokan így szárítják a ruháikat télen, pedig komoly bajt okozhatnak vele

A ruhaszárítás lakásban különösen ősszel és télen gyakori, amikor a hideg, csapadékos időjárás miatt nem mindig lehet a szabadban teregetni. Egy adag frissen mosott ruha száradása során jelentős mennyiségű víz kerülhet a helyiség levegőjébe. Ha a nedvesség nem tud távozni, könnyen lecsapódhat a hideg ablakokon, falakon és sarkokban. A tartósan magas páratartalom elősegítheti a penészgombák elszaporodását, amelyek különösen az allergiával vagy asztmával élők számára okozhatnak kellemetlen tüneteket.

Ruhaszárítás lakásban? Súlyos problémához vezethet. Illusztráció: 123RF

Ruhaszárítás lakásban: hogyan előzhető meg a penészedés?

A legfontosabb, hogy a ruhákból távozó nedvesség ne rekedjen meg a lakásban. Ha teheted, külön helyiségben teregess, és gondoskodj a megfelelő szellőzésről. Télen a rövid, intenzív kereszthuzat gyakran hatékonyabb, mint az órákig résnyire nyitva hagyott ablak.

Érdemes a ruhákat egymástól távolabb elhelyezni, hogy a levegő könnyebben áramolhasson közöttük. A szárítót ne told közvetlenül a hideg külső falhoz, és ne takard el vele a radiátort sem.

Hogy ellenőrizhesd az adott helyiségben alakuló páratartalmat, érdemes beüzemelned egy páramérőt. Általában a 30-50 százalék közötti beltéri relatív páratartalom a kedvező. A ruhák szárogatása következtében ez az érték jóval magasabbra rúghat, ilyenkor a cél, hogy lehetőleg ne maradjon tartósan 60 százalék felett. Ha tisztában vagy a pillanatnyi értékekkel, időben léphetsz, hogy átszellőztesd a lakást.

Ezek a jelek figyelmeztetnek, hogy túl sok a nedvesség

Ha reggelente rendszeresen párás az ablak, dohos szagot érzel, vagy sötét foltok jelennek meg a falakon, nagy valószínűséggel magas a lakás páratartalma. Amennyiben a szellőztetés önmagában nem elegendő, megfelelően méretezett páramentesítő készülék segíthet.

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