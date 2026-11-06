105 éve mondták ki a Habsburgok trónfosztását – Te tudod, mit adtak nekünk? Kvíz

A Habsburg-ház negyedik és végleges magyarországi trónfosztását 1921. november 6-án mondták ki.

A dinasztia tagjai fontos oktatási és társadalmi reformokat vezettek be, örökségük ma is ismert helyekhez és intézményekhez kapcsolódik.

Nyolc kérdéses kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz a Habsburgok magyarországi szerepéről.

Az alábbi történelem kvíz ezúttal a Habsburgok magyarországi örökségének nyomába ered, egy sorsfordító novemberi évforduló apropóján. A Nemzetgyűlés 1921. november 6-án mondta ki a dinasztia negyedik és egyben utolsó magyarországi trónfosztását. Korábban 1620-ban, 1707-ben és 1849-ben született hasonló döntés, de a Habsburgok mindhárom alkalom után visszaszerezték vagy megtartották hatalmukat. Az 1921-es szakítás már véglegesnek bizonyult.

Izgalmas történelem kvíz a Habsburgok magyarországi örökségéről. Fotó: Wikipedia/Finanzer

Történelem kvíz: tudod, melyik Habsburg mit tett Magyarországért?

A trónfosztás döntését IV. Károly két sikertelen visszatérési kísérlete, úgynevezett királypuccsa előzte meg. Az utolsó magyar király 1921 tavaszán, majd októberében is megpróbálta visszavenni az ország irányítását. Második próbálkozása fegyveres összecsapásba torkollott, és a környező államok ellenállása, valamint a nagyhatalmak nyomása is sürgette a királykérdés rendezését.

Az 1921. évi XLVII. törvénycikk megszüntette IV. Károly uralkodói jogait és a Habsburg-ház trónöröklési jogát. Magyarország ugyanakkor megmaradt királyságnak: a trón betöltését későbbre halasztották, az állam élén továbbra is Horthy Miklós kormányzó állt.

A Habsburg dinasztia történetéhez a hatalmi harcokon túl ma is működő intézmények, fontos reformok és kedvelt budapesti helyszínek is kapcsolódnak. Vajon mennyit tudsz ezekről? Nyolc kérdéses kvízünkben azt járjuk körül, mit hagytak ránk a Habsburgok. Teszteld a tudásod velünk!