Az Instagramon közzétett videójában válaszolt egy szakértő a tojás emberi egészségre gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre. A neves gasztroenterológus, dr. Saurabh Sethi ekkor elárulta, ez az élelmiszer kedvezően hat az agyműködésre, elsősorban a gazdag kolintartalma miatt, amely az idegrendszer megfelelő működéséért felelős.

Hány tojást lehet enni egy nap? A szakértő nemrég elárulta / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Mustafa Bashari

A tojás emellett teljes értékű, kiváló minőségű fehérjeforrás, amely minden esszenciális aminosavat tartalmaz. Ennek hála hatékonyan támogatja az izomtömeg növekedését és regenerálódását, míg a sárgájában található lutein és zeaxantin védi a látást a szabad gyököktől és a makuladegenerációtól, avagy szemfenéki meszesedéstől, ami az időskori látásromlás egyik legfőbb oka. Reggelire fogyasztva hosszan tartó teltségérzetet biztosít, amely enyhíti a nap folyamán jelentkező hirtelen éhségrohamokat. Cukorbetegek is fogyaszthatják, mivel szinte semmilyen szénhidrátot nem tartalmaz, és nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést.

Hány tojást lehet enni egy nap?

Mértékletes fogyasztás esetén a tojás jótékony hatással van a szív- és érrendszerre, mivel telítetlen zsírsavakat biztosít. Erősíti a csontokat is, mivel a D-vitamin és a foszfor kevés természetes forrásának egyike, amelyek felelősek a csontok megfelelő mineralizációjáért.

A kérdés azonban az: mennyi az annyi? A gasztroenterológusok szerint az egészséges egyének akár naponta fogyaszthatnak tojást, ideális esetben egy-két darabot.

A fizikailag aktív, egészséges lipidprofillal rendelkező, valamint szív- és érrendszeri kockázati tényezőktől mentes emberek bátran megengedhetnek maguknak ekkora adagot, azonban a genetikailag meghatározott, nagyon magas koleszterinszinttel rendelkező betegek esetében óvatosság és orvossal való konzultáció ajánlott.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

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A tojás egyike azoknak a termékeknek, amely megfelelő tárolás esetén akár több hétig is friss maradhat. Az USDA, az Amerikai Egyesült Államok földművelésügyi minisztériuma szerint a friss, héjas tojások a vásárlástól számított 3-5 hétig tárolhatók hűtőszekrényben. Ehhez azonban nem árt szem előtt tartani néhány részletet: például, hogy ne mossuk meg őket, mielőtt betennénk a hűtőbe, hagyjuk őket az eredeti dobozukban, a hegyes felükkel lefelé, és egy belső polcra helyezzük, ne pedig a hűtő ajtajára. A részleteket ITT lehet elolvasni!