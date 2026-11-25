Egyre több a fertőzött: Magyarországon öt év alatt több mint háromszorosára nőtt a bejelentett szifiliszes megbetegedések száma.

A szifilisz tünetei könnyen észrevétlenek maradhatnak: a kezdeti, fájdalmatlan fekély magától is eltűnhet, de ez nem jelent gyógyulást.

Súlyos szövődményeket okozhat: a kezeletlen vérbaj az idegrendszert, a szívet és a látást is károsíthatja, várandósság alatt pedig a magzatot is veszélyezteti.

A korai felismerés életbevágó: a szifilisz szűrés segítségével kimutatható, megfelelő antibiotikumos kezeléssel pedig gyógyítható.

A szifiliszjárvány Magyarországon egyre gyakrabban felmerülő téma: az NNGYK szerint 2020-ban 777, 2025-ben már 2464 esetet jelentettek. A több mint háromszoros növekedés komoly figyelmeztetés, bár országos járvány kihirdetéséről nincs szó.

A szifiliszre jellemző kiütés a tenyéren és a talpon is kialakulhat. Fotó: AFP

Mi az a szifilisz, és hogyan terjed?

A szifilisz betegség, más néven vérbaj, a Treponema pallidum nevű baktérium okozta fertőzés. A szifilisz terjedése elsősorban szexuális érintkezéssel történik, vagyis hüvelyi, anális és orális együttlét során is átadható. A szifilisz terjedése nyállal önmagában nem jellemző, de a szájban lévő fertőző elváltozásokkal történő közvetlen érintkezés, például csókolózás során, kockázatot jelenthet.

A szifilisz tünetei nőknél és férfiaknál

A szifilisz lappangási ideje általában három hét, de 10-90 nap is lehet. A szifilisz tünetei kezdetben egy fájdalmatlan fekéllyel jelentkeznek. Férfiaknál a péniszen, a végbélnyílás körül vagy a szájban is megjelenhetnek, nőknél pedig a hüvelyben és a méhnyakon alakulhatnak ki, ám ezeken a helyeken sokszor rejtve maradhatnak.

A betegség második stádiumában, a fekély begyógyulását követően jelennek meg a szifilisz bőrtünetei. A betegségre jellemző kiütés a tenyéren és a talpon is kialakulhat, ezenkívül láz és nyirokcsomó-duzzanat, valamint hajhullás is előfordulhat.

A szifilisz gyógyítása elsősorban penicillinnel történik. Fotó: 123RF

Szakértő figyelmeztet: a tünetek eltűnése megtévesztő

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Pohánka Edit közegészségügyi és járványügyi osztályvezető közreműködésével kiadott tájékoztatójában több fontos figyelmeztetés is szerepel. Külön kiemelik, hogy a tünetek maguktól is megszűnhetnek, miközben a kórokozó a szervezetben marad. A késői szövődmények az idegrendszert, a szemet és a szívet is érinthetik.

A fertőzés többnyire vérvizsgálattal kimutatható, megfelelő antibiotikummal pedig gyógyítható. Kezeletlenül azonban súlyos szervi károsodást okozhat.

Szifilisz szűrés és gyógyítás: mit kell tudni?

A szifilisz gyógyítása elsősorban penicillinnel történik. A szifilisz szűrés vérvizsgálaton alapul, de a szifilisz gyorsteszt pozitív eredménye további laboratóriumi vizsgálatot igényelhet. Friss fertőzéskor a negatív eredmény sem mindig zárja ki a betegséget.