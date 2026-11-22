Szabó Viktor Norbert a fia születése után életmódváltásba kezdett és négy év alatt 96 kilogrammról 68 kilogrammra fogyott.

Az élelmiszermérnök szerint nem kell száműzni a szénhidrátokat és a pékárukat az étrendünkből, csupán tisztában kell lennünk vele, mit eszünk és mire van szüksége a szervezetünknek.

Norbert elárulta, hogy a karácsonyi édességekről sem kell lemondanunk: megosztotta saját, diétás desszert receptjét is.

Szabó Viktor története nem egy szokványos fogyókúrás sztori. A Szegedi Famous Steakbisztró szakácsaként és cukrászaként tevékenykedő élelmiszermérnök saját példáján keresztül mutatta meg, hogy a legtöbb fogyókúrás reklámszlogen valójában tévhit, és a tudatos táplálkozás segítségével bárki jelentős változást érhet el. Sőt, egyik kedvenc diétás desszertjének receptjét is megosztotta lapunkkal!

Szabó Viktor Norbert saját példáján keresztül mutatta be, hogyan segíthet a tudatos táplálkozás a tartós fogyásban és az egészséges életmód kialakításában. Fotó: Naturológia/Facebook-oldal

Életmódváltás, tudatos táplálkozás, hihetetlen fogyás

Viktor fiatalon tornázott, később futballozott, majd szakácsnak, péknek és cukrásznak tanult. Külföldön is dolgozott, végül a hazaköltözése után élelmiszermérnöki diplomát szerzett sütőipari specializációval. A vendéglátásban töltött évek azonban komoly árat követeltek.

„Harmincéves voltam, amikor megszületett a fiam, és addigra testileg egy roncs lettem. Rengeteg munkám volt, sokszor hónapokon át szabadnap nélkül, havi 300 órát is meghaladó terheléssel. Ekkor döntöttem úgy, hogy ennek véget vetek” – kezdte beszámolóját lapunknak az élelmiszermérnök, aki a fia születésekor életmódot váltott. Viktor számára a változás elsődleges célja nem az volt, hogy jobban nézzen ki. Az első fél évben az egészségét szerette volna rendbe tenni.

„A belső bokáim gyakorlatilag alkalmatlanná váltak a 16-18 órás fizikai munkára. A mobilitásom javítása, a regeneráció gyorsítása, és az emésztésem rendbetétele volt a cél. Ezzel növelhettem a munkateherbírásom, így a családom több bevételhez juthatott, a jobb fizikum pedig tulajdonképpen ennek a folyamatnak a mellékhatása lett.”

Viktor véleménye szerint a kinézet már nem elég motiváció a testedzéshez idősebb korban, más célokat kell kitűznünk magunk elé.

Akik csak azért kezdenek életmódváltásba, hogy jobban nézzenek ki – főleg 30 év felett –, azok nagy része végül feladja.

Rámutatott arra is, hogy az életmódváltásának a legfontosabb része a tudatos táplálkozás kialakítása: szerinte a tartós eredmény titka nem egy megnyerő külső motivációja vagy egy gyors fogyást ígérő csodaszer, hanem egy tudatosan felépített rendszer. A kalóriabevitelre és a tápanyagok arányára is érdemes figyelni, ha valaki fogyni szeretne vagy megőrizné az elért formáját.