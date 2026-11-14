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pénzügyi tudatosság

Spórolási gerillatrükkök − meglepő praktikákkal faragnak a kiadásokból a magyarok

23 perce
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Te mennyire leszel ideges a befizetnivalóktól és a folyamatosan növekvő áraktól? Úgy érzed, nehéz kijönni a fizetésedből, a spórolásról már nem is beszélve? Nem vagy egyedül! De azért jobb, ha tudod: a pénzügyi tudatosság nem feltétlenül jelent nélkülözést. Cikkünkben zseniális praktikákat árulnak el az Origo által megkérdezett magyar családok és egy pénzügyi tanácsadó, amelyeket is bevethethetsz.
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pénzügyi tudatosságspóroláséletmódenergiaspórolástakarékoskodás
  • Kiderül, milyen egyszerű trükkökkel csökkentik a magyar családok a bevásárlás és a háztartás költségeit.
  • Mutatunk néhány szokatlan spórolási praktikát, amelyekkel akár a rezsin és a tisztítószereken is faraghatsz.
  • Felidézzük, hogyan gazdálkodtak a pénzzel nagyszüleink, és milyen régi módszereket érdemes ma is ellesni tőlük.

A kiadások mostanság nem csekély mértékben terhelik meg a pénztárcát. A legtöbben úgy vélik, a spórolás csak komoly lemondások árán lehetséges. Ha te is így gonolod, akkor hadd bizonyítsuk be, hogy a kiadások csökkentése nem törvényszerűen jár együtt a nélkülözéssel. Nézzük, hogyan alkalmazkodnak egyes magyar családok a dráguláshoz és az energiaárakhoz. 

Pénz a radiátoron - spórolás kreatívan
A spórolás azért is hasznos, mert megtanulhatsz különbséget tenni a szükségletek és a vágyak között. 
Forrás: 123RF

Spórolás-kisokos 

Bár a mai magyar családoknak nem kell a háború utáni áruhiánnyal szembenézniük, a rendkívüli drágulás és az energiaárak emelkedése miatt nagyon hasonló, mégis modernizált spórolási technikákhoz kell nyúlniuk. 

Szemesnek áll a világ − Márta, 54 éves

Két felnőtt gyerekünk van, ők már kirepültek, de így is azt érezzük, hogy hónapról hónapra sakkozni kell a pénzzel. Már úgy indulok el itthonról, mint aki haditervet készít: szombat reggel leülök a konyhába egy kávéval, és átlapozom a boltos újságokat. Megtervezem a jövő heti menüt. Átálltam a saját márkás termékekre: a tejfölből, a tésztából, a mosószerből is a bolt sajátját veszem. Szerintem a minősége ugyanolyan jó, de sokkal olcsóbb, mint a drágább, reklámozott márkák" − mondja Márta, aki megemlíti „specialitásukat",  az anti-bevásárló hetet is.

Ez azt jelenti, hogy havonta egyszer tartunk a férjemmel egy olyan hetet, amikor tilos boltba menni. Mindegy, mi van, abból főzünk, ami itthon megmaradt. Egy „nincs itthon semmi” állapotból sülhetnek ki a legjobb menük: sós palacsinta, krémlevesek, raguk.

Fekete öves spórolási tippek − Hajnalka, 38 éves

Egyedül nevelem a gyerekem, kiadás van bőven, és hát a távfűtés fix, azzal nem tudok mit csinálni. De itt van például a félszáraz mosás. A panelben az a baj, hogy a távfűtés miatt télen iszonyat száraz a levegő, nyáron meg megsülsz. 

Rájöttem, hogy a mosógép centrifugája eszi a legtöbb áramot. Én átállítottam a gépet a legalacsonyabb, 400-as fordulatszámra. A ruhák vizesebbek maradnak, de kiterítve a radiátor mellé egy éjszaka alatt csontszárazra száradnak, és közben tökéletesen párásítják a lakást. Ezzel konkrétan megspóroltam a drága elektromos párásító gép árát és az áramot is

− meséli Hajnalka, némi dicsekvéssel a hangjában, majd elárulja, hogy a múlt hónapban vett a gazdaboltban öt kiló étkezési citromsavat és ecetet fillérekért. Állítja, hogy a citromsavas-vizes oldat az egyik legjobb vízkőoldó, az ecet és a pár csepp illóolajat tartalmazó filléres szódabikarbóna elegye pedig szinte minden koszt lehoz. 

