Szívrohamot kapott egy 46 éves kaliforniai nő, aki egy tízórás műszak után hazafelé indult, amikor jeges italt kortyolva hirtelen égető fájdalmat érzett a mellkasában. A fájdalom mindkét alkarjába kisugárzott, és mintegy húsz percig tartott. A nő végül a közeli sürgősségi osztályra ment, ahol csak a későbbi vizsgálatok mutatták ki, milyen súlyos a helyzet.

Szívroham egy nőnél (a kép illusztráció)

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Szívrohamot kapott egy lány, miután jeges italt ivott

Az első vérvizsgálat még nem mutatott szívizomkárosodást, a távozása előtt levett újabb minta eredménye viszont már kóros lett. Az orvosok telefonon visszahívták, a további vizsgálatok pedig megerősítették, hogy szívrohamot kapott. Az érfestés során egy kisebb szakadást fedeztek fel a jobb koszorúér egyik ágában.

Körülbelül harminc órával később a nő ismét rosszul lett. Ezúttal néhány korty jeges zöld teát ivott, majd felszaladt egy lépcsőn, amikor újra mellkasi fájdalom tört rá. Mentőt hívott, a kórházban pedig újabb szívrohamra utaló jeleket találtak. A vizsgálatok ezúttal a bal koszorúér egyik ágában mutattak ki szakadást.

Az orvosok spontán koszorúérfal-szakadást diagnosztizáltak. Ilyenkor vér kerülhet az érfal rétegei közé, ami beszűkítheti az eret, és akadályozhatja a szívizom vérellátását. A nőnél egy másik érbetegséget is felfedeztek, amely hajlamosíthatta az ereit a sérülésre.

Bár mindkét rosszullét jeges ital fogyasztása után jelentkezett, az orvosok nem bizonyították, hogy a hideg italok okozták az érfalak szakadását.

Cikkünk a LiveScience.com írása alapján készült.