- Képes megnyugtatni, energiával feltölteni vagy éppen magabiztosságot adni egy-egy árnyalat, ezért egyáltalán nem mindegy, milyeneket használunk a mindennapokban akár az öltözködésben, akár az otthonunkban.
- A színpszichológia pontosan ezért azt vizsgálja, hogy hogyan hatnak a különböző árnyalatok.
Milyen a pasztell színek érzelmi hatása, hogyan hatnak ránk a föld árnyalatai, vagy éppen az élénk piros, vagy napsárga? Gyüre-Lihovay Szandra tanácsadó szakpszichológus segít tájékozódni a színek hangulati hatásában, és felfedi a színpszichológia rejtélyeit.
A színek érzelmi hatása
Környezetünk tele van ingerekkel, amelyek mennyisége és milyensége is folyamatosan hat ránk. A színek hangulati hatása erősebb, mint hinnénk.
– Ezeket az idegrendszerünk automatikusan feldolgozza, és érzelmi választ ad rájuk. A reakciók azonban egyénenként eltérőek lehetnek, a színérzékelés ugyanis egy összetett folyamat. Az agyunk az érzéseink, az asszociációink és a korábbi tapasztalataink alapján értelmezi őket. A színszimbolika sorra veszi az univerzális jelentéstartalmukat, például a piros erőteljességet, határozottságot, dinamizmust és szenvedélyt sugároz, a sárga nyitottságot, melegséget, vidámságot, míg a kék spiritualitást és nyugodtságot. A zöld egyensúlyt teremt, a lila fejedelmi árnyalat, míg a narancssárga energikus, aktivizáló hatású, a barna pedig biztonságot és határozottságot mutat – magyarázza a Fanny magazin hasábjain Gyüre-Lihovay Szandra tanácsadó szakpszichológus, és hozzáteszi, hogy tudattalanul is képesek befolyásolni aktuális hangulati állapotunkat.
A színpszichológia hatása a lakásban
Kiemelt jelentősége van annak, hogy milyen tónusokkal vesszük körbe magunkat. Fontos, hogy a saját igényeinket és szükségleteinket tartsuk szem előtt, hiszen ha magunk körül harmóniát teremtünk, az a belső egyensúlyhoz egyaránt hozzájárul.
– Ne a gyorsan változó trendeket kövessük, hanem az intuíciónkra figyeljünk, és ne féljünk változtatni, ha arra van szükségünk. Az évszakok alakulásait is lekövethetjük az otthonunk falain belül, ezáltal a külső világ színeit becsempészhetjük a belső világunkba. A hideg árnyalatok, mint a zöld, a kék és a lila, nyugtató hatásúak és segítenek az összpontosításban, így ideális választások a dolgozószobába vagy hálószobába. A meleg paletták, mint a piros, a narancs és a sárga, az energia, a vidámság és a boldogság megtestesítői, amikkel életet tudunk vinni a nappalinkba. A semlegesek, mint a fehér, a bézs és a szürke, tisztaságot és időtlenséget sugároznak, jól kombinálhatóak a karakteresebb társaikkal, ezért választják sokan lakásuk alapszíneiként. A pasztellek, illetve az egymáshoz közel álló tónusok nyugtatóan hatnak ránk, míg a kontrasztos, telített festékek élénkítenek. A nagyon erőteljesek viszont hosszú távon feszültséget okozhatnak – mondja.
Színek hatása az öltözködésben
Az öltözködésünk színválasztása mind a nonverbális kommunikációnk része, üzenet hordoz a környezetünk számára. A jól megválasztott darabok illeszkednek személyiségünkhöz és hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Éppen ezért használhatjuk őket tudatosan is.
– Érdekes kísérlet alapja lehet, ha egy borús reggelen az alábbi döntéshelyzetben találjuk magunkat: olyan szettet válasszunk, ami illik a jelenlegi hangulatunkhoz, például egy szürkét vagy épp az ellenkezőjét, valamit, ami feldob, amivel kitűnünk a tömegből, mondjuk egy merész pirosat. Érdemes kipróbálni, milyen hatással van ránk a két opció. A magabiztossághoz szintén hozzájárulhatnak a helyesen összeválogatott ruhadarabok is. Szükség van hozzá nyugodtságra, stabilitásra, melyet leginkább a kék és a zöld üzen, ugyanakkor a piros és a narancssárga ad leginkább energiát és lendületet – árulja el, majd hozzáteszi, hogy az outfitünk színe és szabása meghatározza, hogy mennyire lesz figyelemfelkeltő a megjelenésünk.
Emlékek is kötődnek a színekhez
A szakértő elárulja, hogy alapvetően minden tónushoz kapcsolódik egyetemes jelentés.
– A piros az erőteljesség, a határozottság, a testi erő, a dinamizmus, a szenvedély, az intenzivitás, az életerő, a szexuális energia és a harciasság megtestesítője. Figyelemfelkeltő, így viselőjét is hajlamosak vagyunk ilyen tulajdonságokkal felruházni. A fekete nem is valódi szín, inkább a tónusok hiányának fogható fel. Az öltözködésben egy univerzális választás, eleganciát sugároz, bár ez inkább társadalom által elfogadott elképzelés, mintsem pszichológiai tényező. Gyakran múltbeli emlék kötődik egy adott színhez, akár tudattalanul is. A boldogság jelképeként például a sárgát említeném, hiszen általában a melengető napsugarak asszociációja kapcsolódik hozzá – részletezi Gyüre-Lihovay Szandra.
Belső világunk színárnyalatai
Akármennyire is alapvetőnek tűnik, nem szabad a túlzott általánosítás csapdájába esni.
– Mindig hangsúlyozom az egyéni különbségeket, mert lehet, hogy egy szín sokak számára pozitív érzelmeket kelt, de számunkra kifejezetten negatív töltettel bír, ebben az esetben pedig nem tanácsos azzal körülvennünk magunkat. Itt érdemes megjegyezni az önismeret fontosságát, hiszen első lépésként fel kell ismernünk, hogy mi van ránk pozitív vagy negatív hatással, ezt követően pedig fel kell vállalnunk egyéni véleményünket akkor is, ha ez a többségétől eltér.
A vonzerő tónusai
A ruhánk árnyalata és szabása meghatározza, hogy mennyire lesz figyelemfelkeltő a megjelenésünk. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy milyen árnyalatok állnak jól nekünk, ebben pedig saját belső megélésünk, illetve környezetünk visszajelzései is segítenek. Ezért is van az, hogy másokat is olyan szettekben látunk vonzónak, amelyek az ő színeiket tartalmazzák, hiszen abban érzik jól magukat, és ez kihat a kisugárzásukra is. Az évszakelmélet segíthet megtalálni a saját színtípusodat.