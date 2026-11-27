- Háromszorosára nőtt a megbetegedések száma hazánkban néhány év alatt, és különösen egy sérülékeny korosztály érintettsége ugrott meg drámaian.
- Új kötelező vizsgálatot is bevezettek a várandósgondozásban, és meghatározták, hány órán belül kell megkezdeni a kezelést.
- Mozgó szűrőegységek indulnak a leginkább érintett térségekbe, ahol helyben el is látják az érintetteket.
Bár 2026 második és harmadik negyedévében némileg lassult a terjedés éves növekedési üteme, a fertőzés továbbra is jelentős aktivitást mutat. Különösen aggasztó trend, hogy a szifilisz egyre nagyobb arányban érinti a nőket: 2022 óta több mint 40 százalékkal emelkedett a részarányuk, a szülőképes korú nők havi esetszáma pedig 2020 óta mintegy ötszörösére (havi 15-ről 82 körüli értékre) ugrott.
Szifilisz: tünetmentesen is fertőz, súlyos következményekkel járhat
„A 15–19 éves reproduktív nőknél 2025-ben a négyszeresére nőtt a szifilisszel fertőzöttek száma” – hívta fel a figyelmet Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón. A szakemberek szerint a valós betegségteher a hivatalos statisztikáknál is magasabb, mivel a fertőzés hosszú ideig lappanghat.
Dr. Danielisz Ágnes, az Országos Népegészségügyi Intézet Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának vezetője hangsúlyozta:
A tünetmentes fertőzöttek is fertőzöttek, tehát szűrésre van szükségük. Akkor lesz valaki tünetmentes, ha megkapja a kezelést. Először az illető fájdalommentes kis heget tapasztalhat arcon, a nemi szerv környékén, kézen vagy a szájüregben.
A járvány hatásai messze túlmutatnak a közvetlen fertőzéseken
Egészségügyi szempontból a kezeletlen felnőtt betegeknél a betegség késői, harmadlagos (tercier) stádiumában visszafordíthatatlan szervkárosodás alakulhat ki, a legsúlyosabb rövid távú veszélyt azonban a terhességek és az újszülöttek károsodása jelenti.
A 2026. november 25-ig összesített adatok szerint idén már 154 új veleszületett szifiliszes esetet jelentettek be hazánkban, ami több mint másfélszerese a 2025-ös teljes éves esetszámnak. A fertőzést túlélő csecsemők egy részénél maradandó egészségkárosodás jelentkezhet.
Mindez komoly társadalmi terhet is ró az országra és a családokra: a veleszületett szifilisszel világra jött gyermekek egy része a családja élethelyzete miatt nem adható haza, gondozásuk pedig jelentős feladatot ró az államra. Emellett a betegség munkából való kiesést, az egészségegyenlőtlenségek növekedését, valamint gyászt, szorongást és kapcsolati feszültségeket okoz.
Négypilléres cselekvési terv és szigorúbb kismamaszűrés
A járvány megfékezésére az ONI 4 kiemelt prioritásra épülő cselekvési tervet indított:
1. a várandósok és újszülöttek védelmét,
2. a szűréshez és kezeléshez való egyenlő hozzáférés biztosítását (eredményes partnerellátással együtt),
3. a mobil szűrő- és kezelőszolgáltatás bevezetését,
4. valamint az elsődleges megelőzést.
A csecsemők védelme kapcsán Dr. Balla Eszter, az ONI Bakteriális STI Laboratóriumának vezetője ismertette:
„A fertőzés anyáról gyermekére történő átviteli kockázata erősen függ a kezelés időzítésétől.”
Ennek érdekében lépett életbe az új országos tisztifőorvosi módszertani útmutató, amelynek részleteiről is beszámolt:
2026. szeptember 1-jétől bevezetésre került a második trimeszterben végzendő szifiliszszűrés is. Ez mindenkinek alanyi jogon jár, aki Magyarországon él és TAJ-számmal rendelkezik. A szűréseket az ONI és négy hatósági járványügyi laboratórium végzi.
