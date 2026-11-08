Egy kortyot se: a száraz november meglepő egészségügyi hatásai

A száraz november résztvevői gyakran jobb alvásról és magasabb energiaszintről számolnak be, mint a kihívás előtti időszakban.

A szakértők szerint már négy hét alkoholmentesség után javulhat a vérnyomás és a májműködés.

Egy több mint 150 ezer embert vizsgáló kutatás szerint az egy hónapos alkoholszünet fogyáshoz és jobb közérzethez vezethet.

Sokan a pénztárcájuk vagy az akaraterejük próbára tétele miatt vágnak bele a száraz november kihívásba, pedig a szakértők szerint az egy hónapos alkoholmegvonás ennél jóval többet adhat. Egyre több kutatás igazolja, hogy már 30 nap alkoholmentesség is mérhető pozitív hatásokat gyakorolhat a szervezetre a kielégítőbb alvásminőségtől kezdve a szív- és érrendszer jobb állapotán át a mentális egészség és a közérzet javulásáig.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a száraz november nevű kihívás, amely során az emberek lemondanak egy hónapra az alkoholfogyasztásról. Fotó: 123RF

Mi az a száraz november?

Pontosan tíz évvel ezelőtt, 2016. november elsején indult el a száraz november kezdeményezés, amelyet a magyar Kék Pont Alapítvány indított a brit száraz január mintájára. Az évente ismétlődő kihívás lényege egyszerű: harminc nap teljes alkoholmentesség önként vállalva. A felhívás célja, hogy figyelmet fordítsanak a mértékletes alkoholfogyasztásra. Az akciójukhoz az évek alatt több ezer önkéntes és vendéglátóhely csatlakozott. Volt olyan étterem, ahol még az itallapra is felvették a „száraz menüt” novemberben. Cikkünkben annak jártunk utána, hogy egy ilyen 30 napos önmegtartóztatás milyen jótékony hatásokkal járhat.

A száraz november jótékony hatásai a szervezetre

A legtöbben úgy gondolják, hogy egy pohár bor vagy egy sör segít ellazulni egy nehéz nap után. Az alkohol ugyan átmenetileg valóban nyugtató hatású lehet, a szervezet számára azonban komoly munkát jelent a lebontása. Éppen ezért már néhány alkoholmentes hét után is olyan változások indulhatnak be, amelyekre sokan nem is gondolnának. Ezeket mutatjuk be alább.

1. Jobb alvás, frissebb reggelek

Habár egy esti ital könnyebbé teheti az elalvást, kutatások szerint a rendszeres alkoholfogyasztás rontja az alvás minőségét. Megzavarhatja a REM-fázist, vagyis azt a szakaszt, amely a legfontosabb a testi és szellemi regeneráció szempontjából. Emiatt sokan hiába töltik az éjszakát az ágyban, másnap mégis fáradtan ébrednek. Az alkohol megvonása után ellenben gyakori tapasztalat a nyugodtabb, pihentetőbb alvás és a nagyobb energiaszint – olvasható a brit egészségügyi szervezet, az NHS tájékoztatójában.