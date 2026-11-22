- Szabó Viktor Norbert a fia születése után életmódváltásba kezdett és négy év alatt 96 kilogrammról 68 kilogrammra fogyott.
- Az élelmiszermérnök szerint nem kell száműzni a szénhidrátokat és a pékárukat az étrendünkből, csupán tisztában kell lennünk vele, mit eszünk és mire van szüksége a szervezetünknek.
- Norbert elárulta, hogy a karácsonyi édességekről sem kell lemondanunk: megosztotta saját, diétás desszert receptjét is.
Szabó Viktor története nem egy szokványos fogyókúrás sztori. A Szegedi Famous Steakbisztró szakácsaként és cukrászaként tevékenykedő élelmiszermérnök saját példáján keresztül mutatta meg, hogy a legtöbb fogyókúrás reklámszlogen valójában tévhit, és a tudatos táplálkozás segítségével bárki jelentős változást érhet el. Sőt, egyik kedvenc diétás desszertjének receptjét is megosztotta lapunkkal!
Életmódváltás, tudatos táplálkozás, hihetetlen fogyás
Viktor fiatalon tornázott, később futballozott, majd szakácsnak, péknek és cukrásznak tanult. Külföldön is dolgozott, végül a hazaköltözése után élelmiszermérnöki diplomát szerzett sütőipari specializációval. A vendéglátásban töltött évek azonban komoly árat követeltek.
„Harmincéves voltam, amikor megszületett a fiam, és addigra testileg egy roncs lettem. Rengeteg munkám volt, sokszor hónapokon át szabadnap nélkül, havi 300 órát is meghaladó terheléssel. Ekkor döntöttem úgy, hogy ennek véget vetek” – kezdte beszámolóját lapunknak az élelmiszermérnök, aki a fia születésekor életmódot váltott. Viktor számára a változás elsődleges célja nem az volt, hogy jobban nézzen ki. Az első fél évben az egészségét szerette volna rendbe tenni.
„A belső bokáim gyakorlatilag alkalmatlanná váltak a 16-18 órás fizikai munkára. A mobilitásom javítása, a regeneráció gyorsítása, és az emésztésem rendbetétele volt a cél. Ezzel növelhettem a munkateherbírásom, így a családom több bevételhez juthatott, a jobb fizikum pedig tulajdonképpen ennek a folyamatnak a mellékhatása lett.”
Viktor véleménye szerint a kinézet már nem elég motiváció a testedzéshez idősebb korban, más célokat kell kitűznünk magunk elé.
Akik csak azért kezdenek életmódváltásba, hogy jobban nézzenek ki – főleg 30 év felett –, azok nagy része végül feladja.
Rámutatott arra is, hogy az életmódváltásának a legfontosabb része a tudatos táplálkozás kialakítása: szerinte a tartós eredmény titka nem egy megnyerő külső motivációja vagy egy gyors fogyást ígérő csodaszer, hanem egy tudatosan felépített rendszer. A kalóriabevitelre és a tápanyagok arányára is érdemes figyelni, ha valaki fogyni szeretne vagy megőrizné az elért formáját.
A szénhidrát a diétánk ellensége? Nem!
Viktor szerint rengetegen tévesen gondolják, hogy a fogyás érdekében teljesen le kell mondaniuk a kenyérről és más szénhidrátforrásokról. A szakember szerint a szénhidrátok fontos energiaforrások, különösen azok számára, akik rendszeresen és intenzíven sportolnak, vagy fizikailag megterheltek a mindennapokban.
„Az, hogy a szénhidrátok rosszak, nem tudományosan megalapozott kijelentés. Nekem például heti szinten csak a kenyérbevitelem két kilogramm felett van. A makro- és mikrotápanyagok mennyiségét azonban mindig személyre kell szabni. Nálam a magasabb szénhidrátbevitel elsősorban a súlyemelés és a robbanékonyságot igénylő sport miatt indokolt.”
Viktor jelenleg 178 centiméter magas, 73 kilogramm, és saját testsúlyos gyakorlatokkal, valamint súlyemeléssel tartja formában magát. Elmondása szerint napi 300 gramm szénhidrátra is szüksége lehet. A szakértő tehát közel sem veti meg a szénhidrátot, sőt a pékárukat sem, de hangsúlyozta: nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk azokat. Habár sokan az összeset egy kalap alá veszik, a pékáruk között jelentős különbségek lehetnek.
Ne keverjük össze a multik által kínált sütőipari förtelmeket a házi kovászos termékekkel.
Viktor felesége például házi kovászos kenyeret készít, gyakran teljes kiőrlésű liszt felhasználásával, ezzel befolyásolva a felszívódás sebességét.
„Bátorítok mindenkit házi termékek sütésére, leginkább kovászolás irányába. A saját kenyereinket például könnyen tudjuk 190-250 kcal/100 grammos tartományban tartani.”
A kenyér és a sütemény tehát nem feltétlenül tiltólistás. Az önsanyargatás helyett a mennyiségekre és a teljes értékű étrend összeállítására, betartására érdemes helyezni a fókuszt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása is a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozást hangsúlyozza, amelyben a gabonák, a zöldségek és a gyümölcsök is fontos szerepet kapnak.
Nem kell lemondanunk a karácsonyi édességről sem
Az ünnepi asztalról sem kell száműznünk a desszerteket, ha formában szeretnénk maradni. Viktor egyik kedvence például a somlói galuska, amelynek saját változatát is elkészítette. A sütemény valódi diétás ajándék: 100 grammja mindössze 202 kilokalóriát tartalmaz.
Diétás somlói galuska recept
Hozzávalók a piskótához:
- 4 tojás
- 25 g méz
- 25 g kristálycukor
- 50 g liszt
- 15 g kakaópor
A krémhez:
- 250 ml 1,5%-os tej
- 20 g vaníliás pudingpor
- 200 g kókuszvirágcukor
- 250 g tejszínes krémsajt
- 100 g 30%-os tejszín
A csokoládészószhoz:
- 250 ml tej
- 100 g kókuszvirágcukor
- 50 g kakaópor
Elkészítés:
- A piskótához a tojásokat a mézzel és a kristálycukorral habosra kell verni, majd óvatosan hozzákeverni a lisztet és a kakaóport.
- Sütőpapírral bélelt tepsiben, 180 fokon 12-14 perc alatt készül el.
- A pudingot meg kell főzni és kihűteni, a tejszínt kemény habbá verni, a krémsajtot pedig a kókuszvirágcukorral kikeverni.
- Ezután hozzáadható a puding és a tejszínhab.
- A csokoládészószhoz a tejet és a cukrot fel kell forralni, majd hozzáadni a kakaóport, és néhány percig főzni.
- Végül a piskótát és a krémet rétegezni kell, a desszert pedig zselatin hozzáadásával akár tortaként is elkészíthető.
„A célom a helyes táplálkozás megismertetése az emberekkel”
Viktor a Naturológia néven ismert Facebook-oldalán és TikTok-csatornáján a tudományos alapokon nyugvó táplálkozást és edzést népszerűsíti. Tippeket ad, bemutatja a saját napi edzésprogramját, a legjobb pedig, hogy torta, édesség, és főétel recepteket is megmutat a követőinek.
„A célom a helyes táplálkozás megismertetése mikro- és makrotápanyag szinten, valamint a tévhitek eloszlatása tudományos alapokon.”
A következő videójában egy hagyományos lepényt készít el diétás formában:
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