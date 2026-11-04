ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elemző az Origónak: ez áll a legfőbb ügyész megválasztásának hátterében

Rendkívüli

Nagy változások jöhetnek 2027-től: erről tárgyalnak ma a parlamentben

gyomorégés

Salvus víz: mennyit szabad inni, és kinek tilos?

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
Salvus víz: mennyit szabad inni, és kinek tilos?
Gyomorégés és reflux esetén jó hatással van a Salvus víz, de fogyasztásakor mindig tartsuk be az előírt mennyiséget!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gyomorégésre sokan keresnek enyhülést a gyógyvizek között, de fogyasztásuk előtt érdemes megismerni az összetételüket. Nézzük meg, milyen panaszokon segíthet a Salvus víz, és mikor érdemes más megoldást keresnünk!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyomorégésgyógyvízsalvusreflux
  • A Salvus víz átmenetileg enyhítheti a gyomorégést és a reflux okozta savas irritációt.
  • Kúraszerű fogyasztásakor a mennyiségre és az alkalmazás időtartamára is figyeljünk.
  • Veseműködési zavar, gyomorsavhiány és coli-fertőzés esetén nem használható.

A Salvus víz jellegzetes íze is elárulja, hogy ásványi anyagokban gazdag gyógyvízzel van dolgunk. Összetevői között nátrium, klorid és jodid is található, a gyomorégés enyhítésében pedig magas hidrogén-karbonát-tartalma játszik szerepet. Leginkább emésztési panaszok kapcsán találkozhatunk vele, de légúti alkalmazása is ismert. Fogyasztásakor a mennyiségre és az időtartamra egyaránt figyelnünk kell. A mindennapi szomjoltásra szánt vizet ugyanis nem helyettesíti.

A Salvus víz gyomorbántalmak, gyomorégés és reflux esetén hatékony.
A Salvus víz gyomorbántalmakra ivókúraként, mozgásszervi, nőgyógyászati betegségek és bőrbántalmak esetén pedig gyógyfürdőként is javasolt.
Fotó: Shutterstock

A Salvus víz mire jó, és hogyan hat a gyomorra?

A Salvus víz hatása elsősorban azon alapul, hogy hidrogén-karbonát-tartalma a gyomorsav egy részét semlegesítheti. Ennek köszönhetően átmenetileg csillapodhat a gyomorégés és a refluxhoz kapcsolódó savas irritáció. A gyártó a teltségérzetet, a puffadást és az émelygést is felsorolja azok között a panaszok között, amelyekre alkalmazható.

A gyomorégés mögött azonban nem mindig a túl sok sav áll. Refluxnál a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, például azért, mert a kettő közötti záróizom nem zár megfelelően. Az ide kerülő sav irritálhatja a nyálkahártyát, és égő érzést válthat ki. A gyógyvíz ezt mérsékelheti, a visszaáramlás okát viszont nem szünteti meg.

A Salvus víz napi adagja sem mellékes: ivókúrához főétkezések előtt egy-egy deciliter, összesen napi három deciliter javasolt, négy–hat héten át. Fennálló betegség mellett a kúra megkezdését beszéljük meg orvosunkkal. Légúti hurutos panaszokra inhalációs alkalmazása is ismert, amelynek külön előírásai vannak.

Nő vízzel teli poharat tart a kezében.
A Salvus víz magas ásványianyag tartalma miatt nem helyettesítheti napi fogyasztásként az ivóvizet.
Fotó: Shutterstock

Salvus víz ellenjavallat: mikor nem jó választás?

A gyógyvíz nem minden emésztési problémára jelent megoldást. A gyártó szerint veseműködési zavar, gyomorsavhiány és coli-fertőzés esetén nem használható. Tartós, ivóvízszerű fogyasztását szintén nem javasolja, ezért ne váljon minden étkezés automatikus kísérőjévé. Ugyanakkor termálfürdőként, külsőleg szintén hatékony a Salvus víz

A Salvus víz mellékhatásai között enyhe puffadás és átmeneti hasi kellemetlenség is jelentkezhet. Előfordulhat tehát, hogy éppen olyan tünetet tapasztalunk, amelyet enyhíteni szeretnénk vele. Ha panaszaink rendszeresen visszatérnek vagy erősödnek, a háttérben álló ok kivizsgálása fontosabb, mint az újabb pohár gyógyvíz.

Hasnyálmirigy-betegség esetén a Salvus víz fogyasztásáról feltétlenül kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát, és ne helyettesítsük vele az előírt kezelést. 

Nézd meg a videót is: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Szóljon hozzá!