Nő tisztítószerekkel a kezében
A tisztító- és élelmiszervásárlásnál a digitális kuponok használata akár 30-50%-os megtakarítást is hozhat anélkül, hogy éheznél.
Forrás: 123RF

További spórolós gerillatippek

Nemzetközi kutatások meglepő eredményt mutatnak: a magyarok pénzügyi elméleti tudása a nemzetközi élmezőnyben van (39 országból a 4. helyen), vagyis pontosan tudjuk, mi az az infláció vagy a kamat. Amikor viszont a pénzügyi magatartást – azaz a tudás gyakorlati alkalmazását – mérik, a lista utolsó negyedébe csúszunk vissza. Pedig mindenki tud  spórolni, ha a pénzügyi tudatosságot beépíti a mindennapi szokásaiba. Például így:

  • A boltban kapható hőtükör fólia helyett végy egy vastag kartonpapírt, amit vonj be sima konyhai alufóliával. Ezt csúsztasd be a radiátor mögé, a fóliás oldallal a szoba felé. 
  • Az a legolcsóbb dolog, amit nem veszel meg − gyakorlatilag ezen az elven alapul a 24 órás szabály is. Ilyenkor vársz egy napot az internetes rendelésed véglegesítésével. Ez idő alatt kiderül, hogy a vágyad elmúlik vagy sem. Lehet, hogy már nem is tűnik annyira fontosnak az a néhány termék?
  • Az amerikai radikális spórolásfüggőktől ered a mosogatógépes főzés: amikor elindítják a mosogatógépet a koszos edényekkel, a felső polcra beraknak egy vastag alufóliába és sütőpapírba légmentesen becsomagolt fűszeres lazacfilét vagy csirkemellet. A mosogatógép forró gőze tökéletesen, omlósra „főzi” a húst. Így az ebéd és az edénymosás egyetlen áram- és vízköltségéből megvan.
Csirkehús másképp
A konyha az egyik legjobb hely a spórolásra, mert a mindennapi szokások apró megváltoztatásával is jelentős összegeket lehet megtakarítani,  
Forrás: 123RF

Mit mond a szakértő a spórolási tippekről?

Van, hogy úgy érezzük, hogy havi 10-20 ezer forintot megfogni nem sokat számít, és nem éri meg a vesződséget. Csakhogy ha megnézzük, számos család vérzik el a havi digitális levonásokon. Több streaming-szolgáltatásra is előfizetnek, plusz még egy-két applikációra is, amelyeket aztán elfelejtenek lemondani. Tanácsosabb volna inkább szakítani a szokással, hogy az összes streaming-szolgáltatóra egyszerre vagyunk előfizetve, mert ezzel rengeteget spórolhatunk" − tanácsolja Labuda Márton pénzügyi tanácsadó, aki egyúttal a multik pszichológiájára is felhívta a figyelmet.

Az ember meglátja a boltban az egyet fizet, kettőt kap, vagy a »30% kedvezmény« feliratot, és megveszi a terméket akkor is, ha alapból esze ágában nem volt. Ezzel valójában nem spóroltunk 30 százalékot, hanem elköltöttük a pénz 70 százalékát valami olyanra, ami nem is hiányzott.

Családi streaming
Több streaming szolgáltató együttes fizetése összeadódva kifejezetten drága lehet.
Forrás: 123RF

A szakember szerint sokan ott rontják el, hogy a nagy kiadásokon próbálnak spórolni, miközben a napi mikrokiadások sokkal többet számítanak. A benzinkúton vett kávé, a péksütemény munkába menet, a rendelt étel vagy a „csak egy százforintos” apróság havi szinten simán elvisz 30-40 ezer forintot úgy, hogy a család észre sem veszi, hova tűnt a pénz.

Így spóroltak a nagyszüleink: az '50-es évek túlélési stratégiái

A második világháború utáni és az 50-es évekbeli Magyarországon a spórolás nem választás kérdése volt. Vidéken a családok teljes önellátásra rendezkedtek be: mindent megtermeltek a konyhakertben, a húst a saját nevelésű sertés vagy a baromfiudvar biztosította.

A maradék kidobása szinte bűnnek számított: a szikkadt kenyérből bundás kenyér, prézli vagy kruton lett, a levesben főtt húst és zöldségeket ledarálták feltétnek vagy pástétomnak, és szinte mindent tésztával, krumplival vagy hüvelyesekkel dúsítottak, hogy laktatóbb legyen. 

Télen csak egyetlen szobát fűtöttek fel fával vagy szénnel, a sparhelt pedig egyszerre szolgált fűtésre, főzésre és a melegvíz biztosítására. És, ha már fürdés: mindig szigorú beosztás szerint, ugyanabban a lavórban történt, egymás után, mentek a családtagok tisztálodni a legkisebbtől a legnagyobbig.

Nehéz manapság félretenni? Mi lehet a megoldás?

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