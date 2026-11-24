Bizonyára sokaknak ismerős lehet az a helyzet, amikor a hónap végén csak értetlenül állnak és felteszik a kérdést: hová lett a fizetés? Azonban, sokszor már a szükségtelen kiadások és drága szokások elhagyásával is jelentős összegeket spórolhatnánk. Mutatjuk a részleteket!
Drága szokások, amikről érdemes lemondani
1. Ára van a hűségnek
A nagy márkák exkluzív klubtagságokat kínálnak, amikért nagyjából 5000 forintos éves díjat kell fizetni, míg cserébe csak 10% jóváírást adnak a vásárlások után. Ahhoz viszont, hogy valóban megérje, egy évben a tagdíj tízszeresénél is többet kell elköltenünk. A kuponok így csak arra vesznek rá, hogy olyan dolgokat vegyünk, amikre semmi szükség.
2. Drágábbak a falatok
Rendelni kényelmes, de kevesen tudják, hogy az éttermek többsége az appokban eleve 10-20%-kal drágábban kínálja a fogásokat, mint a helyszínen. Ha ehhez hozzáadjuk az alapból 600 forint környékéről induló szállítási díjat, a 400 forintos fix rendszerhasználati díjat és a futár borravalóját, simán másfélszeres árat is fizethetünk.
3. Cipeljünk kevesebbet többért
Hatos zsugorral hazacipelni a másfél literes ásványvizeket hatalmas pénzkidobás, hisz az árán felül minden darab után plusz 50 forint visszaváltási díjat kell a kasszánál hagyni. Ha helyette két 5 literes ballonos kiszerelést választunk, nem csak a literenkénti összeg lesz kedvezőbb, de kevesebb hulladékot is halmozunk fel, sőt a darabszám miatt a visszaváltási díj is csökken, és a palackokkal sem kell szenvednünk.
4. Ne fizessünk a semmiért
Bár a streaming szolgáltatók külön-külön csak néhány ezer forintnak tűnnek, ha összeadjuk őket, havonta egy komolyabb rezsi összege is kijöhet. Különösen felesleges pénzkidobás ez akkor, ha hetekig egyiket sem nyitjuk meg, mert így csak a hátha egyszer hasznát vennénk elv miatt költünk, ahelyett, hogy havonta cserélgetnénk az éppen szükséges előfizetést.
5. Csak költséges kerülő
Már alig néhány kilométeres útért is jelentős összeget hagyhatunk ott, ha siettségünkben vagy a rossz idő okán a taxit választjuk. A hivatalos tarifa szerint az óra már 1300 forintos díjjal indul, és még erre jön az 521 forintos kilométerár. Ráadásul dugó esetén semmivel sem gyorsabb, csak drágább, hisz ilyenkor még a percenkénti 130 forintos várakozási összeget is ránk terhelik.
6. Gondoljuk át jól
Már azzal is sokat spórolhatunk, ha előre tervezünk, és a reggeli kávét még indulás előtt elkészítve egy termoszban magunkkal visszük. Ha kiszámoljuk, egy hónapban egy vagyon megy el arra, ha a pékségekben, reggelizőkben kapható elviteles verziót választjuk, amit a helyek közel 1000 százalékos haszonkulccsal és külön csomagolásköltséggel adnak el.
1. Így hozzuk ki 0 forintból!
Nem kell mindenről lemondanunk a spórolásért, elég, ha tudatosan a költségmentes alternatívákat választjuk, és mérlegelünk, hogy valóban megéri-e az extra pénzkidobást a kényelmünk. Ha nyitott szemmel járunk, a napi kiadásainkat is lenullázhatjuk ingyenes megoldásokkal.
2. Spóroljunk okosabban
A fizetős tagságok helyett válasszuk az ingyenes törzsvásárlói applikációkat, mert a legtöbb boltban plusz kiadás nélkül már a kasszánál a regisztrációért is kedvezmény jár.
3. Ingyenes frissítő útközben
A Közkutak applikáció országszerte, GPS alapon mutatja a nyilvános, tiszta és ellenőrzött ivókutakat, így nem kell többé a palackozott verzióért visszaváltási díjat fizetnünk, ha megtöltenénk a kulacsot.
4. Tervezzünk tudatosan
Ha bevásárláshoz magunkkal viszünk egy összehajtható vászontáskát, nem hagyunk ott 300–600 forintot a kasszánál egy újabb felesleges műanyag vagy papírszatyorért, ami rögtön elszakad.
5. Menjünk inkább gyalog
Ne az appon keresztül rendeljünk, ha a kiszemelt étterem sétatávolságra van. A helyszíni étlapról választva megúszhatjuk a rejtett felárakat, sőt kiszállítási és rendszerhasználati díjjal sem kell számolnunk.
6. Tegyünk a pazarlás ellen
Ha a hét végén a lejárati dátumhoz közeledő élelmiszerekből tartunk egy maradékmentő főzést, egy egész napi menüt hozhatunk ki ingyen ahelyett, hogy a kukába dobnánk a megromlott ételt.
7. Még tagdíj sincs
Ahelyett, hogy havi 15-25 ezer forintos edzőtermi bérletre költenénk, használjuk ki a teljesen ingyenes és modern szabadtéri kondipályákat, ahol saját testsúllyal is eredményesek lehetünk.
8. Válasszunk otthoni megoldást
Már azzal is 20-25 ezer forintot spórolhatunk, ha minden nap otthon készítjük a reggelinket. A pékségben ugyanis 300–400%-os kényelmi felárat fizetünk, miközben jól sem lakunk vele.
9. Vessük be a házi praktikákat
A vízkő- és zsíroldók helyett használjunk a kamrában lapuló ecetet vagy szódabikarbónát. Ezek ugyanolyan hatékonyan tisztítanak, miközben kerek 0 forintra csökkentjük a vegyszerek árát.
10. Fillérekből is fejlődhetünk
A drága nyelvtanfolyamok helyett ma már a ChatGPT-hez is fordulhatunk. Az AI ugyanis képes személyre szabott teszteket összeállítani vagy idegen nyelven beszélgetni velünk, méghozzá teljesen ingyen.
11. + könyvajánló
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Szöveg: Klusovszki Kíra, Fanny magazin
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