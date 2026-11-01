Kitálalt a boncmester: ez történik a tetoválásaiddal a halálod után

Egy életen át megmaradnak, a tartósságuk azonban nem tart örökké: nemrég egy boncmester árulta el, miképp változnak meg a tetoválások a halál után, pontosabban, hogy mi történik a tetovált bőrrel, miután a holttest a hullaházba kerül.

A tetoválások a halál után megváltoznak. Fotó: New Africa / Shutterstock

Tetoválások a halál után – így változik meg a bőr a holttesten

Gerald Ledfordot boncmester, aki Arkansas állam fővárosában, Little Rockban dolgozik, elmagyarázta, hogyan befolyásolják a tetoválások a boncolási folyamatot. Mint fogalmazott, néha bűntudatot érez, amikor kénytelen átvágni valakinek a gondosan kiválasztott mintáit.

Mi az a Y-metszés?

A TikTokon feltett kérdésre válaszolva Gerald elmagyarázta, hogy bár a tetoválások általában nem okoznak problémát, az eljárás során néha át kell vágni azokat.

„Boncolás során el kell végeznem az úgynevezett a Y-metszést, hogy minden szervet ki tudjak venni” – mutatott rá arra az eljárásra, amelynek során felnyitja a mellkasi és hasi területet. Habár a boncolás befejezését követően a balzsamozó összevarrja a testet, a tetoválás után már nem feltétlenül illeszkedik tökéletesen.

„A legtöbb esetben elég pontosan összeillesztik, de előfordul, hogy ez nem sikerül. A koporsóban azonban ruha kerül az elhunytra, így senki sem veszi észre” – mondta Gerald, egyúttal bevallva, hogy szereti nézegetni és mellette értelmezni a hozzá kerülő holttestek testfestéseit.

Megpróbálom kitalálni, mi az, és miért csináltathatta az illető.

Mi történik a tetoválásokkal a halál után?

A tetoválások sorsa a halál után teljes mértékben a bőr mély rétegének biológiai sorsától függ, ahova a tetoválófesték véglegesen beágyazódik. Mivel a festék ilyen mélyen van, a tetkók rendkívül jól bírják a halál korai szakaszait.

Közvetlenül a halál után a tetoválások gyakran átmenetileg élénkebbnek és színesebbnek tűnnek. Ennek oka, hogy amint leáll a szív, a vér visszahúzódik a felületi kapillárisokból. Ennek következtében a bőr elveszíti meleg, élő árnyalatát, így egy rideg, sápadt felület marad, amelyen a festék kitűnik.

A test fekvési helyzetétől függően a gravitáció hatására a vér a legalacsonyabban fekvő területeken gyűlhet össze, ami a bőrt mélylila vagy vörös színűvé festheti, de maga a festék nem változik. Ez aztán a bomlási folyamat során jelentősen megváltozik: a rothadás korai szakaszában a test külső bőrrétege hólyagokat képez, meglazul és lehámlik. Ahogy a bomlás több héten át halad előre, a belső szövetek lebomlása során sötétvörös, zöld és fekete melléktermékek szabadulnak fel, amelyek jelentősen elszínezik a bőrt. Ez a zavaros folyadék teljesen eltakarhatja a meglévő tetoválást.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: