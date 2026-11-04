Salvus víz: mennyit szabad inni, és kinek tilos?

A Salvus víz átmenetileg enyhítheti a gyomorégést és a reflux okozta savas irritációt.

Kúraszerű fogyasztásakor a mennyiségre és az alkalmazás időtartamára is figyeljünk.

Veseműködési zavar, gyomorsavhiány és coli-fertőzés esetén nem használható.

A Salvus víz jellegzetes íze is elárulja, hogy ásványi anyagokban gazdag gyógyvízzel van dolgunk. Összetevői között nátrium, klorid és jodid is található, a gyomorégés enyhítésében pedig magas hidrogén-karbonát-tartalma játszik szerepet. Leginkább emésztési panaszok kapcsán találkozhatunk vele, de légúti alkalmazása is ismert. Fogyasztásakor a mennyiségre és az időtartamra egyaránt figyelnünk kell. A mindennapi szomjoltásra szánt vizet ugyanis nem helyettesíti.

A Salvus víz gyomorbántalmakra ivókúraként, mozgásszervi, nőgyógyászati betegségek és bőrbántalmak esetén pedig gyógyfürdőként is javasolt.

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A Salvus víz mire jó, és hogyan hat a gyomorra?

A Salvus víz hatása elsősorban azon alapul, hogy hidrogén-karbonát-tartalma a gyomorsav egy részét semlegesítheti. Ennek köszönhetően átmenetileg csillapodhat a gyomorégés és a refluxhoz kapcsolódó savas irritáció. A gyártó a teltségérzetet, a puffadást és az émelygést is felsorolja azok között a panaszok között, amelyekre alkalmazható.

A gyomorégés mögött azonban nem mindig a túl sok sav áll. Refluxnál a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, például azért, mert a kettő közötti záróizom nem zár megfelelően. Az ide kerülő sav irritálhatja a nyálkahártyát, és égő érzést válthat ki. A gyógyvíz ezt mérsékelheti, a visszaáramlás okát viszont nem szünteti meg.

A Salvus víz napi adagja sem mellékes: ivókúrához főétkezések előtt egy-egy deciliter, összesen napi három deciliter javasolt, négy–hat héten át. Fennálló betegség mellett a kúra megkezdését beszéljük meg orvosunkkal. Légúti hurutos panaszokra inhalációs alkalmazása is ismert, amelynek külön előírásai vannak.

A Salvus víz magas ásványianyag tartalma miatt nem helyettesítheti napi fogyasztásként az ivóvizet.

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Salvus víz ellenjavallat: mikor nem jó választás?

A gyógyvíz nem minden emésztési problémára jelent megoldást. A gyártó szerint veseműködési zavar, gyomorsavhiány és coli-fertőzés esetén nem használható. Tartós, ivóvízszerű fogyasztását szintén nem javasolja, ezért ne váljon minden étkezés automatikus kísérőjévé. Ugyanakkor termálfürdőként, külsőleg szintén hatékony a Salvus víz.