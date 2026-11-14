Középkori vár és barokk pompa: ez a magyar város télen is lenyűgöz

Sümeg vára novemberben és decemberben is látogatható, ha az időjárás engedi a feljutást.

A Püspöki Palota kiállítása a barokk világába és a freskófestészet titkaiba vezet.

Az adventi gyertyagyújtás és a Jótékonysági Adventi Forgatag mellé városnézést is tervezhetünk.

Sümeg látnivalói között késő ősszel és télen is összeállíthatunk egy egész napos kirándulást. A hegytetőn álló vár bejárását érdemes a világos órákra időzíteni, majd a belvárosban folytatni a sétát. Hűvösebb időben a Püspöki Palota kiállítása adhat hosszabb elfoglaltságot. Útközben a város egykori védelmének emlékeit és barokk épületeit is felfedezhetjük. November végétől az adventi rendezvényekhez igazíthatjuk az érkezést.

Sümeg látnivalói év végén is izgalmas és hangulatos programokkal várnak.

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Melyek Sümeg látnivalói, amelyeket ősz végén, vagy télen is felkereshetünk?

Kezdjük a napot a sümegi várral, amely az év e kései időszakában is látogatható, amennyiben az időjárás nem akadályozza a feljutást. A vár a téli nyitvatartás szerint 9–17 óráig várja a látogatókat. Kizárólag gyalogosan juthatunk fel, ezért a meredek, nedves időben csúszós úthoz válasszunk jól tapadó cipőt.

A sümegi vár izgalmas történelmi és kulturtörténeti kiállításokkal mutatja be a középkori mindennapokat.

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Odafent a középkori konyha, a várnagyi ház, a tornyok és a gyilokjárók között barangolhatunk. Az Öregtorony csigalépcsői és kisebb udvarai után álljunk meg a kilátás kedvéért is: a falakról Sümeg háztetőire és a környező tájra láthatunk rá. A börtönkiállítás felkavaró részletei miatt kisgyerekekkel inkább más termeket válasszunk.

A várból lenyűgöző panoráma nyílik az alant elterülő Sümegre.

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A várhegy lábánál álló Püspöki Palota téli nyitvatartással is fogad látogatókat, hétfőn azonban zárva tart. Mennyei ügyek című kiállítása Padányi Biró Márton püspök és Franz Anton Maulbertsch festő történetén keresztül mutatja be a barokk világát. Vetítések, rejtett ajtók és a korabeli mindennapokat felidéző helyiségek teszik változatossá a látogatást.

A Püspöki Palota - amelynek legutóbbi átfogó műemléki felújítása 2018 és 2021 között zajlott - még a felújítás előtt. A látogatók előtt 2021. november 2-án nyitották meg újra.

Fotó: Wikipedia

A belvárosi séta során keressük fel a Tarisznyavár maradványait is: az elnevezés egy hajdani városkaput védő toronyra utal. Az Urunk mennybemenetele plébániatemplom legfőbb értékei Maulbertsch freskói, amelyek a mennyezetet és az oldalfalakat is összefüggő képi világgá alakítják. A templombelső megtekintését előzetesen egyeztessük, a látogatást pedig igazítsuk a szertartásokhoz.