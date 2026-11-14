Spórolási gerillatrükkök − meglepő praktikákkal faragnak a kiadásokból a magyarok

Kiderül, milyen egyszerű trükkökkel csökkentik a magyar családok a bevásárlás és a háztartás költségeit.

Mutatunk néhány szokatlan spórolási praktikát, amelyekkel akár a rezsin és a tisztítószereken is faraghatsz.

Felidézzük, hogyan gazdálkodtak a pénzzel nagyszüleink, és milyen régi módszereket érdemes ma is ellesni tőlük.

A kiadások mostanság nem csekély mértékben terhelik meg a pénztárcát. A legtöbben úgy vélik, a spórolás csak komoly lemondások árán lehetséges. Ha te is így gonolod, akkor hadd bizonyítsuk be, hogy a kiadások csökkentése nem törvényszerűen jár együtt a nélkülözéssel. Nézzük, hogyan alkalmazkodnak egyes magyar családok a dráguláshoz és az energiaárakhoz.

A spórolás azért is hasznos, mert megtanulhatsz különbséget tenni a szükségletek és a vágyak között.

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Spórolás-kisokos

Bár a mai magyar családoknak nem kell a háború utáni áruhiánnyal szembenézniük, a rendkívüli drágulás és az energiaárak emelkedése miatt nagyon hasonló, mégis modernizált spórolási technikákhoz kell nyúlniuk.

Szemesnek áll a világ − Márta, 54 éves

„Két felnőtt gyerekünk van, ők már kirepültek, de így is azt érezzük, hogy hónapról hónapra sakkozni kell a pénzzel. Már úgy indulok el itthonról, mint aki haditervet készít: szombat reggel leülök a konyhába egy kávéval, és átlapozom a boltos újságokat. Megtervezem a jövő heti menüt. Átálltam a saját márkás termékekre: a tejfölből, a tésztából, a mosószerből is a bolt sajátját veszem. Szerintem a minősége ugyanolyan jó, de sokkal olcsóbb, mint a drágább, reklámozott márkák" − mondja Márta, aki megemlíti „specialitásukat", az anti-bevásárló hetet is.

Ez azt jelenti, hogy havonta egyszer tartunk a férjemmel egy olyan hetet, amikor tilos boltba menni. Mindegy, mi van, abból főzünk, ami itthon megmaradt. Egy „nincs itthon semmi” állapotból sülhetnek ki a legjobb menük: sós palacsinta, krémlevesek, raguk.

Fekete öves spórolási tippek − Hajnalka, 38 éves

„Egyedül nevelem a gyerekem, kiadás van bőven, és hát a távfűtés fix, azzal nem tudok mit csinálni. De itt van például a félszáraz mosás. A panelben az a baj, hogy a távfűtés miatt télen iszonyat száraz a levegő, nyáron meg megsülsz.

Rájöttem, hogy a mosógép centrifugája eszi a legtöbb áramot. Én átállítottam a gépet a legalacsonyabb, 400-as fordulatszámra. A ruhák vizesebbek maradnak, de kiterítve a radiátor mellé egy éjszaka alatt csontszárazra száradnak, és közben tökéletesen párásítják a lakást. Ezzel konkrétan megspóroltam a drága elektromos párásító gép árát és az áramot is

− meséli Hajnalka, némi dicsekvéssel a hangjában, majd elárulja, hogy a múlt hónapban vett a gazdaboltban öt kiló étkezési citromsavat és ecetet fillérekért. Állítja, hogy a citromsavas-vizes oldat az egyik legjobb vízkőoldó, az ecet és a pár csepp illóolajat tartalmazó filléres szódabikarbóna elegye pedig szinte minden koszt lehoz.