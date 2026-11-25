Képes megnyugtatni, energiával feltölteni vagy éppen magabiztosságot adni egy-egy árnyalat, ezért egyáltalán nem mindegy, milyeneket használunk a mindennapokban akár az öltözködésben, akár az otthonunkban.

A színpszichológia pontosan ezért azt vizsgálja, hogy hogyan hatnak a különböző árnyalatok.

Milyen a pasztell színek érzelmi hatása, hogyan hatnak ránk a föld árnyalatai, vagy éppen az élénk piros, vagy napsárga? Gyüre-Lihovay Szandra tanácsadó szakpszichológus segít tájékozódni a színek hangulati hatásában, és felfedi a színpszichológia rejtélyeit.

Színpszichológia: ruháink és környezetünk színe hatással van a hangulatunkra

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A színek érzelmi hatása

Környezetünk tele van ingerekkel, amelyek mennyisége és milyensége is folyamatosan hat ránk. A színek hangulati hatása erősebb, mint hinnénk.

– Ezeket az idegrendszerünk automatikusan feldolgozza, és érzelmi választ ad rájuk. A reakciók azonban egyénenként eltérőek lehetnek, a színérzékelés ugyanis egy összetett folyamat. Az agyunk az érzéseink, az asszociációink és a korábbi tapasztalataink alapján értelmezi őket. A színszimbolika sorra veszi az univerzális jelentéstartalmukat, például a piros erőteljességet, határozottságot, dinamizmust és szenvedélyt sugároz, a sárga nyitottságot, melegséget, vidámságot, míg a kék spiritualitást és nyugodtságot. A zöld egyensúlyt teremt, a lila fejedelmi árnyalat, míg a narancssárga energikus, aktivizáló hatású, a barna pedig biztonságot és határozottságot mutat – magyarázza a Fanny magazin hasábjain Gyüre-Lihovay Szandra tanácsadó szakpszichológus, és hozzáteszi, hogy tudattalanul is képesek befolyásolni aktuális hangulati állapotunkat.

A színpszichológia hatása a lakásban

Kiemelt jelentősége van annak, hogy milyen tónusokkal vesszük körbe magunkat. Fontos, hogy a saját igényeinket és szükségleteinket tartsuk szem előtt, hiszen ha magunk körül harmóniát teremtünk, az a belső egyensúlyhoz egyaránt hozzájárul.

– Ne a gyorsan változó trendeket kövessük, hanem az intuíciónkra figyeljünk, és ne féljünk változtatni, ha arra van szükségünk. Az évszakok alakulásait is lekövethetjük az otthonunk falain belül, ezáltal a külső világ színeit becsempészhetjük a belső világunkba. A hideg árnyalatok, mint a zöld, a kék és a lila, nyugtató hatásúak és segítenek az összpontosításban, így ideális választások a dolgozószobába vagy hálószobába. A meleg paletták, mint a piros, a narancs és a sárga, az energia, a vidámság és a boldogság megtestesítői, amikkel életet tudunk vinni a nappalinkba. A semlegesek, mint a fehér, a bézs és a szürke, tisztaságot és időtlenséget sugároznak, jól kombinálhatóak a karakteresebb társaikkal, ezért választják sokan lakásuk alapszíneiként. A pasztellek, illetve az egymáshoz közel álló tónusok nyugtatóan hatnak ránk, míg a kontrasztos, telített festékek élénkítenek. A nagyon erőteljesek viszont hosszú távon feszültséget okozhatnak – mondja.