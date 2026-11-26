A Schloss Hof karácsonyi vására 2026-ban december 20-ig hétvégente, valamint december 7-én és 8-án várja a látogatókat kézműves portékákkal, élőzenével és mézeskalács-díszítéssel.

A kastély földszinti dísztermében történelmi betlehemeket állítanak ki, egy külön tárlat pedig hét termen át mutatja be a szenteste napját a reggeli ébredéstől az ajándékbontásig.

Savoyai Jenő egykori vadászkastélya, amely később Mária Terézia vidéki rezidenciája lett, a vásár után is látogatható, így a hétszintes barokk kertet is felfedezhetjük egy téli hosszú hétvégén.

A közeli Schloss Hof adventkor kifejezetten jó alkalom arra, hogy a karácsonyi vásárt egy kastélylátogatással kössük össze. Az alsó-ausztriai birtok a szlovák határ közelében, a Morva folyó mellett fekszik, így egy pozsonyi hosszú hétvégébe is belefér. A kastély egykor Savoyai Jenő vadászkastélya volt, később Mária Terézia vidéki rezidenciája lett. A dísztermek mellett a gazdasági udvar is látogatható, ahol ma is tartanak állatokat, köztük a birtok jellegzetes fehér barokk szamarait, amely a magyar parlagi szamár rendkívül ritka, pigmentszegény (leucisztikus) változata.

Az ausztriai Schloss Hof adventkor hangulatos karácsonyi vásárral és programokkal vár nem messze a határtól. Fotó: Shutterstock

Mit kínál Schloss Hof adventkor?

A 2026-os karácsonyi vásár november 14-től december 20-ig szombaton és vasárnap, valamint december 7-én és 8-án is nyitva tart, 10-től 19 óráig. A standoknál környékbeli kézművesek munkáit és ünnepi finomságokat találunk, a programban kórusok és rézfúvós együttesek szerepelnek. A kastély földszinti dísztermében, a Sala Terrenában történelmi betlehemeket állítanak ki, az udvarban pedig a birtok állatai is szerepet kapnak a betlehemi jelenetben.

A gyerekek mézeskalácsot díszíthetnek, az írószobában pedig levélbe foglalhatják, mit szeretnének karácsonyra. A kastély idei ünnepi kiállítása hét termen át követi a szenteste napját a reggeli ébredéstől az ajándékbontásig. A betlehemkiállítás a vásárjeggyel is megnézhető, a kastély dísztermeihez és a héttermes tárlathoz kastélybelépő szükséges.

Vadászkastélyból császári rezidencia

Savoyai Jenő 1725-ben vette meg a birtokot, és Johann Lucas von Hildebrandtot bízta meg azzal, hogy a XVII. századi épületből reprezentatív vadászkastélyt alakítson ki. Harminc évvel később Mária Terézia vásárolta meg a kastélyt. Az ő idejében újabb emelettel bővítették az épületet, amely az 1770-es években nyerte el mai formáját. A kastélykápolna a család történetének fontos helyszíne volt. Itt tartották Mária Terézia lánya, Mária Krisztina és Albert Kázmér szász-tescheni herceg esküvőjét.