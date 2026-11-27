Háromszorosára nőtt a megbetegedések száma hazánkban néhány év alatt, és különösen egy sérülékeny korosztály érintettsége ugrott meg drámaian.

Új kötelező vizsgálatot is bevezettek a várandósgondozásban, és meghatározták, hány órán belül kell megkezdeni a kezelést.

Mozgó szűrőegységek indulnak a leginkább érintett térségekbe, ahol helyben el is látják az érintetteket.

Bár 2026 második és harmadik negyedévében némileg lassult a terjedés éves növekedési üteme, a fertőzés továbbra is jelentős aktivitást mutat. Különösen aggasztó trend, hogy a szifilisz egyre nagyobb arányban érinti a nőket: 2022 óta több mint 40 százalékkal emelkedett a részarányuk, a szülőképes korú nők havi esetszáma pedig 2020 óta mintegy ötszörösére (havi 15-ről 82 körüli értékre) ugrott.

Szakmai háttérbeszélgetés a szifilisz visszaszorítását célzó új népegészségügyi pilotprogramról

Fotó: ONI

Szifilisz: tünetmentesen is fertőz, súlyos következményekkel járhat

„A 15–19 éves reproduktív nőknél 2025-ben a négyszeresére nőtt a szifilisszel fertőzöttek száma” – hívta fel a figyelmet Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón. A szakemberek szerint a valós betegségteher a hivatalos statisztikáknál is magasabb, mivel a fertőzés hosszú ideig lappanghat.

Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint Magyarországon súlyos, országos szifiliszjárvány zajlik - azonnali beavatkozás szükséges.

Fotó: ONI

Dr. Danielisz Ágnes, az Országos Népegészségügyi Intézet Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának vezetője hangsúlyozta:

A tünetmentes fertőzöttek is fertőzöttek, tehát szűrésre van szükségük. Akkor lesz valaki tünetmentes, ha megkapja a kezelést. Először az illető fájdalommentes kis heget tapasztalhat arcon, a nemi szerv környékén, kézen vagy a szájüregben.

A járvány hatásai messze túlmutatnak a közvetlen fertőzéseken

Egészségügyi szempontból a kezeletlen felnőtt betegeknél a betegség késői, harmadlagos (tercier) stádiumában visszafordíthatatlan szervkárosodás alakulhat ki, a legsúlyosabb rövid távú veszélyt azonban a terhességek és az újszülöttek károsodása jelenti.

A 2026. november 25-ig összesített adatok szerint idén már 154 új veleszületett szifiliszes esetet jelentettek be hazánkban, ami több mint másfélszerese a 2025-ös teljes éves esetszámnak. A fertőzést túlélő csecsemők egy részénél maradandó egészségkárosodás jelentkezhet.

Mindez komoly társadalmi terhet is ró az országra és a családokra: a veleszületett szifilisszel világra jött gyermekek egy része a családja élethelyzete miatt nem adható haza, gondozásuk pedig jelentős feladatot ró az államra. Emellett a betegség munkából való kiesést, az egészségegyenlőtlenségek növekedését, valamint gyászt, szorongást és kapcsolati feszültségeket okoz.