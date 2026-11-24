Csűrös Karola 1959-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Öt évtizeden keresztül volt a Madách Színház társulatának tagja.

A Szomszédok Etusaként vált országosan ismertté, és a szerep örökre összeforrt a nevével.

Az országos ismertséget az 1987-ben induló Szomszédok hozta el Csűrös Karola számára. A színésznő a Horváth Ádám rendezésében készült teleregényben Etust, a szerethető, gondoskodó és határozott személyiségű keramikusművészt alakította, és számos interjúban beszélt arról, mennyire élvezte a forgatásokat és a kollégáival töltött időt.

A Szomszédok Etus figuráját Horváth Ádám a saját édesanyjáról, Sárközi Mártáról mintázta, akinek személyiségét és stílusát a színésznő remekül eltalálta. Fotó: MW Archív

Etus, a Szomszédok szókimondó keramikusa

A karakter hamar a sorozat egyik legkedveltebb szereplőjévé vált. Csűrös Karolát az utcán is gyakran Etusként szólították meg, amit saját visszaemlékezése szerint egyáltalán nem bánt, sőt örömmel fogadott. Férje, Horváth Ádám volt a rendező, aki Etus karakterét kifejezetten Csűrös Karola számára találta ki. Etus szerepe szerint keramikusként dolgozott, és a Mágenheim család életében is fontos szerepet töltött be:

ő volt Juli (Frajt Edit) édesanyja és Julcsi (Ábel Anita) nagymamája. Olykor csípős megjegyzésekkel illette a környezetét, ugyanakkor a családtagjai mindig számíthattak rá, ha segítségre volt szükségük.

A nézők számára különösen emlékezetessé váltak a Virág doktorral közös, vicces, csipkelődős jelenetek. Virág doktor visszafogottabb, morózusabb stílusa remekül ellenpontozta Etus szókimondóságát, de a párbeszédeikből mindig érződött a kölcsönös szimpátia és az egymás iránti szeretet is.

Öt éve nincs közöttünk a szeretett színésznő

Csűrös Karola 2021. november 24-én, 85 éves korában hunyt el. Halálhírét a Madách Színház jelentette be, és saját halottjának tekintette egykori társulati tagját. Utolsó éveit betegség és gyász árnyékolta be: 2019-ben egy baleset következtében eltört a térde, később pedig mélyvénás trombózis alakult ki nála, ami miatt járási nehézségekkel küzdött és hosszú időre az otthonába kényszerült. A felépülése lassan haladt, a mindennapokban segítségre szorult. Eközben férje elvesztését is nehezen dolgozta fel, egyre visszahúzódóbbá vált. Szívünkben mi is őrizzük az emlékét.