Tarot kezdőknek: nemcsak a jövőt ismerhetjük meg, de önmagunkat is a lapokon keresztül

A kártyákat sokan a jövendőmondással és a misztikummal kötik össze, történetük azonban másképp kezdődött. Az első ismert paklik a 15. századi Itáliában jelentek meg, amiket eredetileg kártyajátékokhoz használtak. A gazdag családok számára készített, kézzel festett, gyakran arannyal díszített lapok igazi műalkotásoknak számítottak. Jóslásra csak a 18. század végén kezdték használni. A jelképekhez spirituális jelentéseket társítottak, a tarot pedig fokozatosan a jövendőmondás és az önismeret eszközévé vált. Ma már sokan nemcsak a jövőre kérdeznek, hanem érzéseik és élethelyzetük megértésében is segítséget keresnek benne.
A 78 lap szimbolikus világa
Egy hagyományos tarotpakli 78 lapból áll, két csoportra osztva: nagy és kis arkánumra. A 22 nagy arkánum az élet jelentős fordulópontjait, belső folyamatait és általános emberi tapasztalatait jelképezi. Ide tartozik például a Bolond, a Szeretők, a Halál, a Torony és a Nap. Az 56 kis arkánum négy „színből” áll: botokból, kelyhekből, kardokból és érmékből. Mindegyik 14 lapot tartalmaz: ásztól tízesig számozott kártyákat, valamint apródot, lovagot, királynőt és királyt. A botok a cselekvést és lendületet, a kelyhek az érzelmeket, a kardok a gondolatokat és konfliktusokat, az érmék pedig az anyagi világot és gyakorlati ügyeket jelképezik.
Melyik paklit válasszuk?
Kezdőként nem kell többféle Tarot-kártyát beszerezni. Olyan paklit érdemes választani, amelynek képei első pillantásra is megszólítanak, hiszen a szimbólumok megfigyelése a kártyavetés egyik legfontosabb része. Jó választás lehet a Rider–Waite–Smith tarot, amelyet Arthur Edward Waite útmutatásai alapján Pamela Colman Smith illusztrált. Népszerűsége részben annak köszönhető, hogy a kis arkánum számozott lapjain is részletes jelenetek láthatók, így könnyebb a képeket a jelentésükkel összekapcsolni. A pakli mellé érdemes kezdőknek szóló értelmezőkönyvet szerezni, de az interneten is számos útmutató található. Nem kell egyszerre mind a 78 lap jelentését bemagolni. Inkább figyeljük a színeket, a szereplők arckifejezését, mozdulatait és a visszatérő jelképeket. Tegyük fel magunknak: milyen érzést kelt bennünk a lap, és milyen történetet mesél el?
Az első kártyavetés
Az első kártyavetéshez nincs szükség különleges kellékekre vagy szertartásra - írja a Fanny magazin. Keressünk nyugodt helyet, ahol néhány percig zavartalanul figyelhetünk magunkra. Keverjük meg a paklit, gondoljunk a témára, amely foglalkoztat, majd fogalmazzunk meg egy világos kérdést. Kerüljük a túl tág vagy eldöntendő kérdéseket. A „Boldogok leszünk valaha?” helyett kérdezzük inkább: „Mire érdemes figyelnünk, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a szerelmi életünk?” Így a kihúzott lapokat egy konkrét helyzetben vizsgálhatjuk.
Kezdjük egylapos húzással: válasszunk egy kártyát, nézzük meg alaposan, olvassuk el a jelentését, és gondoljuk végig, hogyan kapcsolódhat jelenlegi helyzetünkhöz. Később próbálhatjuk a háromlapos kirakást is: az első lap a múltat, a második a jelent, a harmadik egy lehetséges jövőbeli irányt jelképez. A tarot megtanulása időt és gyakorlást igényel. Ne csüggedjünk, ha elsőre nem értjük a szimbólumokat! Vezessünk naplót a kérdésről, a kihúzott lapokról, az első benyomásokról és a későbbi felismerésekről. Így észrevehetjük, mely jelképek milyen gondolatokat vagy érzéseket indítanak el bennünk a későbbiekben.