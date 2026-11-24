A sziámi ikrek történetei évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Az összenőtt ikrek élete azonban nemcsak orvosi különlegességekről, hanem szerelemről, kitartásról és olykor súlyos megpróbáltatásokról is szól. A sziámi ikrek világnapja alkalmából felidézzük a legérdekesebb eseteket.

Sziámi ikrek: Chang és Eng Bunker

Fotó: Northfoto

Sziámi ikrek, akik megdöbbentették a világot

Chang és Eng Bunker: két feleség, 21 gyerek

Az 1811-ben, Sziámban született testvérekről kapta a nevét a jelenség. Chang és Eng a mellkasuknál kapcsolódtak egymáshoz, mégis mindketten megházasodtak. Két nővért vettek feleségül, akiktől összesen 21 gyerekük született. Később két külön házban éltek a családjaikkal, és felváltva töltötték idejüket a két otthonban.

Lori és George Schappell: testvérek eltérő nemi identitással

A fejüknél összenőtt amerikai testvérek 62 évig éltek. George transznemű férfiként azonosította magát, countryénekesként is fellépett, Lori pedig dolgozott, párkapcsolatai voltak, és egy időben házasságra készült. Külön szobájuk volt, és igyekeztek megőrizni az önállóságukat.

Carmen és Lupita Andrade: szerelem közös testben

A Mexikóban született nővérek a törzsüknél kapcsolódnak egymáshoz. Carmen 2025-ben férjhez ment Daniel McCormackhez, akit egy társkereső alkalmazáson ismert meg. Lupita aszexuális és aromantikus, ezért nem vágyik romantikus kapcsolatra. A házasság kizárólag Carmen és Daniel között köttetett.

Abby és Brittany Hensel: két fejjel a tanári pályán

Az amerikai nővéreknek közös törzsük van, de külön fejjel és személyiséggel rendelkeznek. Megtanultak autót vezetni, diplomát szereztek, és tanárként helyezkedtek el. Abby 2021-ben férjhez ment, miközben Brittany továbbra is vele éli a mindennapjait.

Miért születnek összenőtt ikrek? A sziámi ikrek ritka fejlődési rendellenesség következtében jönnek világra: ikerterhesség esetén a megtermékenyített petesejtből fejlődő embrió nem válik teljesen ketté. Előfordulásuk becslések szerint 50-100 ezer élveszületésenként egy eset. Közös szerveik és összekapcsolódásuk helye eltérő lehet. Egyes ikerpárok műtéttel szétválaszthatók, másoknál ez életveszélyes volna.

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