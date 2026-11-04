Kártérítés nélkül megtagadhatja a gépre szállást a RyanAir a legújabb szabály szerint

Jelenleg a RyanAir-járatok utasfelvételi pultjai a járatok indulása előtt 40 perccel zárulnak, kivéve, ha egy adott járatra vonatkozóan külön rendelkezés van érvényben. Az ír diszkont légitársaság új szabályata szerint november 10-től az utasoknak már nem lesz ennyi idejük.

A RyanAir szigorította a bejelenkezési és csomagfeladási feltételeket

Illusztráció: 123RF

Szigorú szabályt vezetett be a RyanAir

„Minden 2026. november 10-től induló járat utasai számára az utasfelvételi pultok szigorúan 60 perccel a tervezett indulási idő előtt bezárulnak, kivéve, ha a járat indulása előtt erről másképp értesítik őket. Ha addig nem fejezik be az utasfelvételt, előfordulhat, hogy visszautasítják a beszállásukat, és nem kapnak visszatérítést” – közölte a RyanAir egy nyilatkozatban.

Ez azt jelenti, hogy mostantól legalább egy órával a járat tervezett indulása előtt be kell jelentkeznie az utasoknak, különben mehetnek haza, vagy kénytelenek lesznek egy kisebb vagyonért jegyet váltani a következő elérhető járatra.

A legegyszerűbb, ha az utasok továbbra is online csekkolnak be a járatukra, hiszen a személyesen történő bejelentkezés egyébként is pótdíjas, célállomástól függően 30-55 font, vagyis 13-24 ezer forint. A csomagfeladás ugyanakkor szintén a check-in pultoknál történik, tehát ha el is végeztük online a bejelentkezést, feladandó csomaggal ugyancsak kénytelenek vagyunk korábban érkezni a repülőtérre.

Mág légitársaságoknál is szigorúak a szabályok

easyJet

Repülőtéri bejelentkezés egyáltalán nem lehetséges – azt online vagy az easyJet-alkalmazáson keresztül kell elintézni a repülés előtt 30 nappal és 2 órával.

British Airways

Figyelmesen ellenőrizd, mivel a bejelentkezési pultok zárási ideje repülőtérenként és úti célonként eltérő.

Jet2

A Jet2 járatok esetében a bejelentkezés 40 perccel az indulás előtt zárul.

TUI

A TUI járatok esetében a bejelentkező pultok általában 45 perccel az indulás előtt zárulnak.

(LADBible)

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