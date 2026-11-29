Azok a tinédzserek, akik gyakran fogyasztanak chipset, perecet és hasonló sós rágcsálnivalókat, növelhetik a gyulladásos bélbetegségek kialakulásának kockázatát – derül ki egy új kutatásból. Az egészségesebb ételeket, például gyümölcsöt és halat előnyben részesítő fiataloknál ezzel szemben alacsonyabb lehet bizonyos betegségek előfordulásának esélye.

Komoly következménye lehet a sós rágcsálnivalók fogyasztásának

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A sós rágcsálnivalók árnyoldala: már tinédzserkorban eldőlhet a bélrendszer egészsége?

„Ezek az eredmények összhangban vannak azokkal a felnőttek körében végzett vizsgálatokkal, amelyek szerint bizonyos élelmiszercsoportok befolyásolhatják a gyulladásos bélbetegségek kialakulásának kockázatát” – írta Annie Guo, a svédországi Göteborgi Egyetem molekuláris és klinikai orvostudományi tanszékének doktorandusz hallgatója.

A gyulladásos bélbetegségek (IBD) közé tartozik a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás. Ezek krónikus betegségek, amelyek az emésztőrendszer gyulladásával járnak, és akár egész életen át is fennállhatnak. A svéd kutatók szerint az IBD egyre gyakoribb, és számos szakértő úgy véli, hogy a nyugati táplálkozási szokások is hozzájárulhatnak a terjedéséhez.

Az új vizsgálat három jelentős skandináv kutatás adatait elemezte, amelyekben csaknem 112 ezer fiatalt követtek nyomon. A résztvevők az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején születtek. Gyermekkorukban és a korai tinédzseréveikben részletes kérdőíveket töltöttek ki arról, hogy milyen ételeket és milyen gyakran fogyasztanak. Ezeket az adatokat a 2024-es egészségügyi nyilvántartásokkal vetették össze, hogy megállapítsák, kiknél alakult ki gyulladásos bélbetegség.

Az eredmények szerint azoknál, akik tinédzserkorukban sok sós nassolnivalót fogyasztottak, 32 százalékkal magasabb volt a gyulladásos bélbetegség kialakulásának esélye. A fekélyes vastagbélgyulladás kockázata pedig 51 százalékkal volt magasabb ebben a csoportban.

A gyümölcsfogyasztás ezzel szemben kedvező összefüggést mutatott: azoknál, akik tinédzserkorukban sok gyümölcsöt ettek, 64 százalékkal alacsonyabb volt a Crohn-betegség kialakulásának kockázata. A fekélyes vastagbélgyulladás esetében azonban nem találtak hasonló összefüggést.