Az eljárásrend értelmében a kismamákat a terhesség 12. hete előtt, majd a 24–28. héten is kötelező szűrni, kockázatfelméréssel és tanácsadással egybekötve, a magas kockázatú várandósoknál pedig a szülőszobán is gyorstesztet végeznek.
Helybe megy a segítség: indul a Teszt és kezelés pilotprogram
Dr. Varga Orsolya, az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvosa részletezte az ONI alacsony küszöbű, közösségi mobil népegészségügyi szolgáltatását, amely
pilotprogramként indul, majd 2027-től több kiemelt települést érintő első beavatkozási hullámmal bővül.
A szakmai irányítást az ONI, a betegellátást és a sürgősségi hátteret a megyei irányító kórházak végzik, de a lakosság elérésében és a helyszínek biztosításában kulcsszerepet kapnak a helyi partnerek is:
- a települési önkormányzatok,
- a háziorvosok és a védőnők,
- a vármegyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai, valamint
- az egyházi és civil szervezetek.
A szűrőegységekben az általános állapotfelmérés (vérnyomás-, BMI-, derékkörfogat- és kardiometabolikus vizsgálatok) mellett önkéntes szexuális egészségügyi szűrést (szifilisz, HIV, hepatitis B és C) végeznek.
A folyamat a regisztrációból, egy rövid kockázatfelmérésből, tájékoztatásból és a gyorstesztből áll. Pozitív eredmény esetén megtörténik a laboratóriumi vérvétel, szakorvosi értékelés után – a szigorú betegbiztonsági előírások mellett – helyben beadják az első penicillininjekciót, a páciens pedig meghívólevelet kap a partnerei értesítéséhez, miközben a bőr- és nemibeteg-gondozók követik tovább az állapotát.
Milyen reakciókkal járhat a penicillines kezelés?
Az Origo által feltett kérdésre, hogy milyen ketelést kaphatnak majd azok, akik penicillinérzékenységgel rendelkeznek, Dr. Varga Orsolya adta meg a választ:
Penicillinérzékenység esetén a nem várandós felnőtteket más típusú, szájon át szedhető vagy injekciós antibiotikumokkal gyógyítják. Várandósoknál viszont – mivel a magzat védelmére kizárólag a penicillin adható biztonságosan – kórházi felügyelet mellett, fokozatosan emelt mikro-adagokkal hozzászoktatják a szervezetet a hatóanyaghoz (deszenzitizálás), így elkerülhető az allergiás reakció, és beadható a teljes értékű kezelés.
A szakemberek hangsúlyozták: a súlyos egészségügyi következmények döntő többsége tudományosan igazoltan megelőzhető, ám a sikeres járványkezeléshez elengedhetetlen a stigmatizáció és a megbélyegzés kerülése, mivel az elrettenti az érintetteket attól, hogy időben szűrésre és kezelésre jelentkezzenek.
A szifilisz tünetei
A betegség lefolyása több szakaszra oszlik, és hosszú ideig tünetmentes is maradhat:
- Első szakasz: fájdalmatlan kis seb jelenik meg a fertőzés behatolási helyén (például a nemi szervek környékén, a szájüregben vagy az arcon), amely néhány hét alatt magától is eltűnik, ám a fertőzés ettől még megmarad.
- Második szakasz: testszerte nem viszkető bőrkiütések alakulnak ki, amelyeket nyirokcsomó-duzzanat, láz, torokfájás vagy általános rossz közérzet kísérhet.
- Harmadik (késői) szakasz: kezeletlen esetben, akár évekig vagy évtizedekig tartó tünetmentes lappangás után súlyos, visszafordíthatatlan szív-, érrendszeri és idegrendszeri károsodás léphet fel.
Adalék a cikkhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: