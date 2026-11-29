Szívrohamot kapott egy 46 éves kaliforniai nő, aki egy tízórás műszak után hazafelé indult, amikor jeges italt kortyolva hirtelen égető fájdalmat érzett a mellkasában. A fájdalom mindkét alkarjába kisugárzott, és mintegy húsz percig tartott. A nő végül a közeli sürgősségi osztályra ment, ahol csak a későbbi vizsgálatok mutatták ki, milyen súlyos a helyzet.
Szívrohamot kapott egy lány, miután jeges italt ivott
Az első vérvizsgálat még nem mutatott szívizomkárosodást, a távozása előtt levett újabb minta eredménye viszont már kóros lett. Az orvosok telefonon visszahívták, a további vizsgálatok pedig megerősítették, hogy szívrohamot kapott. Az érfestés során egy kisebb szakadást fedeztek fel a jobb koszorúér egyik ágában.
Körülbelül harminc órával később a nő ismét rosszul lett. Ezúttal néhány korty jeges zöld teát ivott, majd felszaladt egy lépcsőn, amikor újra mellkasi fájdalom tört rá. Mentőt hívott, a kórházban pedig újabb szívrohamra utaló jeleket találtak. A vizsgálatok ezúttal a bal koszorúér egyik ágában mutattak ki szakadást.
Az orvosok spontán koszorúérfal-szakadást diagnosztizáltak. Ilyenkor vér kerülhet az érfal rétegei közé, ami beszűkítheti az eret, és akadályozhatja a szívizom vérellátását. A nőnél egy másik érbetegséget is felfedeztek, amely hajlamosíthatta az ereit a sérülésre.
Bár mindkét rosszullét jeges ital fogyasztása után jelentkezett, az orvosok nem bizonyították, hogy a hideg italok okozták az érfalak szakadását.
Cikkünk a LiveScience.com írása alapján készült.
Ez a 4 tényező okozza a szívrohamok 99%-át
Sokan félnek a váratlanul támadó súlyos szív- és érrendszeri betegségektől, de a kutatók most eloszlatták a kételyeket. Egy friss, gigantikus volumenű kutatás bebizonyította, hogy a szívroham okai nem a véletlenen múlnak, hanem négy konkrét tényezőhöz köthetők. A 9 millió ember bevonásával készült elemzés szerint, ha ezeket kiiktatjuk, szinte nullára csökkenthetjük a kockázatot.