Kívül ropog, belül omlós: csupán ennyi a titka a tökéletes sült gesztenye receptjének

Néhány apró szabály segít eldönteni, milyen gesztenyéket érdemes a sütéshez beszereznünk.

Egy apró trükk bevetésével a sült gesztenye puhább és könnyebben pucolható lesz.

Hat egyszerű lépésben tökéletesre sikerülhet a hideg hónapok kedvenc csemegéje.

A hideg utcákon sétálva szinte ellenállhatatlan a meleg harapnivaló ínycsiklandó illata. Mi sem hangzik jobban annál, minthogy ez az összekeverhetetlen aroma árasztja el a konyhánkat is? A gesztenye ugyanis otthon is kiváló minőségben elkészíthető, sőt! Így nemcsak az ízét, de az illatát is élvezhetjük, amikor csak kedvünk támad. Az alábbi sült gesztenye recepttel garantáljuk, hogy egyetlen szem sem szárad ki vagy marad kemény!

A sült gesztenye receptjének első lépése, hogy válogasd ki a tökéletes szemeket. Fotó: 1234RN

Tökéletes sült gesztenye recept házilag

Habár a legtöbben a sütési időre koncentrálnak, a siker már jóval hamarabb elkönyvelhető, de csak ha jó alapanyagot vásárolunk. Vajon milyen gesztenyét vegyünk a sütéshez? Nagy szemű, fényes héjú, nehéz darabokat válogassunk! Ígérjük, megéri majd ez a kis plusz szöszmötölés a bevásárlóközpontban, mivel a könnyű, kongó szemek szinte mindig szárazabbak a kelleténél, a sérült vagy lyukas darabok pedig férgesek is lehetnek.

A házi sült gesztenye előkészítése

Szintén kardinális lépés a sütés előtti bevágás és áztatás. A gesztenye héjat sütés előtt mindenképpen be kell vágni, különben megrepedhet. Az áztatás pedig azért fontos, mert azzal érhetjük el, hogy a csemege belseje puhább maradjon. Nem mellesleg a hibás szemek kiszűrésében is segítségünkre lehet, hiszen amelyek felúsznak a víz tetejére, azokat nem is érdemes megsütni.

Tipp: egy kevés pára is csodát tehet. Ha egy kisebb tepsibe vizet teszünk és a sütő aljába helyezzük, vagy sütés közben néhányszor megpermetezzük vízzel a gesztenyéket, még jobban kivédhetjük, hogy kiszáradjanak a szemek – és a növény héja is könnyebben leválik majd.

A házi sült gesztenye készítése

A gesztenyéket válogassuk ki és mossuk át, majd a domború oldalukon egy éles késsel vágjunk X alakú vagy hosszanti bemetszést a héjukba. Tegyük a szemeket egy tál hideg vízbe 30-60 percre. Közben melegítsük elő a sütőt 220 fokra. Ha letelt az idő, a felúszó szemeket távolítsuk el, a többi gesztenyét csöpögtessük le és rendezzük egy rétegben a sütőpapírral bélelt tepsibe. Süssük 15-20 percig. A pontos idő a gesztenye méretétől is függ! Ha biztosra akarunk menni, akkor vegyük ki, amikor a bevágások már kissé szétnyíltak, a héjak felpöndöröttek, a belsejük pedig megpuhult. A megsült gesztenyét még forrón tegyük egy konyharuhába vagy papírzacskóba, és hagyjuk benne 10 percig. A keletkező gőz segít fellazítani a héjat, így sokkal könnyebb lesz megtisztítani.

Tipp: ne várjuk meg, amíg teljesen kihűl, mert akkor a héja visszakeményedhet.

Trükk a sietős hétköznapokra A gesztenye mikrohullámú sütőben is elkészíthető nagyjából 7-8 perc alatt, de azért ne várjunk ugyanolyan minőséget, mintha sütőben sültek volna. Ezenkívül az air-fryerben is ropogósra sülhet. Ebben a cikkünkben azt is eláruljuk, hogyan!

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