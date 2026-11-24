1. Ára van a hűségnek

A nagy márkák exkluzív klubtagságokat kínálnak, amikért nagyjából 5000 forintos éves díjat kell fizetni, míg cserébe csak 10% jóváírást adnak a vásárlások után. Ahhoz viszont, hogy valóban megérje, egy évben a tagdíj tízszeresénél is többet kell elköltenünk. A kuponok így csak arra vesznek rá, hogy olyan dolgokat vegyünk, amikre semmi szükség.

2. Drágábbak a falatok

Rendelni kényelmes, de kevesen tudják, hogy az éttermek többsége az appokban eleve 10-20%-kal drágábban kínálja a fogásokat, mint a helyszínen. Ha ehhez hozzáadjuk az alapból 600 forint környékéről induló szállítási díjat, a 400 forintos fix rendszerhasználati díjat és a futár borravalóját, simán másfélszeres árat is fizethetünk.

3. Cipeljünk kevesebbet többért

Hatos zsugorral hazacipelni a másfél literes ásványvizeket hatalmas pénzkidobás, hisz az árán felül minden darab után plusz 50 forint visszaváltási díjat kell a kasszánál hagyni. Ha helyette két 5 literes ballonos kiszerelést választunk, nem csak a literenkénti összeg lesz kedvezőbb, de kevesebb hulladékot is halmozunk fel, sőt a darabszám miatt a visszaváltási díj is csökken, és a palackokkal sem kell szenvednünk.

4. Ne fizessünk a semmiért

Bár a streaming szolgáltatók külön-külön csak néhány ezer forintnak tűnnek, ha összeadjuk őket, havonta egy komolyabb rezsi összege is kijöhet. Különösen felesleges pénzkidobás ez akkor, ha hetekig egyiket sem nyitjuk meg, mert így csak a hátha egyszer hasznát vennénk elv miatt költünk, ahelyett, hogy havonta cserélgetnénk az éppen szükséges előfizetést.

5. Csak költséges kerülő

Már alig néhány kilométeres útért is jelentős összeget hagyhatunk ott, ha siettségünkben vagy a rossz idő okán a taxit választjuk. A hivatalos tarifa szerint az óra már 1300 forintos díjjal indul, és még erre jön az 521 forintos kilométerár. Ráadásul dugó esetén semmivel sem gyorsabb, csak drágább, hisz ilyenkor még a percenkénti 130 forintos várakozási összeget is ránk terhelik.

6. Gondoljuk át jól

Már azzal is sokat spórolhatunk, ha előre tervezünk, és a reggeli kávét még indulás előtt elkészítve egy termoszban magunkkal visszük. Ha kiszámoljuk, egy hónapban egy vagyon megy el arra, ha a pékségekben, reggelizőkben kapható elviteles verziót választjuk, amit a helyek közel 1000 százalékos haszonkulccsal és külön csomagolásköltséggel adnak el.