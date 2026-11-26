A téli hónapokban a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell az alacsony hőmérséklethez. A hideg hatására az erek összehúzódhatnak, ami megemelheti a vérnyomást, és növelheti a szív terhelését. Ez különösen a magas vérnyomással, koszorúér-betegséggel vagy más szív-érrendszeri problémával élőknél jelenthet fokozott kockázatot.
A legfontosabb azonban nem az, hogy valaki hány éves, hanem hogy felismeri-e azokat a tüneteket, amelyek sürgős orvosi ellátást igényelhetnek.
Ezek a szívinfarktus figyelmeztető jelei
A szívinfarktus egyik legismertebb tünete a mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés.
A panasz jelentkezhet szorító, nyomó vagy égő érzésként, és kisugározhat a bal vagy akár mindkét karba, a hátba, a nyakba, illetve az állkapocsba.
További figyelmeztető jelek lehetnek:
- nehézlégzés vagy légszomj;
- hideg verejtékezés;
- hányinger;
- szédülés, gyengeség;
- szokatlan, megmagyarázhatatlan rosszullét.
Fontos tudni, hogy nem minden szívinfarktus jár heves mellkasi fájdalommal. Egyes betegeknél, köztük nőknél és cukorbetegeknél kevésbé jellegzetes panaszok is előfordulhatnak.
A stroke tünetei gyakran hirtelen jelentkeznek
A stroke esetében minden perc számít. Az agyi vérellátás zavara rövid idő alatt maradandó károsodást okozhat.
A legfontosabb figyelmeztető jelek közé tartozik az arc egyik oldalának hirtelen megereszkedése, a kar gyengesége és a beszédzavar. Ha valaki váratlanul nem tudja megfelelően felemelni egyik karját, elmosódottá válik a beszéde, vagy féloldali arcbénulás jelentkezik nála, azonnal segítséget kell hívni.
A stroke további tünete lehet a hirtelen látászavar, az egyensúlyvesztés vagy a szokatlanul erős fejfájás.
Akkor is sürgős kivizsgálásra van szükség, ha a tünetek néhány perc után megszűnnek.
Miért jelenthet nagyobb terhelést a hideg?
Alacsony hőmérsékleten a szervezet a hőveszteség csökkentése érdekében összehúzza a bőr közelében futó ereket. Ez növelheti a vérnyomást, miközben a szívnek nagyobb munkát kell végeznie.
A hirtelen, intenzív fizikai terhelés – például nehéz hó lapátolása – különösen megterhelő lehet azok számára, akik nincsenek hozzászokva a rendszeres mozgáshoz. Érdemes ezért rétegesen öltözködni, kerülni a hirtelen túlterhelést, és az előírt gyógyszereket rendszeresen szedni.
Mikor kell azonnal mentőt hívni?
Ha szívinfarktusra vagy stroke-ra utaló tünetek jelentkeznek, nem szabad arra várni, hogy a panaszok maguktól elmúljanak.
Ilyen esetben a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.
A gyors orvosi ellátás jelentősen javíthatja a túlélés és a felépülés esélyeit.
A hideg idő önmagában nem jelenti azt, hogy mindenkinél szívprobléma alakul ki, de a figyelmeztető jelek ismerete egész évben életmentő lehet.