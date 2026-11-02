Tarot kezdőknek: nemcsak a jövőt ismerhetjük meg, de önmagunkat is a lapokon keresztül

A kártyákat sokan a jövendőmondással és a misztikummal kötik össze, történetük azonban másképp kezdődött. Az első ismert paklik a 15. századi Itáliában jelentek meg, amiket eredetileg kártyajátékokhoz használtak. A gazdag családok számára készített, kézzel festett, gyakran arannyal díszített lapok igazi műalkotásoknak számítottak. Jóslásra csak a 18. század végén kezdték használni. A jelképekhez spirituális jelentéseket társítottak, a tarot pedig fokozatosan a jövendőmondás és az önismeret eszközévé vált. Ma már sokan nemcsak a jövőre kérdeznek, hanem érzéseik és élethelyzetük megértésében is segítséget keresnek benne.

Eredetileg kártyajáték volt a tarot: csak évszázadokkal később kezdték el jóslásra használni

Fotó: ChatGPT

A 78 lap szimbolikus világa

Egy hagyományos tarotpakli 78 lapból áll, két csoportra osztva: nagy és kis arkánumra. A 22 nagy arkánum az élet jelentős fordulópontjait, belső folyamatait és általános emberi tapasztalatait jelképezi. Ide tartozik például a Bolond, a Szeretők, a Halál, a Torony és a Nap. Az 56 kis arkánum négy „színből” áll: botokból, kelyhekből, kardokból és érmékből. Mindegyik 14 lapot tartalmaz: ásztól tízesig számozott kártyákat, valamint apródot, lovagot, királynőt és királyt. A botok a cselekvést és lendületet, a kelyhek az érzelmeket, a kardok a gondolatokat és konfliktusokat, az érmék pedig az anyagi világot és gyakorlati ügyeket jelképezik.

Melyik paklit válasszuk?

Kezdőként nem kell többféle Tarot-kártyát beszerezni. Olyan paklit érdemes választani, amelynek képei első pillantásra is megszólítanak, hiszen a szimbólumok megfigyelése a kártyavetés egyik legfontosabb része. Jó választás lehet a Rider–Waite–Smith tarot, amelyet Arthur Edward Waite útmutatásai alapján Pamela Colman Smith illusztrált. Népszerűsége részben annak köszönhető, hogy a kis arkánum számozott lapjain is részletes jelenetek láthatók, így könnyebb a képeket a jelentésükkel összekapcsolni. A pakli mellé érdemes kezdőknek szóló értelmezőkönyvet szerezni, de az interneten is számos útmutató található. Nem kell egyszerre mind a 78 lap jelentését bemagolni. Inkább figyeljük a színeket, a szereplők arckifejezését, mozdulatait és a visszatérő jelképeket. Tegyük fel magunknak: milyen érzést kelt bennünk a lap, és milyen történetet mesél el?