A téli hónapokban a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell az alacsony hőmérséklethez. A hideg hatására az erek összehúzódhatnak, ami megemelheti a vérnyomást, és növelheti a szív terhelését. Ez különösen a magas vérnyomással, koszorúér-betegséggel vagy más szív-érrendszeri problémával élőknél jelenthet fokozott kockázatot.

Ezek a szívinfarktus figyelmeztető jelei

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A legfontosabb azonban nem az, hogy valaki hány éves, hanem hogy felismeri-e azokat a tüneteket, amelyek sürgős orvosi ellátást igényelhetnek.

Ezek a szívinfarktus figyelmeztető jelei

A szívinfarktus egyik legismertebb tünete a mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés.

A panasz jelentkezhet szorító, nyomó vagy égő érzésként, és kisugározhat a bal vagy akár mindkét karba, a hátba, a nyakba, illetve az állkapocsba.

További figyelmeztető jelek lehetnek:

nehézlégzés vagy légszomj;

hideg verejtékezés;

hányinger;

szédülés, gyengeség;

szokatlan, megmagyarázhatatlan rosszullét.

Fontos tudni, hogy nem minden szívinfarktus jár heves mellkasi fájdalommal. Egyes betegeknél, köztük nőknél és cukorbetegeknél kevésbé jellegzetes panaszok is előfordulhatnak.

A stroke tünetei gyakran hirtelen jelentkeznek

A stroke esetében minden perc számít. Az agyi vérellátás zavara rövid idő alatt maradandó károsodást okozhat.

A legfontosabb figyelmeztető jelek közé tartozik az arc egyik oldalának hirtelen megereszkedése, a kar gyengesége és a beszédzavar. Ha valaki váratlanul nem tudja megfelelően felemelni egyik karját, elmosódottá válik a beszéde, vagy féloldali arcbénulás jelentkezik nála, azonnal segítséget kell hívni.

A stroke további tünete lehet a hirtelen látászavar, az egyensúlyvesztés vagy a szokatlanul erős fejfájás.

Akkor is sürgős kivizsgálásra van szükség, ha a tünetek néhány perc után megszűnnek.

Miért jelenthet nagyobb terhelést a hideg?

Alacsony hőmérsékleten a szervezet a hőveszteség csökkentése érdekében összehúzza a bőr közelében futó ereket. Ez növelheti a vérnyomást, miközben a szívnek nagyobb munkát kell végeznie.

A hirtelen, intenzív fizikai terhelés – például nehéz hó lapátolása – különösen megterhelő lehet azok számára, akik nincsenek hozzászokva a rendszeres mozgáshoz. Érdemes ezért rétegesen öltözködni, kerülni a hirtelen túlterhelést, és az előírt gyógyszereket rendszeresen szedni.