A novemberi szuperhold, más néven hódhold november 24-én jelenik meg az északkeleti égbolton, Budapesten már 15 óra 21 perc körül felkel.

Derült időben a Hármashatár-hegyről, a budai Duna-partról, a Hortobágyról és a Zselici Csillagpark kilátójából is megfigyelhető.

A szuperhold elnevezés az asztrológiából ered, a csillagászati ismeretterjesztésben pedig olyan teliholdat jelöl, amely a Hold földközeli pályaszakaszára esik.

A novemberi szuperhold 2026. november 24-én, kedden látható Magyarországról, ha a felhők engedik. A telihold pontos időpontja 15 óra 53 perc, Budapesten azonban már 15 óra 21 perc körül megkezdődik a holdkelte. Az időpont településenként eltér, de a házak vagy a domborzat mögül lehetséges, hogy csak később bukkan elő a holdkorong. A novemberi teliholdat hódholdnak is nevezik: az észak-amerikai hagyományból ismert név a hódok téli készülődésére utal.

A szuperhold korongja különösen nagynak tűnik, amikor felbukkan a háztetők fölött. Fotó: Shutterstock

Honnan látható a szuperhold?

Budapesten a Hármashatár-hegyen és a Guckler Károly-kilátópontnál a város fölött keresheted a felkelő Holdat. Ha a belvárosban maradsz, a budai Duna-partról is figyelheted, ahogy a pesti háztetők fölé emelkedik. A holdkorong itt később kerülhet szem elé, mint egy olyan kilátóhelyen, ahonnan egészen a látóhatárig ellátni.

Vidéken jó választás lehet a nyílt hortobágyi táj. A nemzeti park a Balmazújváros és Tiszacsege közötti út 3. kilométerkövének környékét is megfigyelőhelyként ajánlja, ahol az út mellől lehet az eget nézni.

A Dunántúlon a Zselici Csillagpark kilátója lehet úti cél. Ha csak sötétedés után érsz ki, akkor is láthatod a teliholdat. Ha otthonról néznéd, egy északkeletre néző erkély vagy ablak is megfelelhet. Ha a szomszéd ház takarja a látóhatárt, várd meg, amíg a Hold magasabbra emelkedik. A korong szabad szemmel is jól kivehető, és a városi fények mellett is látszik, ha az ég derült.

A Hold Föld körüli pályája: a földközeli teliholdat szuperholdnak, a földtávolit mikroholdnak nevezik. Fotó: Shutterstock

Mitől különleges a földközeli telihold?

A Hold ellipszis alakú pályán kering, így a Földtől mért távolsága folyamatosan változik. Ha telihold idején a pályája hozzánk legközelebbi szakaszán jár, a korong nagyobbnak és fényesebbnek látszik.