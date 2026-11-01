Valaki közétek állt? Ez a titokzatos szerelmi varázslat a rivális eltávolítását ígéri

A szerelem nem mindig tündérmese. Elég egy gyanús üzenet, egy titkolózó partner vagy egy váratlan vetélytárs, és máris azon kaphatjuk magunkat, hogy kétségbeesetten keressük a megoldást. Ilyenkor szeretnénk visszaszerezni a biztonságérzetünket, és kapaszkodót találni egy olyan helyzetben, amelyre talán nincs közvetlen ráhatásunk. Vannak, akik baráti tanácsot kérnek, mások pedig önismereti módszerekhez vagy spirituális praktikákhoz fordulnak.

Szerelmi mágia: így működik a riválist elűző varázslat Fotó: AFP / Photononstop via AFP/Bed

Szerelmi mágia: így működik a riválist elűző varázslat

Nem mindegy mire használjuk

A harmadik fél eltávolítására szolgáló, úgynevezett kivonó varázslatok célja, hogy jelképesen megszüntessék a nem kívánt személy befolyását a párkapcsolatbanö. A különféle mágikus irányzatok követői ezt olykor energetikai tisztításként vagy a kellemetlen kötelékektől való megszabadulásként értelmezik. A rituálék mögött meghúzódó szándék azonban nem minden esetben azonos. Van, aki egy fájdalmas helyzet lezárását szeretné jelképezni, más azt reméli, hogy a szertartással megváltoztathatja a kapcsolat alakulását. Éppen ezért érdemes megvizsgálnunk, mit jelent a kivonó mágia, és hol húzódik a határ az önmagunkra irányuló spirituális gyakorlat és mások befolyásolásának vágya között.

Ártó szándék vagy energetikai tisztítás?

A különböző spirituális hagyományok eltérően viszonyulnak ámor bűbájaihoz. Egyes gyakorlók szerint nem mindegy, hogy valakinek ártani akarunk, vagy csupán megszabadulni szeretnénk egy számunkra megterhelő helyzettől. Az utóbbi esetben a rituálét inkább önvédelmi gyakorlatként értelmezik, amelynek célja a nem kívánt kötődések jelképes lezárása. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy az idegenek életébe való beavatkozás ellentmondhat a szabad akarat tiszteletének. A különféle szertartásokban minden kelléknek megvan a maga jelentése, a gyertyák színétől kezdve a felhasznált növényekig. A fekete a lezárást és az elengedést, a fehér a tisztaságot és a védelmet, a vörös pedig a szenvedélyt és a szerelmi energiákat jelképezheti. A rituálék követői úgy tartják, hogy a megfelelő szimbólumok segíthetnek megfogalmazni a szándékainkat - íja a Fanny magazin.