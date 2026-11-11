Eddig is tudtuk, csak most mondták ki? Így változott a normális emberi testhőmérséklet

Robbanásszerűen terjedt a napokban a hír, hogy egy kutatócsoport elavultnak nyilvánította azt az eddig alapvetésnek számító orvosi referenciaértéket, miszerint az átlagos emberi testhőmérséklet 37 Celsius-fok. A tudósok az eredményeik alapján azt közölték, hogy mára ez az érték alacsonyabb, valamint ennek az okait is kifejtették. Felvetődik azonban a kérdés, hogy ez miért jelent meg az angolszász sajtóban szenzációként, amikor a 37 Celsius-fokra az esetek többségében eddig sem normális emberi testhőként, hanem hőemelkedésként tekintettek?

Új kutatás bizonyítja, hogy több mint fél Celsius-fokot csökkent az emberek átlagos testhőmérséklete. Illusztráció: 123RF

Változott a normális emberi testhőmérséklet – de valóban más lett?

Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan nem, a Carl Wunderlich német orvos által az 1860-as években meghatározott 37 Celsius-fokos értékhez képest azonban igen. A Stanford Egyetem kutatócsoportja nemrégiben három hatalmas, 1862 és 2017 között rögzített amerikai adatbázist, összesen 190 ezer ember testhőmérsékleti mérési eredményeit elemezte, és kimutatta, hogy az elmúlt közel 160 évben jelentősen csökkent az emberek átlagos testhőmérséklete, amely mára pontosan

36,39 Celsius-fok.

Aki volt már beteg, pontosan tudja, hogy a 37 Celsius-fok alapjában véve már hőemelkedésnek számít, és bár lázcsillapító gyógyszert ilyenkor még nem szedünk, a közösségeket kerüljük és házi módszerekkel próbáljuk kezelni a tüneteinket. Elmondható tehát, hogy ez az információ nem újkeletű, ugyanakkor a hírértéke abban rejlik igazán, hogy tudományosan igazolták: az emberi testhő a modern életmód következtében csökkent a történelem során.

„Ez egy statisztikai érdekesség” – kezdte az Origónak dr. Kiss Csaba háziorvos. „A 37 Celsius-fok egy nagyon régi referenciaérték, az már sok évtizeddel ezelőtt 36,5 Celsius-fokra változott, a 37 fok pedig a tankönyvekben is »csak« felső értékként szerepel. Az újabban megállapított érték a 36,5 foknál mindössze 0,11 századdal kevesebb, de alapvetően nincs nagyon éles határ. Az egyedi testhőmérsékletet befolyásolja többek között a nem, az életkor, az anyagcsere-állapot, és egyéb jellemzők. A 37 Celsius-fokot a hőemelkedés kezdeti értékének tekintjük” – fejtette ki a szakember, hozzátéve, hogy a 37 Celsius-fokhoz viszonyított eltérés valószínűsíthető oka, hogy kevesebb fertőzésnek vagyunk kitéve részben a modern gyógyszerek, részben a védőoltások miatt. A krónikus fertőzések előfordulási átlaga sokkal alacsonyabb, mint évszázadokkal ezelőtt, de még az évtizedekkel ezelőtti számokhoz képest is. Az akkut fertőzésekből pedig manapság gyorsan sikerült kikúrálni a betegeket.

Minél több fertőzéssel küzd a szervezet, annál magasabb az átlag testhőmérséklet

– mutatott rá dr. Kiss Csaba háziorvos.