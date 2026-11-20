Sokan a mai napig úgy vélik, hogy a szingliség nem más, mint várakozó állapot, átmenet két kapcsolat közt, más azonban úgy véli: ahogy egy kapcsolatban, úgy egyedülállóként is rá lehet lelni a boldogságra. Vajon mitől függ, hogy melyik csoportot erősítjük? Nos, egyesek szerint születésünk hónapja is rányomja a bélyegét arra, miként vélekedünk a párkapcsolatokról, illetve mennyire érezzük magunkénak a szingliséget.

Élvezed, ha szingli vagy? Alighanem e három hónap egyikében születtél!

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Ha ebben a 3 hónapban születtél, alighanem szeretsz szinglinek lenni!

Január szülöttei: akik nem akarnak kompromisszumot kötni

Ha januárban jöttél világra, alighanem olyan ember vagy, aki kialakított maga körül egy életet, amiből rendkívül nehezen enged. Úgy érzed: a kapcsolatok többsége kompromisszumok sorozata, amiből te köszönöd, de nem kérsz. Büszke vagy arra, amit elértél: a baráti körödre, az otthonodra, a karrieredre. Ez vagy te, és ebből nem is engedsz szívesen. De nem is kell: így vagy boldog. Ha a csillagjegyed Bak, türelmesen kivárod, amíg a megfelelő partnerrel hoz össze a sors, hiszen az elvárásaid nagyok. Vízöntőként pedig igazi különc vagy, ráadásul független lélek, így nem feltétlen egy párkapcsolat tükrében határozod meg magad - magyarázza a Parade cikke.

Április szülöttei: akiknem a szabadság mindennél többet ér

Te vagy az, aki számára az első a szabadság: az, hogy azt tehetsz, amit akarsz, és akkor, amikor akarod. Nem korlátoz le senki, és ugyanúgy te sem korlátozol le senkit. Épp ezért érzed magad olyan jól szingliként. Vagy heves és tettrekész Kos vagy, tele spontán energiákkal, vagy Vénusz uralta, szépséget és kényelmet előtérbe helyező Bika. Mindkét esetben szereted önmagad társaságát.

December szülöttei: akik túl elfoglaltak ahhoz, hogy feltűnjön nekik, szinglik

A decemberhez az optimista Nyilasok és az eltökélt, karrierfókuszú Bakok tartoznak. Előbbiek igazi kalandorok, akik képtelenek egy helyben megmaradni. Az élet számukra folyamatos felfedezésről, új élmények begyűjtéséről szól, mely nehezen egyeztethető össze egy földhöz ragadt kapcsolattal. Ha az utóbbi jegy szülötte vagy, ambíciód viszi el a fókuszt, ezért nem jut időd és energiád a romantikára - de ezt nem is feltétlen bánod. Szinte fel sem tűnik, hogy egyedül vagy, annyira lefoglal, hogy azon az úton járjál, amit kijelöltél magad számára.