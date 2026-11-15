Sokat idegeskedsz? Íme hat tipp, amivel csökkenthető a mindennapi stressz

A rendszeres mozgás, a megfelelő napi rutin, vagy épp a kommunikáció is sokat segíthet a stressz csökkentésében. Mutatunk 6 tippet, amit érdemes kipróbálni!

6 tipp, amivel csökkenthető a mindennapi stressz

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1. Mozogjunk rendszeresen!

A testmozgás nemcsak a fizikai egészségünknek tesz jót, hanem segíthet a lelki egyensúlyunk megőrzésében is. Nem fontos hosszú órákat tölteni az edzőteremben, elég egy tempós séta, kerékpározás vagy könnyed otthoni torna is. A rendszeres fizikai aktivitás fontos része az egészséges életmódnak, és a mindennapi stressz kezelésében is segítséget nyújthat.

2. Figyeljünk a megfelelő alvásra!

A kialvatlanság megnehezítheti a mindennapi kihívások kezelését, ezért érdemes különös figyelmet fordítani a pihenésre. Próbáljunk lehetőleg minden nap hasonló időpontban lefeküdni és felkelni, este pedig teremtsünk nyugodt környezetet az alváshoz. A könnyebb ébredéshez is van pár tippünk, ezeket itt olvashatod.

Fotó: Pixabay

3. Szánjunk néhány percet a tudatos légzésre!

Amikor feszültek vagyunk, álljunk meg egy pillanatra, és figyeljünk a légzésünkre: keressünk hozzá egy nyugodt helyet, helyezkedjünk el kényelmesen, majd lélegezzünk lassan és egyenletesen. A tudatos légzés és a relaxáció olyan egyszerű technikák, amelyek segíthetnek abban, hogy jobban kezeljük a feszültséget.

4. Ne szigetelődjünk el másoktól!

A stresszes időszakokban sokan hajlamosak vagyunk magunkba zárkózni, pedig sokat jelenthet, ha megosztjuk a gondolatainkat valakivel, akiben megbízunk. Egy baráti beszélgetés, egy családi program vagy akár egy rövid telefonhívás is segíthet abban, hogy ne érezzük magunkat egyedül a problémáinkkal. A szeretteinkkel való kapcsolattartás és az érzéseink megosztása hozzájárulhat a stressz kezeléséhez.

5. Alakítsunk ki kiszámítható napi rutint!

Ha egyszerre túl sok feladatot próbálunk észben tartani, könnyen úgy érezhetjük, hogy kicsúszik a kezünkből az irányítás. Érdemes ezért előre megtervezni a napunkat, és időt hagyni az étkezésre, a munkára, a mozgásra és a pihenésre is. A WHO szerint nem kell szigorú időbeosztást készítenünk, de egy átlátható napirend segíthet abban, hogy kevésbé érezzük magunkat túlterheltnek.