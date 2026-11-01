Valaki közétek állt? Ez a titokzatos szerelmi varázslat a rivális eltávolítását ígéri

A szerelem nem mindig tündérmese. Elég egy gyanús üzenet, egy titkolózó partner vagy egy váratlan vetélytárs, és máris azon kaphatjuk magunkat, hogy kétségbeesetten keressük a megoldást. Ilyenkor szeretnénk visszaszerezni a biztonságérzetünket, és kapaszkodót találni egy olyan helyzetben, amelyre talán nincs közvetlen ráhatásunk. Vannak, akik baráti tanácsot kérnek, mások pedig önismereti módszerekhez vagy spirituális praktikákhoz fordulnak.
Szerelmi mágia: így működik a riválist elűző varázslat
Nem mindegy mire használjuk
A harmadik fél eltávolítására szolgáló, úgynevezett kivonó varázslatok célja, hogy jelképesen megszüntessék a nem kívánt személy befolyását a párkapcsolatbanö. A különféle mágikus irányzatok követői ezt olykor energetikai tisztításként vagy a kellemetlen kötelékektől való megszabadulásként értelmezik. A rituálék mögött meghúzódó szándék azonban nem minden esetben azonos. Van, aki egy fájdalmas helyzet lezárását szeretné jelképezni, más azt reméli, hogy a szertartással megváltoztathatja a kapcsolat alakulását. Éppen ezért érdemes megvizsgálnunk, mit jelent a kivonó mágia, és hol húzódik a határ az önmagunkra irányuló spirituális gyakorlat és mások befolyásolásának vágya között.
Ártó szándék vagy energetikai tisztítás?
A különböző spirituális hagyományok eltérően viszonyulnak ámor bűbájaihoz. Egyes gyakorlók szerint nem mindegy, hogy valakinek ártani akarunk, vagy csupán megszabadulni szeretnénk egy számunkra megterhelő helyzettől. Az utóbbi esetben a rituálét inkább önvédelmi gyakorlatként értelmezik, amelynek célja a nem kívánt kötődések jelképes lezárása. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy az idegenek életébe való beavatkozás ellentmondhat a szabad akarat tiszteletének. A különféle szertartásokban minden kelléknek megvan a maga jelentése, a gyertyák színétől kezdve a felhasznált növényekig. A fekete a lezárást és az elengedést, a fehér a tisztaságot és a védelmet, a vörös pedig a szenvedélyt és a szerelmi energiákat jelképezheti. A rituálék követői úgy tartják, hogy a megfelelő szimbólumok segíthetnek megfogalmazni a szándékainkat - íja a Fanny magazin.
Így végezhetünk el egy egyszerű rituálét
A kivonó varázslatok egyik ismert, alap változatához fekete gyertyára, papírra, fekete cérnára és egy citromra van szükség. Ha a spirituális gyakorlatok közel állnak hozzánk, érdemes a szertartást inkább az önmagunkra való odafigyelés lehetőségeként kezelnünk, nem pedig mások döntéseinek befolyásolására szolgáló módszerként. A rituálé leírása szerint először meggyújtjuk a gyertyát, majd egy papírra felírjuk annak a személynek a nevét, akinek a jelenlétét szeretnénk jelképesen elengedni. A papírt a citrom belsejébe helyezzük, az egészet pedig fekete cérnával kötjük át. Közben egy rövid mondatot is elismételhetünk: „Ami közénk áll, távozzon. Ami nem ide tartozik, múljon.” Végül a citromot eltemetjük vagy kidobjuk, ezzel jelképezve a nem kívánt helyzet lezárását. Ez a rituálé segíthet abban, hogy megálljunk egy pillanatra, és tisztábban lássuk a saját vágyainkat. A valódi változáshoz azonban sokszor őszinteségre, bátorságra és nehéz döntésekre van szükség. Néha nem a harmadik felet kell elűznünk, hanem azt kell felismernünk, milyen kapcsolatban érezzük magunkat igazán szeretve.