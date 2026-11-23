- A novemberi szuperhold, más néven hódhold november 24-én jelenik meg az északkeleti égbolton, Budapesten már 15 óra 21 perc körül felkel.
- Derült időben a Hármashatár-hegyről, a budai Duna-partról, a Hortobágyról és a Zselici Csillagpark kilátójából is megfigyelhető.
- A szuperhold elnevezés az asztrológiából ered, a csillagászati ismeretterjesztésben pedig olyan teliholdat jelöl, amely a Hold földközeli pályaszakaszára esik.
A novemberi szuperhold 2026. november 24-én, kedden látható Magyarországról, ha a felhők engedik. A telihold pontos időpontja 15 óra 53 perc, Budapesten azonban már 15 óra 21 perc körül megkezdődik a holdkelte. Az időpont településenként eltér, de a házak vagy a domborzat mögül lehetséges, hogy csak később bukkan elő a holdkorong. A novemberi teliholdat hódholdnak is nevezik: az észak-amerikai hagyományból ismert név a hódok téli készülődésére utal.
Honnan látható a szuperhold?
Budapesten a Hármashatár-hegyen és a Guckler Károly-kilátópontnál a város fölött keresheted a felkelő Holdat. Ha a belvárosban maradsz, a budai Duna-partról is figyelheted, ahogy a pesti háztetők fölé emelkedik. A holdkorong itt később kerülhet szem elé, mint egy olyan kilátóhelyen, ahonnan egészen a látóhatárig ellátni.
Vidéken jó választás lehet a nyílt hortobágyi táj. A nemzeti park a Balmazújváros és Tiszacsege közötti út 3. kilométerkövének környékét is megfigyelőhelyként ajánlja, ahol az út mellől lehet az eget nézni.
A Dunántúlon a Zselici Csillagpark kilátója lehet úti cél. Ha csak sötétedés után érsz ki, akkor is láthatod a teliholdat. Ha otthonról néznéd, egy északkeletre néző erkély vagy ablak is megfelelhet. Ha a szomszéd ház takarja a látóhatárt, várd meg, amíg a Hold magasabbra emelkedik. A korong szabad szemmel is jól kivehető, és a városi fények mellett is látszik, ha az ég derült.
Mitől különleges a földközeli telihold?
A Hold ellipszis alakú pályán kering, így a Földtől mért távolsága folyamatosan változik. Ha telihold idején a pályája hozzánk legközelebbi szakaszán jár, a korong nagyobbnak és fényesebbnek látszik.
A NASA szerint a két szélső helyzetet összevetve a földközeli telihold látszó átmérője akár 14 százalékkal nagyobb, fényessége pedig akár 30 százalékkal erősebb lehet, mint a földtávoli teliholdé. Holdkeltekor a korongot az úgynevezett holdillúzió miatt is nagyobbnak érzékelhetjük. Ez a hatás, amely miatt a Hold a látóhatár közelében nagyobbnak tűnik, mint magasan az égen, más teliholdaknál is jelentkezik.
A szuperhold elnevezést Richard Nolle asztrológus használta 1979-ben. Az eredeti meghatározás a földközelben járó újholdra is kiterjedt. Az asztrológiai értelmezés életeseményekhez társíthat jelentést, a csillagászati leírás pedig a holdfázis és a Föld-Hold-távolság mérhető adataira épül. A szó mára elterjedt az ismeretterjesztésben, amelynek keretében többnyire földközeli teliholdat értenek rajta.
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