Középkori vár és barokk pompa: ez a magyar város télen is lenyűgöz

- Sümeg vára novemberben és decemberben is látogatható, ha az időjárás engedi a feljutást.
- A Püspöki Palota kiállítása a barokk világába és a freskófestészet titkaiba vezet.
- Az adventi gyertyagyújtás és a Jótékonysági Adventi Forgatag mellé városnézést is tervezhetünk.
Sümeg látnivalói között késő ősszel és télen is összeállíthatunk egy egész napos kirándulást. A hegytetőn álló vár bejárását érdemes a világos órákra időzíteni, majd a belvárosban folytatni a sétát. Hűvösebb időben a Püspöki Palota kiállítása adhat hosszabb elfoglaltságot. Útközben a város egykori védelmének emlékeit és barokk épületeit is felfedezhetjük. November végétől az adventi rendezvényekhez igazíthatjuk az érkezést.
Melyek Sümeg látnivalói, amelyeket ősz végén, vagy télen is felkereshetünk?
Kezdjük a napot a sümegi várral, amely az év e kései időszakában is látogatható, amennyiben az időjárás nem akadályozza a feljutást. A vár a téli nyitvatartás szerint 9–17 óráig várja a látogatókat. Kizárólag gyalogosan juthatunk fel, ezért a meredek, nedves időben csúszós úthoz válasszunk jól tapadó cipőt.
Odafent a középkori konyha, a várnagyi ház, a tornyok és a gyilokjárók között barangolhatunk. Az Öregtorony csigalépcsői és kisebb udvarai után álljunk meg a kilátás kedvéért is: a falakról Sümeg háztetőire és a környező tájra láthatunk rá. A börtönkiállítás felkavaró részletei miatt kisgyerekekkel inkább más termeket válasszunk.
A várhegy lábánál álló Püspöki Palota téli nyitvatartással is fogad látogatókat, hétfőn azonban zárva tart. Mennyei ügyek című kiállítása Padányi Biró Márton püspök és Franz Anton Maulbertsch festő történetén keresztül mutatja be a barokk világát. Vetítések, rejtett ajtók és a korabeli mindennapokat felidéző helyiségek teszik változatossá a látogatást.
A belvárosi séta során keressük fel a Tarisznyavár maradványait is: az elnevezés egy hajdani városkaput védő toronyra utal. Az Urunk mennybemenetele plébániatemplom legfőbb értékei Maulbertsch freskói, amelyek a mennyezetet és az oldalfalakat is összefüggő képi világgá alakítják. A templombelső megtekintését előzetesen egyeztessük, a látogatást pedig igazítsuk a szertartásokhoz.
Gyertyagyújtás és adventi forgatag
November 29-én a plébániatemplom előtt, az első adventi gyertya meggyújtásával kezdődik az ünnepi időszak. December 19-én Jótékonysági Adventi Forgatagot rendeznek a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ szervezésében. Ha a városnézést karácsonyváró programmal egészítenénk ki, ezekhez a napokhoz érdemes igazítani a kiruccanást. A várat és a palotát járjuk be napközben, az adventi eseményekre pedig hagyjunk külön időt.
Nézd meg a videót is Sümeg legizgalmasabb látnivalójáról, a várról:
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