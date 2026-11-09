Felejtsd el az olajat: így főzd a tésztát, hogy ne ragadjon össze!

A tészta az az étel, amit szinte mindenki szeret, és bár egyszerűnek tűnhet az elkészítése, előfordulhat, hogy a végén sűrű masszát alkot és összeragad. Ennek fő oka a forró víz által felszabaduló keményítő, amely egy vékony réteget képez a felületen. Az alábbiakban most eláruljuk, mi a titka a tökéletes tésztának!

Így lesz tökéletes a tészta / Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

A brit BBC Good Food kulináris weboldal szerint nagyon fontos, hogy a tésztát közvetlenül a forrásban lévő vízbe helyezés után keverjük meg, amikor a legnagyobb az összeragadás veszélye. Főzés közben a keményítő eloszlik a vízben, így a tészta kevésbé lesz ragacsos.

Így lesz tökéletes a tészta, ragadás nélkül

Először is fogjunk egy megfelelő méretű edényt: 100 gramm száraz tésztához körülbelül 500 ml - 1 liter víz szükséges. Amikor a víz forrni kezd, adjunk hozzá sót, majd a tésztát.

Ekkor azonnal keverjük meg, ezt a folyamatot pedig rendszeresen ismételjük meg. Ezzel megakadályozzuk, hogy a tészta a fazék aljára ragadjon, és biztosítjuk az egyenletes főzést.

Sokan egy kis olajat is hozzáadnak a forrásban lévő vízhez, hogy megakadályozzák a tészta összeragadását, ez a népszerű trükk azonban nem feltétlenül hozza meg a kívánt eredményt. A Barilla tésztagyártó szerint az olaj nem keveredik a vízzel, hanem a felszínén marad, épp ezért nem akadályozza meg hatékonyan a tészta összeragadását sem. Továbbá az olaj a későbbiekben meggátolja, hogy a szósz a főtt szálakhoz tapadjon. Olaj hozzáadása helyett tehát jobb, ha egyszerűen csak rendszeresen kevergetjük az edény tartalmát.

A tésztát ezután akkor érdemes leszűrni, amikor már „al dente” állagú , azaz már megfőtt, de még enyhén rugalmas. Fontos, hogy ne hagyjuk túl sokáig a szűrőedényben állni, mivel hűlés közben ismét csak fennáll az összeragadás veszélye. Ha szósszal készítjük, akkor ezután helyezzük át közvetlenül a lábasba, és keverjük össze a többi hozzávalóval.

Az is lényeges, hogy ne öblítsük le hideg vízzel, mert ezzel eltávolítjuk a keményítőt, amely segíti a szósz tapadását a tésztához.

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